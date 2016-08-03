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Владивосток восхитил посла Земли Обетованной
Владивосток посетил чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Цви ХЕЙФЕЦ. В эксклюзивном интервью Деловой газете «Золотой Рог» высокий гость заверил, что донесет до израильских компаний информацию о льготном режиме налогообложения в Приморье, чтобы они смогли принять участие в разворачиваемых здесь проектах.
- Это ваш первый визит на Дальний Восток России?
- Да. Я много слышал об этом регионе, и наконец мне выпало счастье здесь побывать. Свою поездку мы начали с запада на восток, сначала был Хабаровск, вот теперь Владивосток. И можно сказать, я восхищен.
- Каковы ваши впечатления от Владивостока?
- Это больше, чем просто позитивный сюрприз. Я увидел красивейший город: мы были в университете, Мариинском театре, просто ходили по Владивостоку, я увидел красивейший город!
Также я посетил еврейскую общину, удивительную историческую синагогу. И хотел бы сказать большое спасибо губернатору, что община здесь так процветает.
- Сейчас правительство России уделяет повышенное внимание Дальнему Востоку, созданы территории опережающего развития (ТОР), введен режим свободного порта. Вы верите в успешность данных начинаний?
- Безусловно, верю. Более того, я донесу до израильских компаний информацию о льготном режиме налогообложения на данных территориях, чтобы они смогли там поучаствовать. Хоть Израиль страна и небольшая, но у нас очень развиты технологии. Израильские инвесторы известны по всему миру, и не только в таких классических отраслях, как сельское хозяйство и медицина.
Считаю, что Приморье - очень удобное место для бизнеса, здесь можно работать по классическому треугольнику: Израиль, Россия, Китай.
- Во Владивостоке выставлены на продажу отели Hayatt, которые планировалось построить к саммиту АТЭС-2012. Как вы думаете, может такой объект быть интересен израильскому инвестору?
- Израильским инвесторам интересно все, где есть выгода. Сейчас мир глобальный, у израильтян огромные бизнесы в Нью-Йорке, в Париже, в местах, которые расположены гораздо дальше, чем Владивосток. Расстояние такого, как раньше, значения не имеет. Я донесу до потенциальных инвесторов эту информацию.
- Инвестиции в какие еще сферы бизнеса могут быть интересны для Израиля?
- Я встречался с губернатором Приморского края и надеюсь, что он нашел в моем лице партнера, который будет содействовать сотрудничеству региона с государством Израиль. Насколько мне известно, в Приморье уже работают израильские фирмы, подписаны договоры в сфере сельского хозяйства.
Что касается планов на будущее, мне представляется возможным создать здесь израильский медицинский центр, который будет предоставлять свои услуги не только жителям края, но и экспортировать их в страны АТР.
- Интересно ли Приморье израильтянам в качестве туристического объекта?
- Безусловно! Израильский турист очень любопытен, для него расстояние не преграда. В свою очередь, я тоже хочу пригласить приморцев в Израиль. Мне кажется, что поездка по историческим и святым местам Израиля может быть весьма кстати в холодную русскую зиму. Отношения между Израилем и Россией сейчас очень хорошие, их нужно всячески развивать.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото mk.ru
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