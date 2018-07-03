Самим не вытянуть

Туристическим кластерам Приморья не хватает поддержки

Туристические кластеры – один из инструментов создания конкурентоспособного туристического продукта. В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2011-2018 годы туристические кластеры создавались по всей стране, в том числе и в Приморском крае. За весь период действия программы ни один из утвержденных от региона кластеров не получил заявленной программой поддержки – софинансирования инфраструктуры. Почему сложилась такая ситуация, выясняла Деловая газета «Золотой Рог».

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» действует с 2011 года. Но только в 2016 году первые туристические кластеры Приморского края вошли в реестр инвестиционных проектов субъектов России, включенных в перечень мероприятий ФЦП. Это туристические кластеры «Приморское кольцо», «Изумрудное кольцо» и «Пидан». В этом же году координационному совету программы был презентован еще один кластер – «Теплое море».

Кластер представляет собой совокупность организаций, взаимодействующих друг с другом с целью развития туристских услуг в определенных географических границах. За счет синергетического эффекта кластер создает конкурентоспособный продукт, который определяет позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона.

Как отмечают эксперты, это была уникальная ситуация для федеральной программы, поскольку в основном от регионов принимали один-два кластера единовременно. Как неоднократно отмечал директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ в интервью Деловой газете «Золотой Рог», включение в федеральную целевую программу позволяет инвесторам рассчитывать на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на условиях софинансирования. Поскольку самой затратной частью большинства проектов выступает именно создание инфраструктуры, возможности софинансирования, безусловно, облегчают реализацию инвестиционных туристских проектов, включенных в кластеры.

Расформированы по желанию

Впрочем, попасть в федеральную программу не так просто. Софинансирование со стороны федерального бюджета невозможно без внебюджетных инвестиций компаний, которые реализуют свои инвестиционные проекты в рамках кластеров. Средства инвесторов должны составлять 70% затрат, 30% берут на себя федеральный, региональный, либо муниципальный бюджеты, которые будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Оценку проектов проводит специальная рабочая группа, и ни в 2016, ни в 2017 годах ни один из кластеров Приморья не получил финансовую поддержку.

Подтвердить внебюджетное финансирование не смогли несколько кластеров, в силу чего ряд проектов самоисключился из программы. Так, автокластер «Пидан», основанный на горнолыжном курорте «Грибановка», базе отдыха «С-Нежная» и центре активного отдыха «Пидан» Шкотовского района, недолго фигурировал в списках инвестиционных проектов программы.

Как рассказал Сергей ГРИБАНОВ, соучредитель горнолыжного курорта «Грибановка», поддержка ФЦП изначально не была перспективной для автокластера. «Безусловно, для новых туристических объектов финансовая помощь в создании инфраструктуры необходима, – делится Грибанов. – Но в автокластере «Пидан» задействованы базы отдыха, которые работают не один десяток лет, и их владельцы уже давно построили дорогу и обустроили свои объекты. Поэтому целевая субсидия ФЦП не оказала бы существенного влияния на развитие нашего бизнеса». По мнению Грибанова, кластер «Пидан» создавался для совместного решения других наболевших вопросов туристической отрасли Шкотовского района – в первую очередь, земельного вопроса. Ведь большинство турбаз и курортов находятся на земле Лесного фонда, и список разрешенных для строительства объектов довольно узок. Например, горнолыжные подъемники в этот перечень не попали, а без них развитие горнолыжных курортов невозможно. Впрочем, кластерный подход так и не смог разогнать бюрократическую машину, и автокластер «Пидан» по-прежнему решает земельные вопросы.

Вышел из ФЦП и другой крупный проект – «Изумрудное кольцо», в основу которого лег русский парк «Изумрудная долина». По словам владельца парка Сергея ВАКУЛЕНКО, камнем преткновения снова стала земля. «У меня была идея взять землю, размером в 300 гектаров, для того, чтобы сделать экстрим-парк. Я промучился не один год с муниципальными властями и отказался от этой идеи. Из-за земельных вопросов из «Изумрудной долины» ушли два потенциальных инвестора, желавших открыть на территории парка гостиничный и ресторанный комплексы, которые заработали бы к 2020 году», – делится Вакуленко. Поэтому проект «Изумрудное кольцо» также не подтвердил свою эффективность в рамках экспертизы рабочей группы ФЦП, и финансирования выделено не было.

