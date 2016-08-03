Президент МТС Андрей Дубовсков: Мы понимаем, что принимать все решения из Москвы невозможно

Президент ПАО «МТС» Андрей Дубовсков о новом этапе развития компании

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) традиционно является одним из законодателей мод на телекоммуникационном рынке России, а его руководители знают все секреты отрасли. Или почти все. В начале этого года МТС объявила, что система управления региональным бизнесом компании станет более централизованной и в перспективе на смену нынешним семи макрорегиональным филиалам, расположенным в федеральных округах, придут четыре экономических кластера. Новая модель управления регионами призвана повысить эффективность компании и улучшить финансовые показатели.

На традиционной встрече с региональными журналистами в рамках ПМЭФ президент ПАО «МТС» Андрей ДУБОВСКОВ рассказал о новом этапе развития компании, правилах игры на рынке и здоровой конкуренции.

- Страна у нас большая, и рано или поздно все компании федерального уровня встают перед вопросом: как эффективно управлять огромным бизнесом? При этом на разных этапах развития большинство компаний придерживается определенной логики. Что касается МТС, то мы существуем уже 23 года и до начала 2000-х годов исповедовали достаточно примитивный принцип, стремясь увеличить свое присутствие в регионах через создание филиалов в каждом конкретном регионе. Таким образом мы вышли на федеральный уровень.

Увы, но управлять всем бизнесом из Москвы очень сложно. Еще В 2003-2005 годах мы обратились к консультантам, которые специально для нас адаптировали мировой опыт в этом направлении. В итоге мы поделили всю Россию по географическому принципу на 8 макрорегионов и в такой конфигурации прожили последние десять лет. Есть множество минусов, свойственных подобной организационной структуре. И вопрос не в том, что мы приняли изначально неверное решение. Решение было верным, просто на тот момент, когда все компании федерального уровня по такому принципу образовывались, не было видно то, что стало проявляться впоследствии.

А имеем мы вот что: на сегодняшний момент в каждом регионе РФ доли рынка между игроками телеком-рынка распределены достаточно жестко. Есть регионы, где МТС является абсолютным лидером и зарабатывает денег столько, сколько все наши конкуренты вместе взятые, а есть такие, где наша доля рынка в районе 5%. И практика показывает, что подход к работе в этих регионах должен быть абсолютно разным. Мы же его пытались сделать более или менее одинаковым в силу географического распределения. А здесь на первый план выходит вопрос эффективности вложений в тот или иной регион.

Говорить о том, что мы разочаровались в сложившейся системе управления одномоментно, не верно. К тому, что надо что-то менять, мы шли несколько лет.

Ответственность за операционные результаты, за объемы продаж, строительство сетей, выручку – все это лежит на регионах. Все стратегические вопросы развития компании, развития технологий, тарифная, рекламная политика - находятся в зоне ответственности корпоративного центра. Таким образом удается достигать двух ключевых целей. Первая – это эффективность применяемых решений с точки зрения развития технологий. Это позволяет запускать тарифные планы, которые охватывают наибольшие сегменты, позволяет экономить на продвижении и учитывать наилучшим образом вопросы ценообразования услуг в том или ином регионе.

Те решения, которые принимаются на уровне региона, позволяют учитывать локальные особенности каждого из рынков, каждого из регионов. Мы понимаем, что принимать все решения из Москвы невозможно, а люди, которые работают в регионах, очень хорошо представляют регион и его особенности. Поэтому решения на уровне регионов направлены на то, чтобы все наши стратегии локализовать.

- В прошлом году в России появился четвертый федеральный мобильный оператор – Tele2. И достаточно успешно выстрелил в Москве. На ваш взгляд, стоит ли сегодня говорить, что на смену «большой тройке» пришла «большая четверка»?

