ВЭФ: в развитие аквакультуры в Приморье вложат деньги китайцы

На проходящей сессии «Рыболовство и аквакультура, глава росрыболовства Илья Шестаков, пообещал поддерживать инвесторов вкладывающих деньги в аквакультуру. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», сразу после сессии ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между Российско-азиатским центром развития аквакультуры и администрацией Приморского края.

По словам вице-президента Ассоциации аквакультуры Андрея Голотина, инвесторы из Даляня уже имеют опыт инвестиций в аквакультуру других стран. И сегодня они намерены вместе российскими партнерами развивать товарное выращивание гребешка, трепанга и морского ежа.

Сегодня новая совместная компания уже направила заявку на выделение рыбоводного участка.

"Мы уверены в перспективе развития совместного бизнеса. В Приморье есть уникальные возможности по производству экологическо чистой продукции, и мы приехали-на форум закрепить наше сотрудничество"- отметил, в свою очередь, господин Чайчун.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.