По словам Сергея Вакуленко, такая ситуация его не устраивала. «У меня были надежды на ФЦП, поскольку к «Изумрудной долине» ведет грунтовая дорога, и я хотел на условиях софинансирования проложить 1,5 км асфальта к объекту. Но поддержки я не получил, а отчитывался перед властями регулярно. Это мне надоело, и в конце прошлого года я отказался от участия в ФЦП», – рассказал владелец «Изумрудной долины».

Хороший отдых начинается с дороги.



С надеждой на поддержку

В 2018 году федеральная целевая программа будет продлена на 2019-2025 годы. И в рамках состоявшегося в этом году заседания рабочей группы по экспертизе инвестиционных проектов от Приморья вновь были представлены три кластера: ТРК «Теплое море», ТРК «Приморское кольцо» и интегрированный развлекательный курорт (ИРК) «Приморье». В мае по итогам анализа инвестиционных проектов с учетом предельного объема федерального бюджета Федеральному агентству по туризму было рекомендовано включить в программу только один кластер региона – ИРК «Приморье». Эффективность остальных двух инвестиционных проектов рабочая группа сочла недостаточной.

Впрочем, кластер «Приморье», претендующий на софинансирование из федерального бюджета, значительно выделяется на фоне других кластеров. Даже без поддержки ФЦП, строительство инфраструктуры на объекте ведется активно. Девелопер проекта – АО «Корпорация развития Приморского края», которое было создано администрацией региона и контролируется департаментом туризма Приморья – по условиям договоров на реализацию инвестиционных проектов обязан обеспечить соинвесторов объектами транспортной и инженерной инфраструктуры. На эти цели с начала реализации ИРК «Приморье» было направлено 800 млн рублей из средств краевого бюджета. Эти деньги пошли на строительство автодороги, моста, первой очереди систем водоснабжения и водоотведения.

Официальное открытие интегрированного курорта «Приморье» состоялось еще в ноябре 2015 года. Первым его объектом стал уникальный для России развлекательный комплекс Tigre De Cristal – самое большое и технически оснащенное казино в стране. Под строительство интегрированного развлекательного курорта «Приморье» в бухте Муравьиная выделено 619 гектаров. Согласно проекту, к 2022 году здесь появится восемь игорно-развлекательных объектов, 6000 гостиничных номеров, что создаст до 20 тыс. рабочих мест и до 30 тыс. рабочих мест в смежных отраслях. Все восемь объектов будут построены на 263 гектарах, остальную территорию ИРК «Приморье» будут застраивать после 2022 года.

Два других кластера – «Теплое море» и «Приморское кольцо» - в настоящий момент остаются без финансовой поддержки. Но при этом и кластер «Теплое море» на базе одноименного гостиничного комплекса на территории Хасанского муниципального района, и «Приморское кольцо», ядром которого выступает СТК «Примринг» в Артеме, остро нуждаются в строительстве дорог. Как отметил директор по развитию туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» Денис ГЛУШЕНКО, вопрос с инфраструктурой пока «подвисает».

«В начале года было собрание с проектировщиками и департаментом дорожного хозяйства Приморского края по поводу создания объездной дороги к кластеру. Дорогу нарисовали на карте, а подрядчики должны были подсчитать стоимость строительства, чтобы провести конкурс. Но на этом пока история остановилась – никакой техники на территории мы не видим. В настоящий момент мы можем рассчитывать только на один вид поддержки со стороны властей – это привлечение туристов и продвижение проекта на международных и российском рынках в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы». Это, безусловно, хорошо, но будем надеяться, что транспортный вопрос будет все-таки решен. Ведь инфраструктура – немаловажный фактор, который значительно влияет на успех туристических проектов», – резюмирует директор по развитию ТРК «Приморское кольцо».

На верхнем фото: Гостиничный комплекс «Тёплое море» в Хасанском районе сразу же стал одним из якорных объектов туротрасли Приморья.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.