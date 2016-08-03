Мясопереработчикам Приморья не до мраморной говядины

Рынок сырья для мясопереработчиков стал меняться еще до санкций и эмбарго

Последние два года для российских мясопереработчиков были, по их словам, одним из самых тяжелых периодов за последние пару десятков лет. Отрасль, в значительной степени зависимая от импортного сырья, испытала серьезные потрясения, связанные с переменами на мясном сырьевом рынке в стране, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

И хоть в последнее время эксперты отмечают наметившийся тренд на стабилизацию ситуации, очевидно, вернуться к прежней маржинальности для предприятий в ближайшей перспективе возможности не будет.

«Мы, конечно, не в минус работаем, - говорит совладелец «Мясокомбината Серышевского», лидера колбасного производства в Амурской области, Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО, - но рентабельность сегодня существенно ниже, чем в докризисные годы».

Свинина потеснила импорт

Рынок сырья для мясопереработчиков стал меняться, как известно, еще до санкций и эмбарго. В результате объявленного карантина по африканской чуме свиней и введенного запрета в 2014 году на импорт свинины из ряда зарубежных стран, это мясо подорожало, по некоторым оценкам, до 70%. Подорожала и говядина, хотя рост ее цены был вызван другой причиной - изменившимся курсом валют. В общем, за эти два года сырье для российских мясопереработчиков подорожало примерно на 50%.

Стоит отметить, что рост цены на свинину довольно быстро остановился, и даже более того - сегодня цена даже несколько ниже, чем та, которая сложилась после введения карантина по африканской чуме свиней. Главную роль в этом сыграли российские производители свинины, которые, по большому счету, уже подошли к тем объемам производства мяса в стране, что позволили заметно снизить зависимость от импорта этого сырья. В стране в последнее время открывались новые, современные свинокомплексы, работающие по промышленным технологиям, активное инвестирование в строительство которых началось буквально за несколько лет до санкций. В результате за два последних года предприятия отрасли в значительной степени сумели переориентироваться на российских поставщиков.

«Производство свинины в России растет большими темпами, - говорит президент Ассоциации мясопереработчиков Дальнего Востока Павел КИТАЕВ, - и я могу с уверенностью сказать, что если не произойдет никаких перемен, то в ближайшие два-три года мы перейдем на полное самообеспечение. Уже сегодня российская свинина занимает порядка 60% на рынке, в то время как два года назад ее доля составляла около 10-20%».

Вместе с ростом цены на сырье в эти два года неуклонно снижались покупательная способность и, как следствие, потребление продуктов мясопереработки. Собственно, эти два фактора - рост объемов российского мяса и снижение потребления - и определили перемены в отрасли. По словам Сергея Мельниченко, объемы производства упали в среднем на 20%. В результате доля местного сырья в сократившихся объемах производства существенно возросла, а мясокомбинаты, перерабатывавшие в основном импортное блочное мясо, вынуждены были приступить к модернизации производства с учетом особенностей российского сырья. «Нам пришлось частично перестраивать производство, закупать оборудование, поскольку отечественные производители предлагают, как правило, мясо в полутушах», - пояснил директор по маркетингу приморской компании «Ратимир» Кирилл АВДЕЕВ.

Для крупных мясокомбинатов в складывающейся ситуации создание собственной сырьевой базы также стало приоритетной задачей. Мясопереработчики пошли по пути строительства либо приобретения собственных свинокомплексов. Появились такие свинокомплексы и на Дальнем Востоке. Компания «Ратимир», являющаяся лидером на дальневосточном рынке, стала эксклюзивным партнером крупного приморского свинокомплекса, что позволило вывести новый продукт под собственным брендом - разделанное охлажденное мясо свинины. И хоть мощностей этого производства пока недостаточно для того, чтобы обеспечить собственным сырьем производство колбас, тем не менее перерабатывающее предприятие получило возможность в перспективе по мере строительства новых линий снижать зависимость от привозного сырья.

Но, несмотря на рост поголовья в свинокомплексах, перейти полностью на производство мясных полуфабрикатов и колбас из местного сырья нет возможности не только из-за отсутствия необходимого объема, но и по причине все еще довольно высокой для переработки цены на местное мясо.

«Мы пришли с небольшого колбасного производства и постепенно выросли в лидера рынка в регионе по производству мяса и мясных продуктов, - говорит председатель совета директоров камчатской компании «Агротек Холдинг» Владимир РУБАХИН. - И сегодня все, что удается продать в охлажденном виде, мы продаем, для переработки остается процентов 25-30. Поэтому в производстве наших продуктов мы используем в большей степени импортное сырье. Говядина импортная практически вся. Но в последнее время мы отмечаем новую тенденцию на рынке импортного мяса: сырье становится все хуже и хуже с каждым годом, качество импорта нас не очень устраивает».

