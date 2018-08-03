В Приморье в сентябре бесплатно заработает первый мобильный детский технопарк

Первый стационарный "кванториум" будет открыт во Владивостоке

Первый мобильный кванториум в Приморье запустят на ВЭФ-2018. Мобильный детский технопарк планирует отправиться по районам Приморья уже осенью 2018 года на очередном ВЭФ. Федеральный проект позволит развивать новые формы дополнительного образования для маленьких жителей региона абсолютно бесплатно, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Детские технопарки «Кванториум» – это сеть площадок по всей стране, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, которые направлены на подготовку школьников – будущих квалифицированных специалистов, готовых к разработке и внедрению инновационных технологий.

По словам вице-губернатора Ирины Мануйловой, первый передвижной технопарк уже приобрели для школьников Приморья инвесторы.

Мобильный «Кванториум» будет передвигаться по районам Приморского края – это позволит почти 5 тысячам юных приморцев в течение года посетить технопарк и приобрести новые навыки и компетенции. За один сприн (две недели) – период нахождения Кванториумав муниципалитете, 440 детей смогут погрузиться в мир высоких технологий: познакомятся с IT-Квантом, геоквантом, промышленным дизайном, виртуальной и дополненной реальностью. Каждый ребенок получит до 48 часов очных и дистационных занятий. Обучать детей будут преподаватели Дальневосточного федерального университета, а также специально подготовленные педагоги из образовательных учреждений края.

«Технопарки – это не просто возможность дополнительного образования для школьников, но и самая настоящая кузница кадров, которые так необходимы и науке, и экономике страны», – отмечает заместитель главы региона, добавив, что запуск мобильного Кванториума запланирован в рамках Восточного экономического форума-2018 на острове Русский.

Кроме этого, одновременно готовятся площадки для стационарных «кванториумов», первые из которых будут открыты во Владивостоке в 2019 году. Один из технопарков станет доступен на базе Владивостокского городского дворца детского творчества, вторая площадка – краевой детско-юношеский центр. «Кванториум» также планируется разместить на базе гимназии Дальневосточного федерального университета, где в первой половине дня будут заниматься ребята из гимназии ДВФУ, а во второй половине «кузница кадров» будет доступна для всех школьников Владивостока.

С 2019 года планируется открыть «Кванториум» и в других городах края. Уже определена площадка в Арсеньеве, где будут заниматься ребята из других близлежащих районов. По поручению Андрея Тарасенко будут подготовлены предложения по максимальной загрузке таких помещений.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)