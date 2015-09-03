Закон о дольщиках станет прозрачным

Изменения в 214-ФЗ, призванные ужесточить контроль за привлечением средств дольщиков к жилищному строительству, не только не приведут к появлению серых схем на первичном рынке, а сделают его более надежным и прозрачным, пояснил «Интерфаксу» представитель секретариата первого вице-премьера РФ Игоря ШУВАЛОВА Александр МАЧЕВСКИЙ.

«Опасения, что изменения могут привести к серым схемам, необоснованны с точностью до наоборот. Строительная компания будет обязана доказать финансовой организации надежность предлагаемой им бизнес-модели и открыть структуру своего бизнеса. Профессиональный финансист гораздо лучше сможет оценить риски бизнес-предложения застройщика. В результате рынок очистится от некачественных и сомнительных схем, получит ответственных и понятных участников, а это далеко не всем нравится», - отметил Мачевский.

Напомним, что ранее некоторые застройщики выразили опасения, что с ужесточением законодательства в части привлечения средств граждан в строительство жилья на рынке могут появиться новые «серые» схемы. Кроме того, были высказаны опасения о росте цен на 30%.

«Когда речь идет о повышении цен на жилье на 20-30%, имеет место если не лукавство, то непонимание элементов дискуссии. На совещаниях в правительстве обсуждались различные механизмы, например спецсчета, куда поступают деньги дольщиков. Затем планируется, что банк переводит на счет строительной компании, возводящей конкретный объект. Обсуждается не схема, где используются исключительно деньги банка, а перевод денег дольщика на определенных условиях. Соответственно, это не просто банковская гарантия. На чем основаны утверждения об изменении цены, непонятно. Более того, все предлагаемые механизмы еще только предстоит обсудить в рабочей группе (структура, созданная при Минстрое, которая призвана подготовить изменения в 214-ФЗ)», - пояснил представитель первого вице-премьера.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.