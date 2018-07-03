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По Владивостоку с гидом

03 Июля 2018, 18:20 | Приморье

Арт-путеводитель предложат гостям ВЭФ-2018 и другим туристам в сентябре

В Приморском крае готовится к выпуску арт-путеводитель для иностранных туристов, а также для гостей из других регионов России. На фоне уже существующих, в том числе электронных путеводителей по краю, созданных на базе АНО «ТИЦ Приморья», новое издание станет особенным: оно готовится ТИЦ совместно с Приморской картинной галереей, и само по себе станет художественным арт-объектом.

На страницах справочника туристам предоставят информацию об объектах культуры (музеях, библиотеках, памятниках архитектуры, театрах и др.) в центре Владивостока. Более того, в путеводитель войдут даты и описания культурно-значимых событий города – например, выставок приморских художников и т.д. Попадут в путеводитель, вместе со своими историями, известные улицы и переулки Владивостока, например, Миллионка.

 


 

 

В данный момент макет арт-путеводителя - в разработке у Картинной галереи, сообщили в «АНО ТИЦ Приморья». Как только процесс будет завершен, макет останется только распечатать и распространить. В руки к туристам он попадет уже этим летом. Путеводитель рассчитан в основном на людей искусства, а также индивидуальных путешественников, которые любят самостоятельные, неторопливые прогулки по новым городам, в процессе которых происходит знакомство с их культурой, общение с людьми, посещение различных арт-мероприятий.

Как рассказали в Приморской государственной Картинной галерее, идея арт-путеводителя оформилась еще в 2017 году в рамках сотрудничества галереи с морским вокзалом Владивостока.

- Предполагается, что путеводитель будет попадать в руки к туристам с круизных лайнеров, а также в руки путешественникам, приезжающим во Владивосток по Транссибу. Именно с этой точки, Морвокзала и ЖД-вокзала гости начинают знакомиться с городом, - рассказала заместитель директора по развитию Приморской государственной картинной галереи Светлана РУСНАК.

Страницы путеводителя проведут гостей по маршрутам с заранее рассчитанным и указанным хронометражом. Один из маршрутов уже известен: это «Алеутская – Приморская картинная галерея – центральная площадь Владивостока – Артэтаж – улица Фокина – галерея «Арка» - Музей им. Арсеньева – Алеутская. Еще один маршрут займет у туристов больше времени: в него войдут театр Горького, Приморская краевая филармония, Приморская сцена Мариинского театра, ТЮЗ и Театр молодежи.

- Маршруты составлены так, чтобы продемонстрировать туристам, что Владивосток – это город русской и европейской культуры, - добавила Руснак.

Тираж арт-путеводителя – около 5 тыс. экземпляров – выйдет к ВЭФ-2018, то есть к сентябрю, на пяти языках – английском, русском, японском, китайском и корейском, сообщили в «ТИЦ Приморья». Проект реализуется в рамках краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморье» на 2013-2020 годы.

– Гид будет иметь специфичный характер и опираться в основном на ценителей искусства, архитектуры и индивидуальных прогулок, - отметила директор «ТИЦ Приморья» Дарья ГУСЕВА. – Он станет неформальным информационным путеводителем, который поможет гостям расслабиться и прогуляться по Владивостоку.

По словам спикеров, путеводитель создается в рамках государственно-частного партнерства, где Приморская государственная картинная галерея, музеи и другие арт-объекты города выступают в качестве бизнеса и вкладываются в проект с целью самопродвижения.

На фото: Знаменитая «Миллионка» не хочет уходить со страниц путеводителей приморской столицы.

Фото Елены АБАШЕВОЙ.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: вэф  туризм 






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