Отстающая отрасль

Эта проблема в меньшей степени коснулась тех производителей мясных полуфабрикатов и колбас, которые изначально запускали свои перерабатывающие мощности опираясь на собственную сырьевую базу. По словам владельца ООО «Золотая долина» в Приморском крае Василия ТОЛОЧКИ, их небольшое мясоперерабатывающее производство практически не задел кризис и не потребовал никаких дополнительных инвестиций в модернизацию.

«Для производства колбас, пельменей, котлет и других продуктов мы используем исключительно то сырье, которое производим сами, - говорит Василий Толочка. - У нас сейчас содержится около 2,5 тыс. голов коров мясной породы, около 800 оленей, 400 маралов, не говоря о яках и лошадях. Это та сырьевая база, на которую опирается наш перерабатывающий цех. У нас не менялась за эти два года цена на продукцию, и снижения спроса не почувствовали. Скорее, наоборот: мы не можем удовлетворить спрос в полной мере со стороны тех торговых предприятий, с которыми сотрудничаем».

В отличие от свинины, в условиях снижения качества импортной говядины возможность заместить ее на российское мясо в ближайшей перспективе не предвидится. Мясное скотоводство - наиболее инерционная отрасль в животноводстве - не привлекало в последние годы больших инвестиций. На Дальнем Востоке современное производство говядины в промышленных масштабах практически отсутствует. И даже небольшие фермы не особенно стремятся строить площадки для разведения коров мясных пород. Василий Толочка, готовый поставлять на рынок племенной молодняк крупных животных мясных пород, говорит, что спрос на мясных телочек сегодня минимальный.

В результате местное мясо говядины если и появляется на рынке, то чаще всего в результате выбраковки молочного поголовья, что, по большому счету, является практикой, унаследованной от советской эпохи. Соответственно, объемы этого сырья завязаны на положение дел в молочной животноводческой отрасли, а не в мясной. В некоторых случаях это поголовье все же снижает остроту проблемы с сырьем, как, например, на «Мясокомбинате Серышевском», где до 80% потребностей в говядине обеспечивает молочный комплекс, входящий в группу компаний. Но эти редкие случаи лишь подтверждают отсутствие современной индустрии производства мяса говядины на Дальнем Востоке.

В тренде охлажденное мясо

В то же время падение спроса на рынке мясных продуктов переработчики отмечают не во всех сегментах. Наиболее пострадавшим из них оказалось колбасное производство, где падение составило от 10 до 20%, в некоторых случаях даже больше. По мнению Владимира Рубахина, смещение спроса происходит в пользу традиционных продуктов, а сами покупки становятся более рациональными. Под изменившийся спрос переработчики меняют и предложение.

«Мы сократили регулярный ассортимент по количеству позиций процентов на 10%, - говорит топ-менеджер «Агротек Холдинга», - но при этом кое-какую номенклатуру, наоборот, развили, следуя тенденциям на рынке. В качестве одного из очевидных трендов последнего времени можно назвать сокращение сегментов рынка за счет ухода промежуточных зон. Сейчас рынок более четко разделен на три основных сегмента: премиальный, средний и тот, который ниже среднего. Мы спокойно на это смотрим, поскольку просевшие продажи по колбасе сейчас активно замещаются полуфабрикатами из охлажденного мяса».

Собственно, полуфабрикаты из охлажденного мяса свинины - это новый сегмент рынка, возникший совсем недавно и заместивший в том числе и аналогичный продукт, изготовленный из замороженного мяса. Стартовав почти с нулевой позиции, сейчас этот сегмент находится в точке активного роста. Что касается самой колбасы, то обновление ассортимента в последнее время было связано и с более активным использованием в ее производстве дешевого куриного мяса. Это позволило усилить сегмент недорогих колбас, куда частично сместился спрос из среднеценового сегмента.

В то же время довольно хорошие рыночные перспективы для своих продуктов дальневосточные переработчики мяса видят в соседних азиатских странах. Спрос на российскую колбасу и другие мясные продукты там довольно высок, что могло бы компенсировать выпадающие в последнее время ниши на российском рынке.

«Сегодня активно ведутся переговоры с корейскими, китайскими, японскими компаниями о сотрудничестве, - говорит Павел Китаев, - но все упирается в отсутствие межправительственного соглашения о допуске российских предприятий на эти рынки. Безусловно, Китай является одним из приоритетных направлений для нас, потому что интерес огромен со стороны Китая к нашей продукции. В первом приближении есть уже договоренности о поставках продукции в эту страну. Но пока сохраняются сложности аккредитации российских компаний в Китае. Работа по решению этого вопроса ведется уже 2,5 года. Как ни странно, Китай боится демпинга со стороны России, потому что мясо в России стоит дешевле, чем в Китае. Это одна из наиболее вероятных причин, тормозящих принятие решения по этому вопросу».