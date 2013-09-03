В Приморском крае для инвестиций открыты все дороги

Подготовка к саммиту АТЭС обеспечила Приморью хорошие стартовые позиции для дальнейшего развития экономики: в крае был реализован целый ряд инвестиционных проектов, большинство из которых стали фундаментом для активного развития инвестиционного вектора.

Новые дороги и международный аэропорт, кампус ДВФУ на о. Русском и нефтепровод ВСТО, мосты и гостиницы - все это стало свидетельством повышенного внимания государства к региону. Теперь перед территорией стоит еще одна не менее важная задача - привлечь в регион частные инвестиции, которые бы позволили в полной мере реализовать его мощный потенциал. Первые шаги на этом пути уже сделаны.

Удачное место под солнцем

Потенциал у Приморья действительно огромен и обусловлен в первую очередь его географическим положением. Если посмотреть на карту, вокруг Владивостокской агломерации в радиусе 1 000 км проживает более 400 млн человек, из которых почти 300 млн человек - в городах. Ежегодно здесь создается валовой внутренний продукт на сумму около $7 трлн, что составляет 10% валового мирового продукта. Эффект экономической концентрации должен стать мощным толчком для создания в Приморье центра российского экономического влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Геополитическое положение Приморья позволяет использовать ресурс стремительно развивающегося Китая с гигантским внутренним рынком, политикой увеличения внутреннего спроса, колоссальным экспортным потенциалом и пока еще дешевой избыточной рабочей силой. Наличие сухопутных границ с Северной Кореей дает возможность осуществлять все потенциальные сухопутные коммуникации России с Южной Кореей (ЛЭП, железная дорога, газопровод), а географическая близость к Японии предоставляет шанс увеличить экспорт российских топливно-энергетических ресурсов в разы.

Такое окружение Приморского края формирует предпосылки для направленного укрепления позиций государства в АТР - новом глобальном центре мирового развития.

О том, что Приморский край уже сегодня стремительно развивается, готовясь стать территорией тесного взаимодействия России с Азиатско-Тихоокеанским регионом, международным деловым, представительским, транспортно-логистическим, инновационно-образовательным и туристским центром, говорят цифры официальной статистики.

Досье «ЗР»

Темпы развития края по итогам 2012 года в 1,5 раза превысили показатель в целом по России: ВРП в 2012 году вырос до 566,9 млрд рублей (105,1% к 2011 году, при 103,4% по России). В Дальневосточном федеральном округе Приморский край занимает 1 место по индексу промышленного производства в обрабатывающем секторе (113,4% к 2011 году при 108,7% в среднем по ДФО), по объему строительства жилых домов - 556,1 тыс. кв. м, по обороту розничной торговли - 214,1 млрд рублей. Темпы развития Приморья сопоставимы с показателями ведущих стран АТР - край развивается чуть медленнее, чем Китай (ВВП в 2012 году - 107,8%), но опережает Республику Корея (102,0%) и Японию (101,9%).

Потенциал Приморья уже оценили инвесторы: в 2012 году на развитие экономики Приморского края направлено 190 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Наиболее привлекательные виды экономической деятельности для инвесторов - транспорт (31,6%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (11,5%), обрабатывающие производства (9,6%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (5,6%), образование (4,5%). При этом доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 72% против 67% в 2011 году, а рост к 2006 году - 5,1 раза.

Отмечается рост и иностранных инвестиций. На сегодняшний день в крае работает более $800 млн иностранных инвестиций. При этом в 2012 году поступило порядка $420 млн, что дало рост по сравнению с прошлым годом в 5 раз. Средства иностранных партнеров направлены на развитие финансовой деятельности, обрабатывающих производств, рыболовства, сельского хозяйства. Причем прямые инвестиции составили 96%. Основные страны-инвесторы - Германия (75%), Республика Корея (13%), Китай (3%), Япония (3%).

