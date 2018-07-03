Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Tigre de Cristal признали лучшим курортом России
«Туристический Оскар» международной премии World Travel Awards-2018 получил первый резидент игорной зоны, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal Hotel & Resort («Джи1 Интертейнмент») – первый резидент интегрированной развлекательной зоны «Приморье» – стал победителем международной премии World Travel Awards-2018 (WTA) в категории «Ведущий Российский Курорт 2018». Торжественное награждение представителей комплекса прошло в минувшую субботу, 30 июня, в Афинах.
Как отметил исполнительный директор «Джи1 Интертейнмент» Стелиос ТСИФЕТАКИС, награда такого уровня – важнейшее событие не только для самого комплекса, но и для индустрии туризма всего Дальнего Востока. «Команда Tigre de Cristal вкладывает много сил и труда в любимое дело, поэтому нам особенно приятно, что наши старания были оценены ведущими мировыми специалистами туристической отрасли. Звание лучшего курорта России – большая честь для нас, и мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы развивать индустрию туризма в Приморье на высоком уровне. Искренне благодарю каждого, кто отдал за нас свой голос», – поделился исполнительный директор компании.
Награды WTA присуждаются популярным туристическим направлениям по всему миру, а также тем, которые, по мнению авторитетных экспертов туристической отрасли, является наиболее перспективными на ближайшее десятилетие. Впервые Tigre de Cristal был номинирован на премию WTA в 2017 году, спустя всего два года после открытия, в категории лучших отелей России.
Досье "Золотого Рога": премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Она вручается по итогам голосования тысячи туристов и специалистов индустрии. Президент и основатель WTA – Грекхем Кук.
Сегодня Tigre de Cristal – это неотъемлемая составляющая развлекательной индустрии в России. Здесь на огромной территории расположились 226 слот-машин, 53 стола для игры в Американскую рулетку, Русский Покер, Блэкджек, Сик Бо, Техасский Холдем и Баккару. Комплекс также включает в себя пятизвездочный отель с современными номерами и люксовыми апартаментами, рестораны авторской и паназиатской кухни, тематические бары.
Новости тематики
- Tigre de Cristal признали лучшим курортом России
- По Приморью прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
- Все для туристического счастья
- В Приморье в этом году для отдыха и купания будут открыты около 80 пляжей
- Владивосток готовится принять самое большое круизное судно в мире "Гармония морей"
- Владивосток впервые в своей истории посетит круизный лайнер Costa Serena
- Как перебраться через границу с комфортом
- 14 гектаров земли в игорной зоне "Приморье" выставляются на аукцион
- Новые тренды молодёжного туризма обсудят участники ТТФ-2018 в Приморье
- Pacific Russia Food: кухня "на экспорт"
Новости раздела
- Tigre de Cristal признали лучшим курортом России
- Самим не вытянуть
- Угольной пыли спуску не дадут
- В Приморье первый взмах "Крыльев Востока" прошел на сверхскоростях
- В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- Президент МТС Алексей Корня: МТС стремительно трансформируется в IT-компанию
- В России начала работать Единая биометрическая система
- По Приморью прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье