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Нефтезавод в Приморье решит проблему дефицита топлива на Дальнем Востоке
Объем инвестиций в реализацию проекта строительства нефтехимического завода, который реализует в Приморье ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК, «дочка» НК «Роснефть») оценивается в 1,3 трлн рублей. По информации сопредседателя правления «Ренессанс Капитал» (эксклюзивный консультант проекта) Игоря ВАЙНШЕЛЬБОЙМА, стоимость первой очереди проекта оценивается в 380 млрд рублей, второй очереди - 310 млрд рублей, третьей - 630 млрд рублей.
«По мере формирования спроса будут делаться инвестиции», - сказал Вайншельбойм на совещании по вопросам социально-экономического развития Приморья под председательством президента России Владимира ПУТИНА.
Для реализации этого проекта «Роснефть» хотела бы получить льготы по налогу на прибыль и имущество для инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Кроме того, представляется целесообразным предоставление участникам проекта участков из нераспределенного фонда недр вдоль трассы трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан».
В презентации президента НК «Роснефть» Игоря СЕЧИНА говорится, что в соответствии с прогнозным планом добычи нефти компания способна гарантировать абсолютно полную загрузку ВНХК с 2020 года на 12 млн тонн - это первая очередь завода - и довести до 24 млн тонн в перспективе.
По замыслу «Роснефти», нефтеперерабатывающая часть проекта ориентирована исключительно на поставки на внутренний рынок, а нефтехимия - на экспорт. Строительство комплекса позволит закрыть дефицит топлива в Дальневосточном федеральном округе даже с учетом роста спроса к 2020 году, чего не удалось бы сделать только при условии выполнения программ модернизации Комсомольского (принадлежит «Роснефти») и Хабаровского (принадлежит НК «Альянс») нефтеперерабатывающих заводов.
Вторая очередь проекта ВНХК призвана стать ядром нефтехимического кластера в регионе, стимулировать развитие отечественного производства и рынков продукции конечного потребителя.
«ВНХК-30» учитывает не только текущие потребности региона в нефтепродуктах и продуктах нефтехимии, но и закроет текущий дефицит потребления, обеспечит прогнозируемый рост потребления, - пояснил Игорь Сечин. - Этот проект отвечает спросу экспортных рынков АТР. Он позволит максимально эффективно использовать конъюнктуру рынка, экспортировать конечную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости. Благодаря тиражированию проекта Туапсинского НПЗ, который мы в ближайшее время будем вводить, помимо заметной экономии капитальных затрат и времени на реализацию проекта, нам удастся получить следующие преимущества. Это гибкость технологий, которые позволят перерабатывать нефть различного качества с содержанием серы от 0,8 до 1,8 процента с различных месторождений компании, а также при необходимости обеспечить реверс через Москву и терминал с поставкой нефти, если это будет экономически целесообразно. Гибкость производства даст возможность производить столько качественного автобензина для внутреннего рынка ДВФО, сколько необходимо, в периоды пикового спроса ВНХК сможет производить свыше 100 тыс. тонн автобензина в месяц. Поэтапная реализация проекта позволит обеспечить ввод мощностей по мере роста спроса на рынке».
По данным «Роснефти», общий объем рынка моторного топлива на Дальнем Востоке составил в 2012 году 6,2 млн тонн. В том числе 1,5 млн тонн автобензина и 4,7 млн тонн дизельного топлива (включая судовое) и печного топлива.
Текущий спрос в ДФО в нефтепродуктах не обеспечивается в полной мере поставками комсомольского и хабаровского заводов в сумме, не превышающей в настоящий момент 3 млн тонн по моторным топливам.
Оставшийся объем продуктов поставляется с НПЗ прежде всего Сибирского федерального округа. В частности, сама «Роснефть» в прошлом году поставила из Сибири 1,6 млн тонн, или 26% от общего потребления. При этом дополнительные транспортные затраты при перевозке продукции с сибирских НПЗ до Дальнего Востока составляют от 3 тыс. рублей за тонну и выше.
«Конечно, это существенно влияет на параметры рынка здесь. На заправке это уже 2 рубля на литр бензина», - пояснил Игорь Сечин.
Согласно прогнозам, к 2020 году спрос на моторные топлива в ДФО составит свыше 8 млн тонн в год. При этом дефицит моторных топлив увеличится до 3,5 млн тонн.
«Несмотря на масштабную модернизацию комсомольского и хабаровского заводов, к 2028 году спрос на моторные топлива в ДФО увеличится до 10 млн тонн и дефицит составит около 5 млн. Ключевым дефицитным продуктом будет оставаться дизельное топливо. Это 75% спроса. Программа модернизации, осуществляемая на заводах, позволит заместить текущие поставки контрафактной продукции качественными моторными топливами, но далеко не позволит закрыть существующий дефицит. В то же время потенциал по увеличению выхода дизельного топлива, являющегося ключевым дефицитным моторным топливом в регионе, после выполнения программы модернизации НПЗ отсутствует. Покрыть дефицит в ДФО даст возможность первая очередь проекта ВНХК с учетом роста спроса к 2020 году. В результате можно прогнозировать и снижение цен, потому что с уничтожением дефицита по переработке, безусловно, референтные цены будут снижаться», - рассказал глава «Роснефти».
Независимая экспертиза, которую провел «Ренессанс Капитал», подтверждает концепцию о необходимости создания дополнительных производств по переработке углеводородного сырья на территории ДФО.
«Во-первых, это устраняет тот дисбаланс, который сложился сегодня по производству внутри округа, и позволит округу быть самодостаточным с точки зрения производимых нефтепродуктов. Таким образом, мы снижаем экономическую волатильность, которая может присутствовать в силу того, что доставка моторного топлива может иметь перебои. Она, конечно же, более высокая с точки зрения ценообразования в силу того, что доставляется из других регионов России. Производимый здесь продукт позволит экономике Приморского края быть намного более конкурентоспособной. Конечно же, это имеет большое значение и с точки зрения социальной. На предприятии предполагается, что после сдачи всех этапов будет работать 4,5 тыс. человек. Казалось бы, не настолько много, но мультипликативный эффект просто грандиозный, эта цифра может быть увеличена в 10 раз в силу того, что начинают работать смежные отрасли. И кластер, который появляется, не только нефтепереработки, но и нефтехимии, он создает дополнительные возможности для секторов», - пояснил Игорь Вайншельбойм.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Вася12:01, 05.09.2013#
Строить нужно, только с умом, и в таком месте, чтобы экологию не испоганить. Сейчас разговоры идут про строительство в районе Находки возле мыса Элизарово прям на берегу морского заповедника Восток, но там красивейшие места, развивается туризм, строится частный жилой сектор. Для жилья и туризма места лучше не придумаешь! В то же время есть огромные пустующие территории в районе Партизанска, порта Восточного и т. д. Спрашивается зачем строить нефтехимический завод в курортной зоне в 30 км от нефтепровода?
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Володя18:20, 05.09.2013#
Юг Приморья - единственное самое тёплое место на ДВ, здесь нужно отдыхать, разводить марикультуру и сохранитьзаповедники и ни в коем разе нельзя здесь строить СПГ иНПК, чтобы всё это уничтожить. Для этого есть другие местаближе к месту добычи, что экономически выгоднее. БухтаПеревозная мелководная, будет полностью уничтожена радибабла для воров, мы взамен не имеем ничего, уровень жизниу нас в 2 раза ниже чем у москалей и никаких мер непредвидится. Надо не допустить это строительство в этомместе. И не забудьте вот это: http://www. meganovosti. net/news/84755-full. html Это тема часто повторяется только с коментами москальских троллей.
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Давно пора строить. Последний Ачинский нефтеперерабатывающий завод построен еще при Брежневе, в 1972 году. И этими заводами пользуются до сиз пор. Делают на них не большие модернизации и все. А после развала Союза так ни чего сами и не построили.