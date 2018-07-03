Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли

Проект по строительству угольного терминала в порту Восточный заявила компания из Новосибирской области

ООО «Терминал «А», созданное в начале 2018 года, планирует построить в порту Восточный Приморского края специализированный угольный терминал проектной мощностью 15 млн тонн угля в год. Учредителем компании, претендующей на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток, выступает АО «Сибирский антрацит» (контролируется бизнесменом Дмитрием БОСОВЫМ), крупнейшее угледобывающее предприятие Новосибирской области.

Выход терминала на проектную мощность запланирован к 2025 году. Объем инвестиций в проект не раскрывается.

Главный вопрос – насколько планируемый терминал будет отвечать современным экологическим требованиям.

В настоящее время крупнейшими терминалами по перевалке угля в порту Восточный владеют АО «Восточный порт» (входит в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания») и ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global Ports).

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Терминал «А» зарегистрировано в Находке, гендиректор – Андрей МАЛАХОВ. АО «Сибантрацит» - крупнейшее угледобывающее предприятие Новосибирской области, владеет лицензиями на разработку Северного, Крутихинского, Ургунского и Горловского участков Горловского угольного бассейна. Суммарные запасы антрацитового угля на месторождениях «Сибантрацита» превышают 160 млн тонн.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в рамках режима Свободного порта Владивосток в северной части бухты Суходол в Шкотовском районе будет построен угольный порт мощностью 20 млн тонн в год.

Соответствующее соглашение об инвестиционной деятельности с ООО «Морской порт «Суходол» (100% принадлежит АО Холдинговая компания «Сибирский деловой союз») на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ, компания, управляющая дальневосточными территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток).

Строительство первой и второй очереди порта суммарной мощностью 12 млн тонн угля в год планируется завершить в 2021 году. Третья очередь, которая будет построена в 2022 году, увеличит объем перевалки угля еще на 8 млн тонн.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток