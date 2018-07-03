Недоступно, но привлекательно

В Приморье монетизируют Рейнеке, Попова, Аскольд и другие острова края

Острова залива Петра Великого – огромный туристский потенциал Приморского края, уверены эксперты турбизнеса. Хотя Приморье не отличается длительностью пляжного сезона, все-таки создание туристкой инфраструктуры на островах добавило бы краю уникальности, ведь сегодня острова доступны далеко не всем, а лишь тем, кому по душе преодолевать препятствия и путешествовать «дикарем». К привыкшим к комфортному отдыху японцам, китайцам и корейцам, составляющим основную аудиторию иностранных туристов края, это не относится.

Ни транспорта, ни пляжей, ни уборки

Самый доступный остров, входящий в «ожерелье» залива, это остров Русский. Однако доступной за счет моста туристам стала лишь та часть острова, где находится кампус ДВФУ. Другая же сторона до сих пор видится даже самим приморцам «глухим углом»: хотя до бухты Воевода из Владивостока и обратно следует общественный транспорт, все же миниатюрность автобусов, их частые поломки, редкость рейсов и плохая проходимость дорог «по ту сторону острова» делает такое путешествие крайне непривлекательным ни для туристов-пешеходов, ни для владельцев авто.

Там же, на труднодоступной стороне острова, в поселках Парис, Канал и Поспелово живут коренные жители, которые также не довольны положением дел с общественным транспортом: мало того, что миниатюрные автобусы из центра города в поселки ходят редко и заканчивают работу уже в районе восьми вечера, так в них то и дело набиваются студенты и туристы, желающие попасть на живописные пляжи острова.

Ни транспорта, ни пляжей, ни уборки

Часть этих пляжей, кстати, попала в список одобренных для купания в 2018 году Роспотребнадзором. В июле и августе горожане, скорее всего, рванут в бухты Воевода, Парис, Чернышева, Ахлестышева, к мысу Вятлина, ведь в черте Владивостока в список одобренных Роспотребнадзором не вошел ни один пляж, кроме станции «Санаторная». В 2018 году купаться нельзя будет даже на оборудованной рекреационными удобствами Шаморе, поэтому вполне стоит ожидать ажиотажа на пляжах острова Русский, многие из которых, кстати, не обустроены удобствами вообще.

Нет кабинок для переодевания, общественных туалетов и прочих удобств и на пляжах других островов – Рейнеке, Попова, Петрова, Аскольд. Базы отдыха здесь – редкое и дорогое дело, поэтому отдыхать на островах любят разве что туристы-рюкзачники, приезжающие с палатками на неделю-две. Вторая категория отдыхающих на островах – любители экологического туризма. Их привлекает, например, Морской биосферный заповедник на островах Попова и Фуругельма. На остров Рейнеке, в свою очередь, каждый год приезжают считанные десятки иностранцев, главным образом, из европейских стран, чтобы поучаствовать в приморском волонтерском проекте «Остров мечты» по очистке Рейнеке от мусора. Мусор, кстати, вывозить с островов, кроме волонтеров, тоже некому.

Рюкзачники – и те бегут

Таким образом, туристский потенциал приморских островов залива Петра Великого не реализуется даже на 10-20%, уверены эксперты. Помеха процессу – неразвитая туристская инфраструктура, вытекающая из плохой транспортной доступности практически всех островов. Плохая транспортная доступность, в свою очередь, обусловлена разбитостью причальной инфраструктуры, а также старым пассажирским морским флотом. Однако о необходимости раскрытия туристского потенциала островов уже задумались и бизнес, и власти края. Так, в ходе четвертого Тихоокеанского Туристского Форума прошел соответствующий круглый стол, участниками которого стали представители администрации Владивостока, бизнес и научное сообщество региона. Напомним, что туристский потенциал Приморского края раскрывается в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2020-е годы».

- На островах залива Петра Великого интересен не столько пляжный туризм, сколько экологический, и даже исторический, - уверена заведующая кафедрой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса ВГУЭС Галина ГОМИЛЕВСКАЯ. – У каждого острова есть своя уникальная история, которую можно было бы рассказывать туристам во время экскурсионных прогулок (например, некоторые пляжи острова Рейнеке усыпаны огромными валунами, которые остались с царских времен, когда на Рейнеке активно велись работы по добыче камня для строительства города Владивостока – прим.ред). Безусловно, если создать условия для туризма, получится создать и уникальный турпродукт, интересный туристу. Что же касается экологического туризма, то в Приморье с этим также могло быть лучше, а точнее – современнее: сегодня очень малое количество заповедников, например, продают билеты на экскурсии онлайн, а потому сложно запланировать отдых.

