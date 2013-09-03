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В Приморье нужно еще больше портов
«Новые портовые комплексы и терминалы были созданы на Балтике, на Севере, на Черном море, на Дальнем Востоке. В результате только за прошлый год через российские порты перевезено более 565 миллионов тонн грузов. Это на четверть больше, чем в пик таких перевозок за советское время в 1984 году», - подчеркнул Владимир ПУТИН на совещании, посвященном развитию российских портов.
Президент также отметил, что нужно двигаться вперед, наращивать возможности страны с учетом роста потребностей и регионов, и всей национальной экономики, а также роста экспортных и транзитных перевозок.
В Приморском крае развитие транспортно-логистической сферы входит в число приоритетов. В частности, в июле губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписал с холдинговой компанией «Сибирский деловой союз» соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации проекта строительства нового специализированного порта в Приморье.
Морской угольный терминал мощностью 20 млн тонн разместится в Шкотовском районе края – в бухте Суходол. Владимир Миклушевский подчеркнул, что этот проект очень важен для развития Приморского края. Он облегчит доступ к портовой инфраструктуре малым и средним угледобывающим предприятиям.
«Транспортно-логистическая отрасль - одна из приоритетных в Приморье, поэтому реализацию этого проекта мы будем поддерживать. Такие крупные проекты - отличный «якорь» для развития малого и среднего бизнеса в районе», - подчеркнул губернатор.
Строительство планируется начать в 2014 году. Проект позволит создать дополнительно 700 рабочих мест.
Кстати, решение остановить строительство угольного терминала в Хасанском районе является однозначно правильным решением. Такое мнение высказал в интервью РИА «Дейта» приморский эксперт в области экономики, председатель Лиги финансовых институтов Александр ИВАШКИН.
По его мнению, развитие туризма в Хасанском районе по сравнению с оборотом угольного терминала выигрывает в несколько раз.
«Все мы знаем, что такое перевалка угля. Хасанский район является жемчужиной всей России. Что бы там ни говорили, что при работе на угольном терминале будет соблюдена технология и пыли не будет, опасность загрязнения все-таки есть. Развитие экологического туризма принесет гораздо больше прибыли, нежели терминал, построенный за три года с инвестициями», - пояснил Александр Ивашкин.
Эксперт уверен, что, говоря о прибыли, не стоит пренебрегать экологическими проблемами.
«Если так пойдет, то мы можем и ядерный могильник построить. От клиентов отбоя не будет. Это очень прибыльный проект, страны не знают, куда девать свои отходы. Да, это прибыльно, но это же неправильно. Такие моменты всегда надо учитывать».
Председатель Лиги финансовых институтов считает, что при выборе территории под строительство угольного терминала не проводилась комплексная проработка проекта: «Кто давал обещания инвестору? В Славянке категорически нельзя строить терминал. Проект должен был пройти комплексную проработку. Я думаю, что в Приморье есть более подходящие места для строительства терминала. Например, поселок Ольга или Дальнегорск. Только там нужно поработать - подвести дорогу. Просто инвестор искал место с инфраструктурой, где уже все готово».
Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял решение приостановить строительство угольного терминала в Хасанском районе края. Об этом он заявил на приеме граждан по личным вопросам, когда с подобной просьбой к нему обратился председатель думы Хасанского района Сергей ОВЧИННИКОВ. Глава региона также поставил задачу профильному департаменту совместно с думой Хасанского района и администрацией поселка Славянка подготовить соглашение об остановке строительства терминала в Славянке.
При формировании системы индустриального развития Приморья необходимо хорошо обдумать, как использовать территорию, считает руководитель международного центра экомониторинга ДВО РАН Татьяна ВШИВКОВА. Об этом она сообщила в интервью Общественному телевидению Приморья.
«Мы предлагаем создать индустриальный кластер на той территории, где уже нарушена естественная среда. И поместить туда все индустриальные заводы, СПГ и прочие. Но ни в коем случае не трогать Хасанский район - это жемчужина», - отметила Татьяна Вшивкова.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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А Дальнегорск с Ольгой разве не жемчужина Приморья??? Дальнегорск против угольного терминала!!!!!