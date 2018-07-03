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Tigre de Cristal признали лучшим курортом России

03 Июля 2018, 17:05 | Приморье

«Туристический Оскар» международной премии World Travel Awards-2018 получил первый резидент игорной зоны, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal Hotel & Resort («Джи1 Интертейнмент») – первый резидент интегрированной развлекательной зоны «Приморье» – стал победителем международной премии World Travel Awards-2018 (WTA) в категории «Ведущий Российский Курорт 2018». Торжественное награждение представителей комплекса прошло в минувшую субботу, 30 июня, в Афинах.

Как отметил исполнительный директор «Джи1 Интертейнмент» Стелиос ТСИФЕТАКИС, награда такого уровня – важнейшее событие не только для самого комплекса, но и для индустрии туризма всего Дальнего Востока. «Команда Tigre de Cristal вкладывает много сил и труда в любимое дело, поэтому нам особенно приятно, что наши старания были оценены ведущими мировыми специалистами туристической отрасли. Звание лучшего курорта России – большая честь для нас, и мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы развивать индустрию туризма в Приморье на высоком уровне. Искренне благодарю каждого, кто отдал за нас свой голос», – поделился исполнительный директор компании.

Награды WTA присуждаются популярным туристическим направлениям по всему миру, а также тем, которые, по мнению авторитетных экспертов туристической отрасли, является наиболее перспективными на ближайшее десятилетие. Впервые Tigre de Cristal был номинирован на премию WTA в 2017 году, спустя всего два года после открытия, в категории лучших отелей России.

Досье "Золотого Рога": премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Она вручается по итогам голосования тысячи туристов и специалистов индустрии. Президент и основатель WTA – Грекхем Кук.

Сегодня Tigre de Cristal – это неотъемлемая составляющая развлекательной индустрии в России. Здесь на огромной территории расположились 226 слот-машин, 53 стола для игры в Американскую рулетку, Русский Покер, Блэкджек, Сик Бо, Техасский Холдем и Баккару. Комплекс также включает в себя пятизвездочный отель с современными номерами и люксовыми апартаментами, рестораны авторской и паназиатской кухни, тематические бары.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: туризм  приморье  tigre de cristal  казино  world travel awards 



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