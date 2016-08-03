Во Владивостоке выбирают торговлю и авторемонт

Статистика посчитала предпринимателей краевого центра

41% предприятий Владивостока заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, говорится в отчете Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (Приморскстат), поступившем в Деловую газету «Золотой Рог».

Как выясняется, приморская столица успешно развивается. При этом цены на продовольственные товары за полгода выросли всего на 2%.

Структурные изменения в экономике города

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2016 года по Владивостоку учтено 46 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило около 66% общего количества организаций по краю. Городские организации в своем большинстве являются коммерческими – 86% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее распространенная форма собственности – частная. Ее имеют 92,9% хозяйствующих субъектов, 1,2% - государственную, и 0,6% - муниципальную.

Больше всего зарегистрировано организаций в Ленинском районе (25% общего числа), меньше всего – в Первомайском и Советском районах (по 16%).

Производство товаров и услуг

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности по крупным и средним организациям за I полугодие 2016 года составил 241,4 млрд рублей (в действующих ценах - 89,6% к январю - июню 2015 г.).

Промышленное производство

В I полугодии 2016 года крупными и средними промышленными организациями краевого центра отгружено продукции на 48,5 млрд рублей. Наибольший удельный вес (69%) приходился на предприятия обрабатывающих производств.

Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям составил 112.9%.

По добыче полезных ископаемых индекс производства составил 84.5%, что обусловлено снижением добычи материалов строительных нерудных на 19%.

В обрабатывающих производствах индекс производства увеличился на 16%.

Рост наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования (на 32%), в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 7%), а также в производстве пищевых продуктов, включая напитки (на 4%).

В выпуске непродовольственных товаров отмечен рост производства книг, брошюр, листовок печатных и аналогичных материалов печатных в виде отдельных листов (на 25%). Сократилось производство конструкций и деталей сборных железобетонных (на 24%). Выпуск легковых автомобилей составил 66% к соответствующему периоду прошлого года.

В электроэнергетике наблюдалось снижение на 0.2%. Было выработано 1,1 млрд кВт.ч электроэнергии (меньше на 4%) и 2,8 млн Гкал тепловой энергии (больше на 5%).

Транспорт

В краевом центре за I полугодие 2016 года автобусным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, перевезено 13,6 млн пассажиров, что составило 101.9% к январю - июню 2015 года, пассажирооборот составил 164,2 млн пасс-км (101.5%).

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в I полугодии 2016 года составил 725.6 тыс. т (67,7% к январю-июню 2015 года), грузооборот – 38 млн т-км (82%).

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациям, составил 2,7 млрд рублей, на 19.8% меньше I полугодия 2015 года.

За счет всех источников финансирования в городе построено 948 квартир общей площадью 57.9 тыс. м2, на 10% больше соответствующего периода прошлого года.

За счет средств индивидуальных застройщиков построено 72 дома общей площадью 13.9 тыс. м2, что составило 24% введенного жилья по городу (в 1,7 раза меньше I полугодия 2015 г.).

Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения) в январе - июне 2016 года, по предварительным расчетам, составил 35.4 млн рублей, или 96.7% в сопоставимой оценке к январю - июню 2015 года.

Растениеводство. По данным весеннего учета, площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года в хозяйствах всех категорий составила 685.7 га. По сравнению с прошлым годом посевная площадь выросла на 1%. Почти 98% всей площади занято под картофелем и овощными культурами, по 1% - под техническими и зернобобовыми культурами.

В сельскохозяйственных организациях размещены все посевы зерновых и технических культур, в хозяйствах населения - картофеля и овощей.

Животноводство. По состоянию на 1 июля 2016 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 276 голов крупного рогатого скота (рост на 8%), из них 117 - коров (на 13%), 304 - свиньи (на 46%), 250 голов - овец и коз (на 10%), 14.5 тыс. голов птицы (на 13%).

В I полугодии 2016 года было произведено 50 тонн скота и птицы (в живом весе) на убой (рост на 13%), 228 тонн молока (на 7%), 950 тыс. штук яиц (на 10%). Весь объем произведенного мяса, молока и яиц осуществлен хозяйствами населения.

Рынок товаров и услуг

Объем оборота оптовой торговли по крупным и средним организациям краевого центра в I полугодии 2016 года составил 89.3 млрд рублей (75,7% к I полугодию прошлого года).

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в I полугодии 2016 года составил 29,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 8,5% выше соответствующего периода прошлого года.

В I полугодии 2016 года крупными и средними организациями в порядке розничной торговли реализовано: мяса (включая мясо птицы, продукты из мяса и консервы из мяса) – на 493.4 млн рублей (88,7% к I полугодию 2015 года), рыбы и морепродуктов – 156.7 (81.7%), хлеба и хлебобулочных изделий – 117.9 (105.2%), бензина автомобильного – 8624.7 млн рублей (90,6%).

Объем оборота общественного питания по крупным и средним организациям составил 634,7 млн рублей (в 1,6 раза меньше I полугодия прошлого года).

Рынок услуг. В I полугодии 2016 года населению города оказано платных услуг крупными и средними организациями на 24,9 млрд рублей (на 5% больше I полугодия прошлого года).

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли жилищно-коммунальные услуги (33%), связи (30%), транспортные (19%), образования (7%), медицинские (6%).

По сравнению с предыдущим годом возросли объемы в сфере образования (114%), коммунальных (109%), физической культуры (107%), связи (106%), санаторных (105%).

В I полугодии 2016 года населению оказано услуг бытового характера на 266.7 млн рублей (на 26% больше, чем в I полугодии 2015 года). В объеме платных услуг бытовые составили 1%.

Цены

Индекс потребительских цен в Приморском крае в июне 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составил 102.6%, что ниже аналогичного периода 2015 года (107.3%) и ниже, чем в целом по Российской Федерации (103.3%).

Цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли на 2%. На наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 3,8%.

Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил в среднем 1,8% к декабрю 2015 года.

Во II квартале 2016 года средняя стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 70 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 84 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2015 года цены на первичном рынке жилья выросли на 3%, на вторичном - снизились на 2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на конец июня 2016 года по г. Владивостоку составила 5624 рубля и возросла на 3% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Население и рынок труда

В I полугодии 2016 года во Владивостокском городском округе родилось 3584 малыша (на 5% меньше, чем в I полугодии 2015 года), умерло 3430 человек (на 1.5% больше, чем в I полугодии 2015 года). Число родившихся превысило число умерших на 4.5%. Показатель младенческой смертности составил 5.3 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.

В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 1669 браков (меньше, чем за I полугодие 2015 года, на 18%) и 1347 разводов (меньше на 7%). На 1000 заключенных браков пришлось 807 разводов (в I полугодии 2014 года – 712).

Рынок труда. В городской службе занятости по состоянию на 1 июля 2016 года на учете состояло 1509 человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 1116 – признаны официально безработными, что на 14% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Организациями города было сообщено о наличии 11,1 тыс. вакансий.

ОДНАКО

Часть горожан работает в долг

Средняя начисленная заработная плата одного работающего во Владивостоке в крупных и средних организациях в январе - мае, по предварительным данным, составила 46,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 6,6%, а ее реальный размер уменьшился на 0,7%.

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях воздушного транспорта; по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых; рыболовства; финансовой деятельности; организациях отдыха и развлечений, культуры и спорта. Просроченная задолженность по выплате средств на зарплату работникам крупных и средних организаций продолжает расти и на 1 июля 2016 года сложилась в сумме 377,8 млн рублей (на 01.01.2016 года – 157,4 млн рублей). Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций для расчетов с работниками.