АТЭС родной

Основной вектор государственной политики в отношении Приморского края был обозначен в период подготовки края к саммиту АТЭС - в течение нескольких лет в инфраструктуру территории были вложены значительные средства. Во Владивостоке впервые за долгие годы были построены современные очистные сооружения, благодаря которым прекращен сброс загрязненных вод в залив Петра Великого, проложено 150 км новых автомобильных дорог, построены два сложнейших инженерных сооружения - вантовые мосты, - обеспечивающих единую систему движения от аэропорта во Владивостоке до острова Русского. Пассажиров, прилетающих во Владивосток, теперь встречает современный аэропорт с двумя взлетно-посадочными полосами, которые могут обслуживать до 20 млн пассажиров в год и принимать воздушные суда всех классов. Введен в действие магистральный газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», построен нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан». На территории Приморского края завершается единая трубопроводная система Российской Федерации, обеспечивающая быстрый и экономичный экспорт нефти и газа в страны СВА и АТР. В ближайших планах - реализация проектов глубокой переработки газа и нефтехимии.

Отдельных слов заслуживает и построенный на о. Русском уникальный кампус ДВФУ, который является одним из самых современных не только в России, но и в странах АТР. На территории площадью почти миллион кв. м менее чем за четыре года построены офисы для создания новейших инновационных научно-образовательных комплексов, объекты, предназначенные для проведения конгрессно-выставочных мероприятий международного уровня, общежития для студентов и преподавателей, спортивные объекты. Объединив лучшие профессорско-преподавательский и научный потенциалы региона, университет должен обеспечить спрос инвесторов на высококвалифицированные кадры. По планам, к 2025 году в нем будет обучаться около 50 тысяч студентов не только из России, но и из стран АТР.

Новые инфраструктурные объекты территории уже смогли оценить представители мирового бизнес-сообщества во время проведения саммита АТЭС и ряда конференций, симпозиумов, съездов и форумов, прошедших в крае, что несомненно повысило инвестиционную привлекательность территории.

Но работа по развитию инфраструктуры на этом не закончена: основные проекты по развитию транспортно-логистического комплекса и энергетики включены в Государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года», что позволит сохранить темпы экономического роста.

Вот АНО как!

Но привлечь инвестора только объектами инфраструктуры вряд ли удастся. Обеспечить инвестиционный прорыв сможет только комплексный подход к формированию инвестиционного климата. Власть региона это понимает и демонстрирует реальные шаги по созданию не просто благоприятного, а в полном смысле лучшего, конкурентного инвестиционного климата на территории.

Основной акцент администрация Приморского края сделала на создании современных институтов развития, формировании благоприятных конкурентных условий для деловых партнеров Приморья.

Для этого создана автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край», выполняющая сервисные функции по индивидуальной работе с инвесторами: от консалтинговых услуг в сфере бизнес-проектирования, подбора инвестиционных площадок до организации и проведения роуд-шоу по продвижению инвестиционных проектов на зарубежных рынках.

Во Владивостоке открыты представительства АНО «Агентство стратегических инициатив» в ДФО, Российского фонда прямых инвестиций и Фонда развития Дальнего Востока, а также компании «Эрнст энд Янг» - мирового лидера в области консалтинговых услуг. Наличие федеральных и международных институтов развития на территории региона подтверждает высокий потенциал Приморья и готовность таких институтов участвовать в реализации инвестиционных приоритетов края на принципах государственно-частного партнерства.

Совместно с представительством АСИ реализуется национальная и региональная предпринимательская инициатива: внедряются «дорожные карты», направленные на улучшение тех административных процессов, в которых кроются наибольшие затруднения для инвесторов. Это касается сферы строительства, подключения к электросетям, прохождения таможенных процедур, оформления внешнеторговых сделок, регистрации бизнеса, оформления налоговой отчетности.

В крае создана рабочая группа из представителей бизнеса и органов исполнительной власти, на основании предложений которой разработана дорожная карта «Улучшение предпринимательского климата в сфере оформления земельных участков, строительства в городе Владивостоке». По итогам внедрения дорожной карты в сфере строительства количество процедур сократится с 26 до 17, что займет 147 дней (ранее 218 дней).