- С нашей точки зрения понятия «большая тройка» и «большая четверка» - это исключительно журналистские фантомы, они никакого отношения к реальному положению дел не имеют. Мы считаем, что рынок сейчас – это не тройка и не четверка. Нет математически выверенного критерия, что все четыре компании являются одинаково крупными, влиятельными и их можно называть «большая четверка». У каждой есть собственное понимание своего места. По итогам 2015 года выручка МТС от мобильных услуг, без учета продаж оборудования, в России почти на 75 млрд рублей больше, чем аналогичный показатель «ВымпелКома». И для нас эта разница настолько значительна, что мы уже не готовы воспринимать «ВымпелКом» как часть нашего мира. Того мира, который можно описывать терминами отраслевого единства. Гэп между нами и «ВымпелКомом» велик и увеличивается с каждым годом. Для того, чтобы повернуть колесо истории вспять, у наших коллег-конкурентов должно случиться какое-то чудо. В 2015 году выручка МТС от мобильных услуг в России на 30 млрд рублей больше, чем у «МегаФона». Поэтому эту компанию мы рассматриваем как часть «большой двойки» и как серьезного конкурента. Что касается Tele2, то масштаб этой компании с точки зрения финансовых показателей – выручки и рентабельности - не просто на какую-то величину меньше, он в разы меньше. Фактически компания зарабатывает несколько десятков миллиардов рублей в год. Мы зарабатываем сотни миллиардов. То, что компания обладает лицензией на всей территории РФ или что у нее есть частоты, еще не делает компанию нашими «одноклассниками».

С нашей точки зрения, рынок сейчас представляет из себя конфигурацию: 2+1+1. Для «ВымпелКома», чтобы догнать «большую двойку», должно случиться чудо, для Tele2, чтобы это стало реальностью, должно случиться пять чудес подряд.

Рентабельность бизнеса у всех федеральных операторов примерно одинаковая - в районе 40%. Это говорит о том, что мы (МТС) не продаем свою рентабельность за большой доход. Мы в лучшую сторону отличаемся от коллег по масштабности, при этом сохраняем рентабельность, свойственную рынку: МТС сегодня лидирует в покрытии территории. Много ли еще остается белых пятен на карте России?

- В разных регионах у нас разная региональная политика. Например, в каком-то регионе есть белое пятно: у МТС там 10 базовых станций, у «Мегафона» – 25, у «ВымпелКома» – 18. Вопрос: надо ли нам строить те же самые 25 базовых станций? Мы средства вложим, белое пятно закроем, но отбить свои деньги и заработать там уже не получится. Потому что рынок уже распределился, и нападающий сейчас теряет больше, чем защищающийся.

У нас не стоит вопрос закрыть то или иное белое пятно. Из более чем 80 российских регионов в 40 с лишним мы являемся лидерами. Еще в 20 регионах мы с конкурентами примерно на равных. Еще в полутора десятках регионов чувствуем себя слабо. И именно в этих регионах у нас есть белые пятна в покрытии. Но, повторюсь, каждый раз мы инвестиции оцениваем с точки зрения, есть или нет возможность вернуть инвестиции.

- В конце прошлого года МТС и «ВымпелКом» объявили о партнерском проекте по совместному использованию радиочастотного спектра 4G/LTE в 20 регионах России. На ваш взгляд, сегодня в отношениях с конкурентами важнее сотрудничество или соперничество?

- Это чистая прагматика. Где-то это выгодно, где-то - нет. У нас нет однозначной стратегии: сотрудничаем или не сотрудничаем. Мы считаем, что в принципе в бизнесе не может быть постоянной коалиции или постоянного соперничества. В одних ситуациях выгодно одно, в других – другое. Если говорить про шеринг сети (аctive infrastructure sharing – совместное использование ресурсов оборудования системы радиодоступа), то от этого всегда выигрывает группа. Я считаю, что в LTE-шеринге мы смогли найти правильную точку баланса. Мы по справедливости получаем выгоду и сумели построить отношения с точки зрения договора с партнером таким образом, чтобы договор был центростремительным, с одной стороны. С другой – у каждого участника остается определенная степень свободы, и мы в любой момент имеем возможность из этого альянса выйти. Поэтому с точки зрения развития сетей это безусловно выгодно. И об этом же говорит мировой опыт. К сожалению, в России этот опыт стали применять слишком поздно. Когда проезжаешь по России, можно встретить памятники несговорчивости операторов. Например, четыре башни, стоящие в одном месте. Мы продолжаем диалог с коллегами по рынку, как сделать этот шеринг более активным.

- МТС в последнее время предпринимает активные шаги в плане насыщения рынка продвинутыми устройствами, зачастую предлагая цены в своей рознице ниже, чем у конкурентов. С другой стороны, ваша компания уже не представлена в мультибрендовой рознице. Не боитесь много проиграть?

