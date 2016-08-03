Земли на Ханке полпреду не досталось

Юрий Трутнев лично проверил ход подготовки к Восточному экономическому форуму и как раздают «дальневосточный гектар»

Во время очередного визита во Владивосток вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ признался, что для него Восточный экономический форум (ВЭФ) - это личный отчет: «За работу, которая ведется на Дальнем Востоке, перед президентом РФ и жителями ДВ прежде всего отвечаю я».

От второго форума вице-премьер ожидает дельных советов от российских и иностранных инвесторов: как совершенствовать ту систему развития региона, которая за год активно стартовала и уже показывает первые результаты. Территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, приоритетные инвестиционные проекты, «дальневосточный гектар» - полпред, как и в прошлый раз, намерен выверить все до последней цифры, которые будут предъявлены участникам форума, пишет Деловая газета "Зололтой Рог".

О нереализованном

Особый таможенный режим, который можно считать одним из главных «пряников» СПВ, должен начать действовать к 1 октября. Пока, по словам полпреда, все в рабочем графике. Таможенникам предстоит перейти на круглосуточный режим работы, освоить полномочия Россельхознадзора и проч. И они этим занимаются.

А вот с упрощенным пограничным режимом пока сбой «программы». 1 июля, как было обещано, он не заработал. И причины тут не столько технологического характера. Юрий Трутнев честно признался: за такой короткий срок очень быстро изменился мир:

- Если мы просто откроем границы, то, упростив ситуацию для инвесторов, можем одновременно «схлопотать» и проблему мигрантов, с которой сегодня столкнулись страны Европы. Нам этого не надо, – признался полпред. - Эту процедуру сегодня тщательно отрабатываем с нашими коллегами из миграционной службы, правоохранительных органов. Мы нашли решение, конструкция есть, она сложная, мы ее в ближайшее время обсудим в правительстве. Постараемся до форума иметь конкретную позицию.

Один из главных «сбоев» при подготовке к ВЭФ - это недостроенные гостиницы во Владивостоке.

- Мы с губернатором договаривались, что одна гостиница будет достраиваться силами края, другая будет продаваться. По реализации торги объявлены, но что касается строительства, то там все не очень. История с переходом прав и обязанностей от одной администрации к другой выливается в сложные отношения с компанией «Хаятт». Конечно, гостиницу к форуму уже не построить, но я хочу, чтобы графики строительства соблюдались. Это самая большая оплошность из сегодня существующих.

Нервировать ответственных за строительство наказаниями Юрий Трутнев не считает нужным. От этого они вряд ли будут строить быстрее. По его словам, главное - завершить объект, а там видно будет.

Вычислить по запаху

Количество чиновников и бизнесменов, оказавшихся в последнее время «на гособеспечении», резко растет. Дальний Восток не исключение. Что думать в такой ситуации потенциальным инвесторам? Стоит ли доверять деньги, когда не знаешь, кто из тех, с кем недавно вел деловой диалог, будет следующий?

Юрий Трутнев вряд ли этому вопросу обрадовался, но постарался свою позицию объяснить доходчиво.

- Можно ждать, пока чиновник проштрафится, но целей взять его на обеспечение, а семью оставить без кормильца - нет, - прокомментировал полпред президента РФ. – Считаю более эффективным путем, начать чиститься раньше. Когда видим, что человек начинает поступать неправильно, не в интересах людей и государства, не надо дожидаться, пока он заработает на тюремный срок. Если от человека начинает идти «плохой запах», нужно сразу от него избавляться, навсегда закрывая для него дорогу на госслужбу.

По признанию полпреда, ему за три года работы на Дальнем Востоке приходилось вести душещипательные беседы с чиновниками и просить написать заявления об увольнении. «Но к людям нужно все-таки относиться бережнее и всегда оставлять шанс на исправление», - подчеркнул полпред.

Земля в Приморье – хит продаж

По словам Юрия Трутнева, «дальневосточный гектар» - самая щепетильная тема, тут можно ожидать всяких административных подвохов. Поэтому на совещании по земле прозвучали мягкие предупреждения о том, что, если будут необоснованные отказы или еще что, будут применяться хирургические методы. А скальпель придется брать в руки ему самому.

