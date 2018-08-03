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С "лица" Владивостока уберут лишнее

03 Августа 2018, 17:44 | Приморье
"Почти 40 киосков и ларьков с однообразным ассортиментом – это слишком много для набережной"
Вместо почти 40 нестационарных торговых объектов на Набережной Спортивной гавани останется 17. Об этом сообщил начальник управления экономического развития Александр Вициенко  1 августа на встрече с предпринимателями. Из них семь торговых точек будут располагаться на Аллее мастеров - она предназначена для продажи сувенирной продукции, остальные смогут торговать различными лакомствами. Таким образом, значительно расширится прогулочная зона: стойки с мороженым и матрешками будут расставлены не сплошным рядом вдоль улицы, а размещены точечно и упорядоченно, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Аллея мастеров с сувенирной продукцией будет расположена рядом с амфитиатром, а продуктовые торговые объекты – вдоль стадиона «Динамо» со стороны моря.

«На аукцион эти торговые места будут выставлены после утверждения новой схемы НТО», – добавил Александр Вициенко.

Начальник управления экономического развития и предприниматели на встрече сошлись во мнении, что в настоящее время действующая схема НТО несовершенна. Почти 40 киосков и ларьков с однообразным ассортиментом – это слишком большое количество торговых объектов, которое не делает набережную привлекательной для отдыха.

С новой схемой популярное место отдыха будет выглядеть гармоничнее. По мнению специалистов, семь точек на набережной для продажи магнитов, матрешек и других сувениров – этого достаточно, с учетом того, что в центре города много магазинов с туристическими и подарочными сувенирами. Что касается 10 торговых объектов для продажи прохладительных напитков, мороженого, вареной кукурузы, сахарной ваты и прочих лакомств – это также оптимальное количество для набережной. Ведь вокруг нее много различных общепитов, как маленьких кофеен, так и крупных ресторанов.

Набережная Спортивной гавани является пилотным проектом в реформе системы нестационарной торговли, проводимой администрацией Владивостока по поручению главы города. Обновление одного из любимых мест отдыха жителями и гостей приморской столицы ведется совместно с московским конструкторским бюро «Стрелка», которые разрабатывают новую концепцию центральной набережной.  

«Нынешнее размещение объектов не вписывается в обновленную концепцию центральной части Владивостока, – пояснили в управлении градостроительства и архитектуры. – На Спортивной набережной также планируются провести работы по благоустройству в рамках приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды, планируется строительство общественного туалета».

Строительство комфортного общественного туалета уже началось. И сегодня Александр Вициенко определил временные места для Аллеи мастеров и продажи сувенирной продукции, так как пока отведенная для них зона (рядом с амфитеатром) задействована в строительных работах. Временной площадкой станет территория слева от ресторана «Супра» – если стоять к нему лицом.

Предприниматели согласились, что новая схема НТО превратит Спортивную набережную в более просторное общественное пространство. И подчеркнули: тем, кто выиграет аукцион и встанет на места, необходимо будет следить за санитарным состоянием торговых объектов. Вывески должны быть яркими, форма у продавца – опрятной, а настроение – доброжелательным, отмечают представители сферы торговли.

«Спортивная набережная – это "лицо" города, популярное место отдыха жителей и гостей, не нужно превращать его в торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпрепровождения», – сказал в ходе одной из инспекций Виталий Веркеенко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
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Теги: благоустройство  набережная  владивосток 



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