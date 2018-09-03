Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Более 11 миллионов рублей получит бюджет Владивостока от "торговой реформы"
С предпринимателями, включенными в схему размещения НТО, заключено уже около 400 соглашений
Об этом сообщили в управлении экономического развития администрации Владивостока. Деньги, полученные в рамках обновления системы нестационарных торговых объектов (НТО), позволят решать больше важных городских задач, таких как ремонт дорог, школ и детских садов, благоустройство.
Как сообщил начальник управления экономического развития Александр Вициенко, в настоящее время специалисты управления заключают с предпринимателями соглашения, которые предполагают обязательства по уплате ежемесячной или ежеквартальной арендной платы в городскую казну. Заключить такое соглашение должны все субъекты, включенные в схему НТО, в срок до 15 сентября. Соглашения заключаются на период до конца текущего года. Отметим, на сегодняшний день с предпринимателями, включенными в схему размещения НТО, заключено уже около 400 соглашений, об этом Деловой газете "Золотой Рог" сообщили в администрации Владивостока.
Глава Владивостока на совещании с руководителями административно-территориальных управлений и специалистами управления экономического развития подчеркнул, что реформа системы НТО была инициирована для решения нескольких задач.
«Первая – это пополнения городского бюджета, ведь до реформы Владивосток был единственным городом, где владельцы торговых точек не платили в городской бюджет. Вторая – наведение порядка в городе, необходимо упорядочить хаотичную уличную торговлю. Третья – это поддержка реального предпринимательства и минимизация недобросовестной конкуренции в малом бизнесе. И четвертая – это в том числе и механизм борьбы с коррупцией, так как так или иначе предприниматели все равно платили, только не в бюджет, – сказал Виталий Веркеенко. – Я поддерживаю развитие деловой активности, понимаю, что это основа экономики Владивостока. Но нам нужны предприниматели, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь владивостокцев – комфортнее, платят налоги в городской бюджет и белую заработную плату своим сотрудникам».
Досье "Золотого Рога": Новая схема НТО во Владивостоке вступит в силу с 1 января 2019 года. Она включит точные координаты размещения торговых точек, а также требования к их внешнему виду.
Автор фото - Анастасия Котлярова.
Новости тематики
- Вертолет Ка-62 представят на ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Более 11 миллионов рублей получит бюджет Владивостока от "торговой реформы"
- Защитить свои права жителям Приморья поможет финансовый омбудсмен
- Игорь Павлов: Большое внимание на Восточном экономическом форуме будет уделено вопросам развития человеческого капитала
- 200 представителей власти и бизнеса из Республики Корея прилетят на ВЭФ во Владивосток
- Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии на IV ВЭФ во Владивостоке
- "Правильным" продуктам пробивают дорогу на прилавки
- "У нас теперь прямая связь с главой нашего региона"
- В Москве обсудили подготовку участия японской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018
- Приморье складывает нефтехимию в кластер
Новости раздела
- Вертолет Ка-62 представят на ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Может ли Приморье конкурировать на мировом рынке сои?
- Более 11 миллионов рублей получит бюджет Владивостока от "торговой реформы"
- Защитить свои права жителям Приморья поможет финансовый омбудсмен
- Игорь Павлов: Большое внимание на Восточном экономическом форуме будет уделено вопросам развития человеческого капитала
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
- 200 представителей власти и бизнеса из Республики Корея прилетят на ВЭФ во Владивосток
- Власти Владивостока хотят перенять опыт реновации в Москве
- Жителей Океанского проспекта услышали власти Владивостока и Приморья
- Банкиры не знают, как работать с застройщиками
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Дарькин начал экономить
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Приморский край оказался лидером антирейтинга