Активно идет в Приморье и внедрение Инвестиционного стандарта, разработанного федеральным Агентством стратегических инициатив. Вместе с экспертной группой АСИ, Общественным экспертным советом по привлечению инвестиций в Приморский край и органами исполнительной власти разработана дорожная карта внедрения Инвестиционного стандарта. Это пошаговый план с определением сроков и ответственных исполнителей на каждом этапе реализации. Дорожная карта состоит из 15 пунктов, 9 из которых выполнено, остальные - в активной стадии реализации. До конца 2013 года будут реализованы все положения Инвестиционного стандарта.

В помощь потенциальному инвестору создан инвестиционный портал Приморского края invest.primorsky.ru.

В активную стадию реализации вступили сегодня и проекты по созданию современных промышленных площадок - работу по их подготовке ведет государственный девелопер Корпорация развития Приморского края.

Первые промышленные площадки будут созданы в Надеждинском и Михайловском муниципальных районах. Они станут пилотными для реализации проектов строительства логистических складов и создания агропромышленного парка.

Законы пишут под инвесторов

Но на создание благоприятного инвестиционного климата оказывают влияние не только новые институты развития. На формирование в Приморье современных конкурентных условий для работы направлены законодательные инициативы администрации края.

Так, уже в первом чтении приняты законопроекты, предусматривающие налоговые каникулы для новых производств на первые пять лет. В следующую «пятилетку» законом предполагается снижение ставок по налогу на прибыль - до 5%, налогу на имущество - до 0,5%. Это законопроекты «О понижении ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» и «О внесении изменения в статью 2 Закона Приморского края «О налоге на имущество организаций».

Разработана новая редакция закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае». Данным законопроектом закрепляются положения Инвестиционного стандарта, устанавливаются формы финансовой и имущественной поддержки инвестиционной деятельности в Приморье, а также механизмы развития инфраструктуры поддержки инвестиций. В законопроекте оптимизированы административные процедуры, расширены права инвесторов и разработаны механизмы защиты их прав.

За последние годы в крае реализован целый ряд проектов на принципах партнерства бизнеса и власти, в их числе - строительство Международного терминала аэропорта Владивосток. Теперь такая форма отношений нашла законодательную поддержку: принятие законопроекта «Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства» позволит расширить перечень видов и форм взаимодействия власти и бизнеса, а также подключить к проектам ГЧП малый и средний бизнес.

На принципах ГЧП могут реализовываться проекты по развитию транспортной, инженерной, энергетической, социальной и производственной инфраструктуры, необходимой, в том числе, для создания производственных площадок, техно- и индустриальных парков.

Общественность тянут за язык

Активно включена в процесс улучшения инвестиционного климата и общественность Приморского края: для повышения эффективности проводимой в Приморье инвестиционной политики на территории созданы и работают Общественный экспертный совет по привлечению инвестиций в Приморский край, Совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при губернаторе.

Задача Общественного совета - разработка рекомендаций по улучшению инвестиционного климата и проведение процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов.

Для того чтобы понимать, какие меры необходимы для обеспечения иностранных партнеров комфортными условиями ведения бизнеса на территории края, в состав Общественного совета включен генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин ЛИ Ян Гу.

На устранение административных барьеров направлена работа созданного в начале этого года Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при губернаторе Приморского края. Это административный инструмент, призванный решать актуальные проблемы инвесторов в сфере земельных правоотношений, получения разрешительной документации, взаимодействия с контролирующими органами и т. д. На заседание Совета вносится конкретный инвестиционный проект с конкретными проблемами, и решения принимаются сразу в ходе заседания.

Заседания Общественного совета и Совета при губернаторе Приморского края проходят в открытом режиме и транслируются на инвестиционном портале (invest.primorsky.ru).

