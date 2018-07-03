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В Приморье первый взмах "Крыльев Востока" прошел на сверхскоростях

03 Июля 2018, 15:29 | Приморье

В Приморье абоненты «МегаФона» за вечер единого выпускного «Крылья Востока» «наговорили» и «накачали» в 2,5 раза больше обычного

В последний день июня во Владивостоке впервые прошел единый выпускной «Крылья Востока». Праздник собрал на набережной Цесаревича более 20 000 человек. Зрителями уникального шоу стали выпускники приморских школ и их родители, жители и гости Владивостока. Специалисты «МегаФона» подвели итоги телеком-активности своих абонентов во время этого масштабного события.

Праздник «Крылья Востока», который теперь планируется сделать ежегодным, подарил приморским выпускникам и их родителям незабываемые впечатления. Уникальное световое шоу, фейерверк во время движения парусника «Паллада» по акватории бухты Золотой Рог, выступления местных и столичных артистов, развлекательные площадки - фото и видео этих ярких моментов заполнили социальные сети.

Телекоммуникационным партнером единого выпускного выступила компания «МегаФон». Оператор обеспечил трансляцию концерта с главной сцены праздника на огромный экран, расположенный на смотровой площадке в районе заезда на набережную со стороны пилона Золотого моста, а также канал связи с Youtube, благодаря чему все желающие могли наблюдать за ходом праздника в режиме реального времени. Кроме того, компания дала возможность каждому участнику передать он-лайн привет всему миру, с помощью интерактивного почтового ящика отправить письмо самому себе в будущее и сделать 3D-фото в фотозоне с иллюзией остановки времени Bullet-time.

Естественно, что выпускники и гости праздника активно делись эмоциями и делали это с помощью своих средств связи: звонили, переписывались в мессенджерах, вели прямые трансляции и выкладывали фото и видео в соцсетях.

За вечер 30 июня абонентами «МегаФона» было сказано множество слов «с места событий» - в сети оператора зафиксирован голосовой трафик, равный 750 часам общения, а это – более месяца непрерывных бесед. Не менее активно освещалось событие в интернете: трафик, который был передан с набережной Цесаревича, можно сравнить с 350 000 селфи. Таким образом, абоненты «МегаФона» в этот вечер «наговорили» и «накачали» в 2, 5 раза больше обычного.

«Мы прогнозировали большой спрос на услуги связи во время этого праздника, ведь эмоциями с такого яркого события хочется поделиться со всеми, -- говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Наш прогноз полностью оправдался, но для наших абонентов был доступен и высокоскоростной интернет, и голосовое общение. Комфортные скорости им обеспечивали наши «вышки» в районе набережной Цесаревича, а также мобильная базовая станция, которую мы подготовили специально для этого события. Приятно, что наш «мобильный» КАМАЗ также был своеобразным «участником» праздника – большой и приметный, он стал местом встречи потерявших друг друга друзей и родственников. Праздник «Крылья Востока» обещают сделать ежегодным, и нам радостно сознавать, что наша компания тоже внесла свой вклад в эту страницу истории развития нашего края».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Мегафон  связь  Крылья Востока 



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