Федералы покупают одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Приморья

Группа компания "Русагро" завершает сделку по приобретению местного агрохолдинга во главе с предприятием "Приморская соя".

Переговоры о приобретении местного предприятия шли почти полтора года без всякой огласки. Федеральная компания прежде всего интересовалась не самим предприятием "Приморская соя", а исключительно земельными активами компании.



Досье "Золотого Рога"



ОАО "Группа компаний "Русагро" является одним из крупных производителей свинины, сахара, фасованного маргарина и майонеза. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 7 сахарных заводов, жировой комбинат, маслоэкстракционный завод и ряд торговых филиалов. Масложировой бизнес "Русагро" представлен двумя предприятиями - ОАО "Жировой комбинат" в Екатеринбурге и маслоэкстракционный завод в пос. Безенчук Самарской области (ЗАО "Самараагропромпереработка"). Группа также контролирует 460 тыс. га земли. Основным владельцем компании (74,9%) является Вадим МОШКОВИЧ и члены его семьи, free float составляет 18,8%.



Ранее гендиректор холдинга Максим БАСОВ на встрече с главой региона Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ озвучил, что Приморский край может стать крупнейшим кластером "Русагро", и объяснил, что в первую очередь речь идет о производстве кукурузы и сои, но рассматривается и строительство свинокомплексов, а также мясоперерабатывающее, комбикормовое, молочное и масложировое производства и логистика. Басов сказал Миклушевскому, что производства могут быть частично ориентированы на Южную Корею, Китай и Японию.



"Наш проект очень крупный, мы планируем реализовывать его в несколько этапов. Первый этап предполагает начало проектирования уже в конце этого года. Начало строительства - в следующем. Продукцию планируем дать через 3 года. Мы собираемся построить 9 свинокомплексов, большую бойню и комбикормовый завод", - сообщил губернатору Максим Басов.



Проекты "Русагро" делятся на три группы: проекты в рамках существующих бизнес-единиц, проекты в рамках существующих бизнес-единиц, но за пределами регионов присутствия группы, проекты, связанные с новыми направлениями.



Краевые власти, пообещал Миклушевский, создадут всю необходимую инфраструктуру для агропромышленного проекта "Русагро" в Михайловском районе Приморья.



Однако местные чиновники не спешат раньше времени озвучивать подробности проекта. "Переговоры проходили на уровне вице-губернатора, без участия специалистов департамента сельского хозяйства администрации Приморского края. Но известно, что в планах компании запуск свинокомплекса на миллион голов. Если это будет реализовано, то приморские предприниматели, работающие в сфере свиноводства должны забыть о своих инвестиционных планах, более того, возможно они могут и вовсе свернуть все свои проекты. Так как государственной поддержки им вряд ли достанется", - рассказал "ЗР" источник в администрации Приморского края.



Напомним, что с 2006 года "Приморская соя" занималась скупкой паев у физических лиц в ряде районов края. Консолидация земельных активов проходила под руководством двух членов команды бывшего губернатора Сергея ДАРЬКИНА - бывших вице-губернаторов Юрия ПОПОВА и Александр ТАБАЧЕНКО.



Однако масштабного развития собственно масложиркомбината так и не происходило и "Приморская соя" планомерно отдавала долю на рынке производителям растительного масла и майонеза из других регионов. Зато на приобретенных землях руководство предприятия развернуло бурную деятельность. Большая часть земли сдавалась в аренду китайским предпринимателям, но это не мешало предприятиям получать государственную поддержку.



Досье "Золотого Рога"



99,97% акций ЗАО "Уссурийский масложиркомбинат "Приморская соя" принадлежат зарегистрированному во Владивостоке ЗАО "Ист Холдинг Групп", учредителями которого являются физлица. Гендиректором масложиркомбината является Юрий Попов. По итогам 2013 года масложиркомбинат получил 1,816 млрд рублей выручки и 2,976 млн рублей чистой прибыли (сокращение к 2012 году в 3,3 раза).



Продажа "Приморской сои" - это первый случай, когда бывшая бизнес-элита проводит выгодную сделку после ухода Сергея Дарькина. Но местные сельхозпроизводители бьют тревогу. "Русагро" выставило жесткие требования - по мнению федералов, администрация Приморского края и администрация Михайловского района должны за свои деньги обустроить подвод коммуникаций к будущей инфраструктуре.



По сведениям "Золотого Рога", "Русагро" также интересовалась приобретением ООО "Приморский сахар", собственники которого скрываются за зарегистрированным на Сейшелах оффшором Rosenberg AG.



Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.