Развитие внутреннего круизного туризма по островам залива Петра Великого также обладает высоким потенциалом, уверены эксперты. Сегодня в Приморье практически нет компаний, предоставляющих такой турпродукт туристам по доступной цене, на новых прогулочных катерах. Рюкзачники же путешествуют на острова либо на рейсовых паромах, большая часть которых медленно, но верно приходит в негодность, либо арендуя катера вместительностью более 20 человек для индивидуальной транспортировки больших коллективов на тот или иной остров. Первый вариант – довольно ненадежен, ибо в летнее время, чтобы ухать на острова либо с них, приходится простаивать долгие часы, а то и дни, в очередях за билетами на паром. Таким образом, на островах вполне реально застрять. Однако, по словам предпринимателей-перевозчиков, популярность отдыха на островах в последнее время падает даже среди рюкзачников.

- В 2017 году, чтобы люди не простаивали в очередях так долго, мы увеличили количество паромных рейсов на острова за счет сокращения их количества в «не сезон», то есть зимой, - отметил директор компании-перевозчика ООО «Танира» Александр КОРЫТКО. – Даже за счет этого количество туристов не увеличилось – на острова ездят одни и те же люди, причем, даже их количество падает. Между тем, острова Приморья действительно обладают большим потенциалом для развития круизного туризма внутри края. Главная же точка преткновения в развитии, на мой взгляд, - это отсутствие на островах причальной и рекреационной инфраструктуры. Чтобы запустить более современные, комфортные лодки, необходимы подходящие причалы, которых нет.

Не нужно делать «конфетку»

Прошли те времена, когда люди брали рюкзаки и уезжали в дикие места с палатками. «Конечно же, кто-то до сих пор любит такой отдых, но будем честными – наибольшее количество туристов, особенно иностранных, сегодня любят комфорт: чтобы их привезли, комфортно разместили, что-то продали, накормили, развлекли. И нам нужно стремиться к этому, чтобы привлекать гостей», - говорит Корытко.

Однако другие представители отрасли не согласны с такой точкой зрения. По их мнению, приморские острова залива Петра Великого станут интересными иностранному туристу именно благодаря своей дикости: тенденция к комфортному отдыху за границей в стиле «урбан» актуальна для россиян, в остальном же мире туристы стремятся в дикие места.

- Нам не нужно стремиться к тому, чтобы сравниться по уровню урбанизации с крупными городами мира, - считает Гомилевская. – Само собой, нужно стремиться к комфорту, к транспортной доступности, опрятности, и так далее. Но наша основная целевая аудитория иностранных туристов, то есть азиаты, уставшие от собственных огромных городов, воспринимают Владивосток как «экологическую деревушку», поэтому чем больше простоты, тем лучше.

Но, даже по мнению таких экспертов, транспорт во Владивостоке и Приморье просто необходимо обновить и сделать более комфортным. Что касается морского транспорта, то в Приморье уже есть компания, стоящая на начальном этапе развития внутренней круизной линии по островам залива Петра Великого.

- Вместе с представителями власти заняты, в том числе, решением основной проблемы – созданием причальной инфраструктуры на островах, а также закупкой современных маломерных судов вместительностью до 12 человек, - рассказал председатель правления ООО «Пасифико Шиппинг Лайнс» Алексей ВОЛОШЕНКО. – Мы думаем, что внутреннюю круизную линию создать необходимо: одно только наличие такого привлекательного продукта на рынке, при условии верного продвижения, конечно же, будет провоцировать спрос. В данный момент мы заняты строительством плавучих пирсов по шведской технологии на островах Рейнеке, Попова и п-ове Песчаный. В других точках, которые со временем также войдут в морскую круизную линию (порты в Большом Камне и Славянке), пирсы появятся в следующем году.

По словам Волошенко, себестоимость установки одного плавучего пирса – около 5 млн рублей. Маломерный прогулочный катер стоит примерно так же. Реализовывать проект намерены совместно с заинтересованными инвесторами, которые уже подключились к процессу.

МНЕНИЕ

- Бизнесмены, желающие заняться круизным туризмом, упираются именно в отсутствие необходимой причальной инфраструктуры. Бизнесмены, желающие развивать рекреационные зоны, упираются в высокую стоимость электроэнергии на островах, намного выше, чем на материке. Чтобы изменить это, необходимы совместные усилия властей и бизнеса. Может быть, ту же плату за электроэнергию можно субсидировать.

На фото: Развитие островного туризма сдерживает устаревшая причальная инфраструктура.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.