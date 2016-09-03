"Ростелеком" и администрация Приморья подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона

Во время Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве по развитию телекоммуникационной инфраструктуры населенных пунктов Приморского края. Соглашение о совместной деятельности подписали президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках Соглашения «Ростелеком» обеспечит возможность предоставления современных услуг связи в 81 отдаленном населенном пункте Приморского края с численностью жителей более 500 человек. Для повышения качества и доступности услуг связи, государственных услуг в социальной сфере, безопасности, ЖКХ и т.д., «Ростелеком» проведет модернизацию местной и внутризоновой сети электросвязи. В результате реализации проекта жители данных населенных пунктов получат весь спектр телекоммуникационных услуг как в крупнейших городах Приморья.

Целью соглашения является развитие инфраструктуры связи и комплексных государственных информационных систем на территории региона.

Соглашение определяет общие условия взаимодействия сторон на принципах конструктивного партнерства для содействия социально-экономическому развитию Приморского края.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.