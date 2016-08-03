"Ростелеком" обеспечит инновационными сервисами международный лагерь "Океан"

2 августа ПАО «Ростелеком» и ВДЦ «Океан» утвердили концепцию развития информатизации детского центра до 2020 года. Данная концепция технологически позволит обеспечить исполнение задач Правительства Российской Федерации по увеличению количества мест для детей в лагере, созданию карт личностного развития и системы управления качеством образовательного процесса, формированию комфортных, безопасных условий обучения и научно-исследовательской деятельности, а также многое другое, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках концепции развития «Ростелеком» обеспечит строительство инженерной инфраструктуры «Океана» (системы электроснабжения, диспетчеризации, внутренние каналы связи), автоматизацию большинства процессов, совершенствование систем безопасности (видеонаблюдения, оповещение, охрана периметра) и т.д. В целом будет создана единая уникальная экосистема инновационных сервисов для всех участников процесса - детей, родителей и учителей, администрации детского центра.

Особое внимание будет уделено личностному развитию ребенка, автоматизации процессов обучения и систем управления образовательным контентом, а также курсовым программам, удобному доступу к учебным материалам, созданию системы управления учебными проектами.

«Мы пониманием насколько важно родителям знать, что находясь далеко от дома, их ребенок в безопасности и на связи. Очень удобно, что дистанционно можно посмотреть на учебный процесс и убедиться, что все в порядке. Мы благодарны за оказанное доверие в реализации такого крупного проекта по комплексному оснащению детского центра. Увеличение количества детей, строительство современных корпусов, обеспечении безопасности на всех этапах пребывания детей в ВДЦ «Океан» требует автоматизации разных сфер жизнедеятельности лагеря. Решения, которые разработаны совместно с нашими партнерами безусловно отвечают не только требованиям текущего периода, но и смотрят в будущее. А главное - делают пребывание ребенка в детском центре максимально комфортным», - отметил директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.

Напомним, что 28 октября 2015 года компания «Ростелеком» и ВДЦ «Океан» подписали партнерское соглашение, в рамках которого и будет реализовываться Концепция развития детского центра.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.