Стратегия края у моря

До сих пор в Приморье развивались традиционные сферы производства, связанные с добычей и переработкой рыбы и морепродуктов, сельским хозяйством, транспортной системой. Но будущее Приморского края - это новая экономика, а значит, и новые отрасли производства. Это развитие транспортно-логистического комплекса, автомобилестроения, судостроения, малой авиации, нефте- и газохимии, проекты инновационной экономики.

Особенности географического положения Приморья и тот факт, что один из ближайших соседей края - северо-восточная часть Китая (провинция Хэйлунцзян) - не имеет выхода к морю, предельная загруженность морских портов и железнодорожных магистралей Китая - все это формирует новый ресурс развития логистики и транзита.

В связи с этим на территории Приморья строятся новые и модернизируются уже существующие пограничные переходы. В конце 2013 года планируется открытие железнодорожного погранперехода с провинцией Хэйлунцзян на юге Приморского края, до ближайшего морского порта в бухте Троицы от него - 75 км.

Для интеграции России в международную систему трансконтинентальных перевозок и трансшипмента развиваются международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2».

Формируется в регионе и система особых экономических зон с бондовыми складами. Они будут работать в районе морских портов в бухте Троицы и «Восточный». По словам экспертов, в особых экономических зонах станет возможной организация эффективной логистики, позволяющей оперативно обслуживать транзитные и экспортные грузы; формировать зоны высокотехнологичной сборки, вводить эффективные трансграничные процедуры, отвечающие мировым стандартам. Причем, по оценке экспертов, издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30-40% ниже общероссийских показателей.

Большие надежды возлагают власти Приморья и на создание на территории экпортоориентированных производств. Для поддержки экспортеров создается новый институт развития - Региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края. Его цель - развитие экспортного потенциала малого и среднего предпринимательства, налаживание деловых контактов с зарубежными партнерами, предприятиями других регионов Дальнего Востока, продвижение продукции приморских производителей на внешний и межрегиональные рынки.

Одной из ключевых точек роста для экономики края и всего Дальнего Востока в ближайшие годы станет нефте- и газохимия - новая отрасль для Приморья. Объем этого рынка к 2030 году увеличится в 3 раза, а учитывая близость Приморского края к рынкам АТР, которые формируют 40% мирового потребления химической продукции, Приморье может стать крупным центром торговли в АТР.

С инвесторами уже обсуждается размещение крупных предприятий газо-, нефтехимического кластера (строительство завода по сжижению природного газа, нефтеперерабатывающего комплекса, завода минеральных удобрений), которые органично дополнят действующий нефтеотгрузочный терминал в порту Козьмино.

Все вышеназванные проекты и планируемые производства в ближайшей перспективе обеспечат мультипликативный эффект роста смежных отраслей экономики. Помимо экспорта рынок будет обеспечен нефтехимическим сырьем различного качества, что должно активизировать интерес отечественного предпринимательства для создания производств малого и среднего бизнеса по выпуску разнообразной продукции из пластмассы, строительных материалов и др.

Продолжает формироваться в крае и еще одна новая отрасль производства - кластер автомобилестроения на базе автозавода «Соллерс». Его партнерами уже стали компании Mitsui, Mazda и Isuzu и SsangYong. В ближайшей перспективе - развитие производств автокомпонентов с возможным потенциалом экспорта в страны АТР.

Гарантии дает губернатор. Лично

Залог успеха взятого администрацией региона курса на создание привлекательного для инвестора климата еще и в личной заинтересованности главы региона в инвестиционном развитии. Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ неоднократно озвучивал свою позицию по этому вопросу:

«В Приморском крае каждому инвестору гарантированы прозрачные правила игры, сопровождение на всех этапах реализации проектов и, если это понадобится, личное участие губернатора. Инвестиционный климат - собирательное понятие, состоящее из разных факторов. Важно все - от такой детали, как встреча потенциального инвестора в аэропорту, до глобального вопроса минимизации в Приморье административных барьеров, упрощения процедур документальной регистрации. Задача власти - сформировать в крае благоприятную инвестиционную среду, а общественные экспертные советы должны разработать рекомендации о том, как это сделать».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.