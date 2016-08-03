Концессионеров призывают не жадничать

Многоуровневые парковки Владивостока ждут частных инвестиций

Строительство многоуровневых парковок в центре Владивостока может начаться уже в 2017 году. Но лишь при условии, что городским властям удастся привлечь к их строительству частные инвестиции на концессионной основе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Строительство многоуровневых парковок в центре столицы Приморья стоит на повестке дня уже не первый десяток лет. Несмотря на плотную застройку и практически полное отсутствие свободной от прав третьих лиц земли в центре Владивостока, городские власти изыскали под парковки четыре участка (ул. Адмирала Фокина, 23, ул. Верхнепортовая, 6, ул. Октябрьская, 20 и Океанский проспект, 20), но денег на их строительство в городской казне нет. Средства тратятся на более важные цели – строительство детских садов и жилья для переселения из аварийных бараков, ремонт дорог и многоквартирных домов, благоустройство и прочее.

Потенциальные инвесторы, проявлявшие поначалу интерес к строительству парковок, после проведения детальных расчетов отказывались от реализации проекта: слишком высоки затраты и нет никаких гарантий окупаемости, так как автомобилисты предпочитают парковаться на городских улицах бесплатно, а платные парковки в центре Владивостока заполнены в лучшем случае процентов на семьдесят. Если же инвестор предлагал дополнить парковку этажами под офисы, то от такого сотрудничества отказывалась мэрия.

Теперь же для реализации этого важного для Владивостока, но дорогостоящего проекта и привлечения инвесторов может быть использована практика заключения концессионного соглашения. Так что строительство многоуровневых парковок может стать не только социально значимым, но и финансово окупаемым проектом. В 2015-м и нынешнем году потенциальными инвесторами были проведены предварительные расчеты, исследования автомобильных потоков в центре города, проработана финансовая модель, сроки окупаемости и примерная стоимость парковки. По закону, администрация проведет конкурс среди инвесторов на заключение концессионного соглашения.

На минувшей неделе в администрации города состоялось совещание под руководством первого вице-мэра Алексея ЛИТВИНОВА, в ходе которого представители правового управления, управления экономики, муниципальной собственности и ряда других обсудили детали концессионного соглашения. В соответствии с проектом технические сооружения должны строиться полностью за счет средств инвесторов, а после сдачи их в эксплуатацию перейдут в муниципальную собственность. Но эксплуатировать их и оказывать услуги по парковке будет концессионер, отчисляя определенный процент дохода в муниципальный бюджет.

Досье "Золотого Рога": Концессия (от лат. concessio – разрешение, уступка) – вид договора, не предусмотренный Гражданским кодексом РФ, о создании или реконструкции за счет средств инвестора (или совместно с концедентом) объектов недвижимого имущества в государственную собственность, за счет чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.