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Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
Обсуждение роли молодежи в социально-экономическом развитии Дальнего Востока состоится в рамках деловой программы IV Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.
По мнению экспертов, экономический рост регионов ДФО может быть в значительной степени обеспечен за счет предпринимательской активности молодежи. Предполагается, что в ходе сессии «Молодежь Дальнего Востока» молодые люди из разных регионов России – студенты, предприниматели, члены общественных организаций и движений – вместе с представителями государственной власти, экспертных сообществ и крупного бизнеса рассмотрят потенциал молодежи в развитии макрорегиона.
В частности, будут затронуты такие вопросы, как привлечение молодежи на Дальний Восток, вклад молодых бизнесменов в валовой региональный продукт, их участие в реализации стратегически важных для ДФО проектов, создание благоприятной среды для молодежного предпринимательства и развитие трансграничных деловых связей с участием молодежи.
Ожидается, что в дискуссии примут участие представители федеральных министерств и ведомств, в том числе Федерального агентства по делам молодежи, региональных органов власти, российских и зарубежных общественных организаций, а также бизнес-сообщество.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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