- Соглашусь: мы очень сильно опустили цены на телефоны и гаджеты в рознице МТС, фактически повели за собой весь рынок в этом направлении. И все же, несмотря на это, текущий уровень проникновения LТЕ-смартфонов в среднем по России составляет 12%, в Москве – 21%, по данным агентства АС&M. Это означает, что только каждый десятый человек может пользоваться LTE-сетью, в то время как каждый второй пользуется 3G. Поэтому мы считаем завершенным первый этап строительства LTE-сетей, закрыв те города, где есть достаточное количество LTE-пользователей. В ближайшие 2-4 года ожидаем замедления инвестиционного цикла, а на рубеже 2020-2022-го – следующий технологический скачок, когда появятся коммерческие аппараты 5G.Что касается ретейла, то, на наш взгляд, это тупиковый путь, когда операторы покупают мультибрендовые сети. Мировой тренд очевиден: нет таких стран в мире, кроме России, где независимый ретейл может диктовать операторам условия - как жить, сколько сим-карт продавать, какие ставки давать за дистрибуцию. Во всем мире именно оператор является вершителем своей судьбы. В России в этом плане очень странная ситуация.

На наш взгляд, «Евросеть» и «Связной» – это некие «мамонты». Периодически они восстают из небытия, грозят нам пальцем. По оценкам агентства AC&M, в 2015 году было продано 130 млн сим-карт для 140 с лишним миллионов населения страны, в то время как адекватная цифра составляет порядка 25-30 млн новых в год. И ситуация повторяется много лет подряд. Мы своим примером показываем рынку, что подключать много не надо. Мы говорим нашим коллегам: не надо так, вы тратите лишние деньги, вы платите дистрибьюторам, а они навязывают эти сим-карты на вокзалах, в поездах, бесплатно, без регистрации. Но коллеги по рынку нас не слышат, им кажется, сейчас они купят «Евросеть» или какую-нибудь другую крупную розничную сеть, и все будет хорошо у них. Это бессмысленное занятие.

Успех операторов базируется на их способности генерировать денежный поток, делать хорошее покрытие, давать качественную связь, выдерживать емкостные характеристики, иметь конкурентоспособные тарифы, грамотный маркетинг, систему качества менеджмента, внутреннюю инфраструктуру, соответственно, правильный баланс доходов и расходов. Вот чем надо конкурировать! А не покупкой мультибрендов, что ведет к бессмысленному валу подключений, просаживает маржинальность, снижает инвестиционные возможности оператора и в конечном итоге разрушает рынок.

- МТС изменил свою стратегию на рынке спутникового ТВ, начав продавать комплекты оборудования в своих салонах. Хотите нарушить гегемонию действующих игроков?

- Продажи стартовали в конце прошлого года. Спутниковое телевидение крайне сложно продавать в салонах связи, это даже не телемаркетинг, а физическая работа региональных дилеров и дистрибьюторов. Не секрет, что на этом рынке превалирует «Триколор ТВ», еще сильные позиции у «Ориона» и «НТВ-плюс». Наш продукт сильно отличается от предложений других спутниковых игроков, он интерактивный и увязан с нашей сеткой. Это инновационный продукт, тогда как в основном спутниковые операторы работают с линейным ТВ. Инновационный продукт всегда дороже обычного. Сложность в том, что мы задумывали этот проект тогда, когда нефть и доллар стоили других денег, но сейчас экономическая ситуация в России осложнилась, и, соответственно, экономика проекта сильно ухудшилась. Тем не менее мы по-прежнему считаем, что монополию на этом рынке нужно разрушить. Наша идеология изменилась, теперь мы продаем обычные недорогие линейные приставки наряду с интерактивными, понизив входную планку. С учетом нашей стратегии мы рассчитываем на двухзначную долю рынка спутникового ТВ уже через 3-5 лет.

Досье "Золотого Рога"

Из кино в телеком

Дубовсков Андрей Анатольевич родился в 1966 году в Алма-Ате. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) по специальности «режиссер».

Г-н Дубовсков имеет обширный опыт работы в сфере телекоммуникаций: начав свою работу в 1993 году, он занимал ряд руководящих постов в компаниях Millicom International Cellular S.A, Millicom International Cellular B.V., ООО «Региональная сотовая связь», ЗАО «800» и других компаниях в Москве, Алма-Ате, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми и Киеве.

В 2002 году занял должность генерального директора Tele2 в Нижнем Новгороде. В 2004 году назначен директором филиала МТС в Нижнем Новгороде. В 2006 году переместился на позицию директора макрорегиона МТС «Урал». С 2008 года возглавил бизнес-единицу «МТС Украина». В 2011 году занял должность президента ПАО «МТС». Входит в состав Комитета по корпоративному поведению и этике и Комитета по стратегии при совете директоров ПАО «МТС».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Ларисы МИХЕЕВОЙ, "Сибдепо".