- Желания без нужды кого-то наказать не существует, но в случаях необоснованного отказа придется поступать жестко, - подчеркнул Юрий Трутнев. - Перед совещанием мне говорили, что такие случаи в Приморье есть, но мы их не нашли, мой подчиненный, которому я полностью доверяю, тоже все проинспектировав, доложил, что все решения по отклонению заявок имеют объективные причины.

Народ новой земельной инициативе обрадовался и сегодня уже требует предоставлять участки быстрее, чем в течение месяца! При том, что раньше решить эту проблему можно было минимум за пять лет, за три – если повезло.

Юрий Трутнев и сам для примера, чтобы убедиться в том, как система работает, хотел присмотреть себе кусочек земли на берегу Ханки, но его, как говорится, ждал облом. Вся береговая черта занята на три круга. На всякий случай главе Ханкайского района поручили проверить, все ли здесь чисто, нет ли каких аффилированных лиц на ханкайских берегах. Тот, по словам полпреда, вовсе не испугался, улыбался, приглашал приходить с проверками.

Приморье сегодня самая популярная территория для потенциальных дальневосточных землевладельцев. Порядка 53% всех дальневосточных заявок – на наши земли. И кстати, около 1000 уже одобрены.

Немного о транспортных коридорах

В числе основных тем на ВЭФ - разговор о проектах транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Этим проектам уже не один десяток лет, но сейчас вновь есть намерение их продвинуть, собрав в кулак интересы государства и бизнеса.

На фоне глобального подхода к развитию Приморья никак не отпускают «погрешности» сегодняшней жизни. На предложение проехать за рулем по дороге Владивосток–Находка и получить «удовольствие» мастер спорта по автомобильным гонкам Юрий Петрович ответил согласием: «Хочу».

Найдет ли время? А главное, поможет ли найти денег на ее ремонт, краевому бюджету тут явно не справиться.

- Я всегда осторожно говорю, что большие транспортные проекты – это наше немного будущее. Просто взять полмешка денег негде, все расписаны. А вот создать действенные механизмы, когда в транспортную инфраструктуру будет вкладываться частный бизнес, – это важнейшая для нас задача, - пояснил полпред президента.

По его словам, буквально в эти дни команда, отвечающая за развитие Дальнего Востока, сформулировала новые механизмы для решения подобных вопросов - налоговый вычет для инвестора на весь срок окупаемости средств, вложенных в инфраструктурные объекты. Теперь предстоит провести инициативу через Минфин и дальше по списку.

Кстати для резидентов СПВ. Как сообщил Юрий Трутнев, идея о введении единого налога, который не удалось провести первоначально при принятии закона, очень даже жива. Ее команда Минвостокразвития продвигает на новом этапе. Есть же в ней здравый смысл.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КРОМЕ ТОГО

Трутнев пообещал владельцам «дальневосточного гектара» льготную ипотеку

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ заявил, что владельцы «дальневосточного гектара» смогут рассчитывать еще на ряд льгот, в том числе минимальную процентную ставку по ипотеке.

«Мы уже договорились с Агентством по ипотечному кредитованию, что сделаем максимально льготные ставки», - сказал Юрий Трутнев журналистам по итогам совещания, посвященного реализации пилотного проекта закона о «дальневосточном гектаре».

Отдельный вид помощи будет доступен владельцам «дальневосточного гектара», желающим построить жилье в рамках коллективной заявки.

«Когда люди подают общую заявку на строительство домов, когда они хотят вместе что-то построить, тогда будем стараться изыскивать возможности помочь с инфраструктурой», - отметил вице-премьер.

Кроме того, он напомнил, что у властей есть возможности помочь людям, которые на своем участке будут заниматься сельским хозяйством, предпринимательской деятельностью. «Эта помощь предусмотрена уже существующими программами», - отметил Трутнев.

Первый этап предоставления земельных участков на Дальнем Востоке стартовал 1 июня. На начальном этапе участки будут выделять только жителям соответствующих регионов Дальневосточного федерального округа и только в отдельных пилотных муниципалитетах. За два месяца на рассмотрение приняты почти 2,3 тыс. заявок на «дальневосточный гектар». С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все граждане России.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.