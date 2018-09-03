Более 11 миллионов рублей получит бюджет Владивостока от "торговой реформы"

С предпринимателями, включенными в схему размещения НТО, заключено уже около 400 соглашений

Об этом сообщили в управлении экономического развития администрации Владивостока. Деньги, полученные в рамках обновления системы нестационарных торговых объектов (НТО), позволят решать больше важных городских задач, таких как ремонт дорог, школ и детских садов, благоустройство.



Как сообщил начальник управления экономического развития Александр Вициенко, в настоящее время специалисты управления заключают с предпринимателями соглашения, которые предполагают обязательства по уплате ежемесячной или ежеквартальной арендной платы в городскую казну. Заключить такое соглашение должны все субъекты, включенные в схему НТО, в срок до 15 сентября. Соглашения заключаются на период до конца текущего года. Отметим, на сегодняшний день с предпринимателями, включенными в схему размещения НТО, заключено уже около 400 соглашений, об этом Деловой газете "Золотой Рог" сообщили в администрации Владивостока.



Глава Владивостока на совещании с руководителями административно-территориальных управлений и специалистами управления экономического развития подчеркнул, что реформа системы НТО была инициирована для решения нескольких задач.



«Первая – это пополнения городского бюджета, ведь до реформы Владивосток был единственным городом, где владельцы торговых точек не платили в городской бюджет. Вторая – наведение порядка в городе, необходимо упорядочить хаотичную уличную торговлю. Третья – это поддержка реального предпринимательства и минимизация недобросовестной конкуренции в малом бизнесе. И четвертая – это в том числе и механизм борьбы с коррупцией, так как так или иначе предприниматели все равно платили, только не в бюджет, – сказал Виталий Веркеенко. – Я поддерживаю развитие деловой активности, понимаю, что это основа экономики Владивостока. Но нам нужны предприниматели, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь владивостокцев – комфортнее, платят налоги в городской бюджет и белую заработную плату своим сотрудникам».



Досье "Золотого Рога": Новая схема НТО во Владивостоке вступит в силу с 1 января 2019 года. Она включит точные координаты размещения торговых точек, а также требования к их внешнему виду.

Автор фото - Анастасия Котлярова.