В Приморье Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда реализуется уже третий год. Одно из направлений программы - содействие гражданам в организации собственного дела. Как сообщили в управлении государственной службы занятости населения Приморского края, за первое полугодие 250 бывших безработных стали предпринимателями.

Большинство безработных открыли предпринимательскую деятельность в сфере предоставления услуг населению (23%), сельскохозяйственного производства (22 %), авторемонта и торговли (20%). Кроме того, в этом году во Владивостоке появился частный детский сад на 20 мест, а в Дальнереченске бывший безработный открыл мастерскую по изготовлению мебели на заказ.

Отметим, что в рамках программы безработные приморцы, могут получить не только социальную выплату на открытие своего дела в размере 58800 рублей, но и другие услуги. Также они могут рассчитывать на помощь в подготовке бизнес-планов, обучение основам предпринимательства, финансовую выплату на подготовку учредительных документов и многое другое.