Эффект саммита АТЭС: В Приморье формируется система, призванная обеспечить инвестиционный прорыв

Год после саммита АТЭС стал активным в плане улучшения инвестиционного климата в Приморье и устранения административных барьеров. Результатом этой целенаправленной политики стало решение группы компаний Melco инвестировать в проект интегрированной развлекательной зоны «Приморье» 700 миллионов долларов.

Знак для инвестора

Спустя год после саммита АТЭС в Приморье подвели первые итоги масштабных преобразований. «Огромные средства, вложенные государством в строительство дорог, мостов, современного аэропорта, создание энергетической инфраструктуры, развитие Дальневосточного федерального университета, - это знак для инвестора, - отмечает Андрей АКСЕНОВ, директор Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край. – Иностранные инвесторы отмечают уникальное географическое положение, богатые природные ресурсы, высокий научный и образовательный потенциал региона. Кроме того, большую роль играет личная позиция губернатора, который считает привлечение инвестиций одним из приоритетов своей работы и лично участвует в этом процессе – для инвестора это действительно важно».

За прошедший после саммита год в Приморье сформированы общественный экспертный совет по привлечению инвестиций, профильное агентство, корпорация развития, начата работа по организации индустриальных парков с готовой инфраструктурой, в первом чтении принят законопроект о налоговых «каникулах» для инвесторов.

Регламентировать эту работу призван Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Для его поэтапного внедрения в жизнь разработана дорожная карта, и все профильные структуры активно включились в процесс ее реализации. Внедрение регионального инвестиционного стандарта должно завершиться к концу текущего года.

«При создании институтов по привлечению инвестиций мы опирались на опыт передовых российских регионов и, конечно же, развитых стран, - комментирует Николай ДУБИНИН, директор департамента экономики Приморского края. - Для нас очень важно, что все эти структуры хорошо известны и понятны зарубежному инвестору. На сегодняшний день наибольший интерес к Приморскому краю проявляют бизнес-структуры Японии, Республики Корея и КНР».

Комплексный подход

Андрей Аксенов выделяет несколько целевых групп инвесторов. Первая – это те, кто намерен вкладывать средства в проекты, уже реализуемые или заявленные к реализации на территории края. Вторая группа – инвесторы, которые приходят с собственными проектами и средствами для их воплощения. К третьей группе относятся инвесторы (инициаторы), предлагающие интересные идеи или готовые проекты, но не имеющие достаточно средств для их реализации. Агентство работает со всеми этими группами, и для каждой из них функционирует особая схема.

Агентство по привлечению инвестиций - это «единое окно», обратившись в которое инвестор получает весь комплекс услуг по сопровождению проекта.

«Мы понимаем, что инвестор пойдет в регион, если условия его работы будут понятными и прозрачными, - говорит Андрей Аксенов. – Каждый инвестор неизбежно столкнется с проблемой получения разрешительных документов, например разрешений на строительство, специальных технических условий, заключений санитарных, экологических и прочих служб, экспертиз. Если решать эти вопросы будет достаточно просто, то и инвестор будет чувствовать себя в Приморье уверенно и комфортно».

Среди вопросов, которые возникают у инвестора при выборе объекта для вложения средств, особое место занимает подбор квалифицированных кадров. Вот почему агентство по привлечению инвестиций заключило соглашение с краевым департаментом образования и науки, департаментом труда и социального развития и Дальневосточным федеральным университетом о разработке прогноза потребностей регионального рынка труда, основанного на изучении потребностей инвесторов. Уже в сентябре агентство рассчитывает получить первые результаты.

Кроме того, заключено соглашение с департаментом образования и науки о подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями инвесторов. Сейчас рассматривается вопрос о заключении подобных соглашений с высшими учебными заведениями.

Есть эффект!

Одним из ощутимых результатов целенаправленной политики по привлечению инвестиций в Приморский край стало решение группы компаний Melco инвестировать в проект интегрированной развлекательной зоны «Приморье» 700 млн долларов. Ожидается, что соответствующее соглашение будет подписано в ходе Дальневосточного инвестиционного конгресса 6 сентября 2013 г.

«Благодаря значительным инвестициям федерального правительства в преддверии саммита АТЭС край значительно изменился, - заявил Лоуренс ХО, председатель совета директоров Summit Ascent Holdings Limited и Melco International Development Limited. - Сегодня в Приморье есть новый современный международный аэропорт, три прекрасных моста, новые автодороги. Я очень впечатлен деловым подходом мистера Миклушевского и оптимистично оцениваю потенциал наших инвестиций на российском Дальнем Востоке».

Досье «ЗР»

Группа компаний Melco является крупнейшим оператором по управлению интегрированными курортами не только в Макао, но также Камбодже, Испании, на Филиппинах. Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить туристический поток в Приморье до 8-12 млн человек в год, обеспечить стабильные налоговые поступления в бюджет, создать не менее 20 000 рабочих мест (речь идет об обслуживании развлекательной зоны и дополнительной занятости в смежных отраслях), а также повысить привлекательность Приморского края для зарубежных инвесторов. За счет развития интегрированной развлекательной зоны новый экономический импульс получат смежные отрасли экономики региона – пищевая промышленность, сфера обслуживания, торговля, общественное питание, строительство, транспортно-логистическая отрасль и пр.

Сегодня в крае работает более 800 млн долларов иностранных инвестиций. В первом полугодии 2013 г. объем иностранных инвестиций, влившихся в экономику Приморья, составил почти 200 млн долларов (104% к соответствующему периоду 2012 г.).

«Для нас важны все категории инвесторов, - отмечает Андрей Аксенов. – Мы активно работаем не только с крупными компаниями, но также с малым и средним бизнесом, особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность. Да, крупные вложения в экономику края всегда впечатляют, но нельзя недооценивать ежедневную рутинную работу, которая ведется в Приморье по привлечению мелких и средних инвесторов».

Наиболее привлекательными для инвесторов на данный момент являются обрабатывающие производства. Прирост инвестиций в этой сфере в первом полугодии 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 56%. Второй по привлекательности отраслью является транспорт, третье место занимает производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В этом году отмечено увеличение доли инвестиций по таким видам деятельности, как здравоохранение, предоставление социальных услуг, связь. В ближайшее время ожидается существенный прирост инвестиций в сфере туризма, транспортно-логистического комплекса, жилищного строительства.

«Мы предлагаем инвесторам новые конкурентные условия для работы в Приморском крае, - говорит губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. - Каждому гарантированы защита прав, равный доступ к земельным участкам, государственная поддержка и сопровождение на всех этапах реализации проекта. Администрация Приморского края намерена и в дальнейшем делать все возможное для повышения инвестиционной привлекательности региона. Прежде всего речь идет о развитии инфраструктуры, совершенствовании региональной законодательной базы, формировании прозрачных правил работы с инвесторами».

Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться в рамках Дальневосточного инвестиционного конгресса, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Организатором мероприятия выступает администрация Приморского края при поддержке правительства Российской Федерации.

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Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.