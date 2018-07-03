Президент МТС Алексей Корня: МТС стремительно трансформируется в IT-компанию

В начале марта новым главой ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) вместо Андрея ДУБОВСКОГО, занявшего должность президента АФК «Система», стал вице-президент компании по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей КОРНЯ.

На традиционной встрече с региональными журналистами в рамках Петербургском международного экономического форума (ПМЭФ) г-н Корня рассказал региональным журналистам о новых вызовах, стоящих перед компанией и о том, в каком направлении будет идти развитие бизнеса операторов.

- Алексей Валерьевич, операторы связи в РФ с июня будут обязаны предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, чьи данные будут подтверждены в системах госорганов. При этом на оператора возлагается обязанность проверять достоверность сведений об абоненте. На Ваш взгляд, к чему это приведёт?

- В целом, мы считаем, что это достаточно положительное явление, потому что оно приведет к нормализации объема продажи и дистрибуции сим-карт на рынке. Много говорится, что уровень проникновения мобильной связи в России сегодня уже почти достигает 200%. И когда отдельно взятый оператор ежегодно реализует десятки миллионов sim-карт, это, безусловно, не является здоровой ситуацией. То есть все мы понимаем, что такие объемы продаж не соответствуют количеству реальных пользователей.

В этом контексте нам кажется, что общего оздоровления рынка можно достичь, в том числе, за счет снижения вала продаж по большому счету одноразовых sim-карт, которые покупаются, но почти сразу же выбрасываются.

Данная норма, безусловно, в какой-то степени будет способствовать очистке рынка. Хотя, конечно же, всегда лучше, чтобы рынок сам решал эти вопросы. Скажем так - чем больше свободы дается в области саморегулирования, тем на практике должно быть лучше. Тем не менее, в общем и целом, мы не считаем, что это негативная или плохая законодательная инициатива. Считаем ее достаточно нейтральной.

Технологически мы готовы к исполнению проекта. Так, мы уже проинформировали абонентов-юрлиц о необходимости предоставить актуальные персональные данные о пользователях услуг связи, провели SMS-рассылку и обзвон среди физлиц с просьбой предоставить до 1 июня свои паспортные данные либо обратившись в салон МТС с паспортом, либо пройдя по специальной ссылке на сайт МТС, и далее самостоятельно внести свои данные в электронную форму.

Доступ к базам данных мы рассматриваем как дополнительный вызов. Взаимодействие с государственными органами налажено. Человек приходит к нам с паспортом, документ нужно проверить - у нас есть на это право и определенное время.

- Операторы называют затраты на реализацию антитеррористического «пакета Яровой» в десятки миллиардов рублей. Скажите, за счет каких фондов компания будет покрывать издержки, и как затраты скажутся на потребительских тарифах?

- Мы не считаем, что это подорвет наш инвестиционный потенциал в плане возможности инвестирования в какие-то инновационные технологии и вообще стратегического развития компании. Хотя, конечно же, это существенная нагрузка на компанию. Что касается влияния на тарифы, то мы сейчас не готовы особенно комментировать, потому что тарифная политика определяется конкурентной ситуацией, макроэкономикой, по большому счету десятком факторов, в том числе и требованиями инвестиционной программы.

- Тестированием сетей пятого поколения (5G), несмотря на то что стандарт еще не утвержден, занимаются практически все крупные операторы, в том числе и МТС. Когда, на Ваш взгляд, новая технология станет действующей?

- Будем реалистами - 5G пока не существует. На данном этапе есть лишь разработка стандарта, но никак не потребительская история. Естественно, векторы в развитии оборудования стараются как можно быстрее сместиться в эту сторону. Нужно понимать, что существующих возможностей 4G на ближайшие два года хватает с хорошим запасом. Тем не менее, все участники рынка пытаются найти лучшие кейсы для того, чтобы потом их претворять в жизнь.

Другое дело, что первые коммерческие продукты 5G мы увидим в 2019-2020 гг., когда новый стандарт связи будет сертифицирован Ассоциацией GSM-операторов. Тогда же появятся и первые пользователи технологии.

Сегодня в сотрудничестве с крупнейшими мировыми вендорами мы тестируем в России различное оборудование и технические решения, которые потенциально будут использоваться в новых сетях. Мы нацелены на то, чтобы быть в авангарде внедрения новой технологии. Но на повестку дня уже сегодня встает вопрос частот.

Мы активно работаем со всеми рынками для того, чтобы не только клиентам предоставлять самые эффективные услуги, но и для того, чтобы самим понимать, как все устроено. Нам это безусловно интересно, и мы будем об этом говорить, будем показывать новые кейсы, которые когда-то приведут нас всех в будущее, в котором машины ездят сами, самолеты летают без пилотов и подзаправляются электричеством. Я уверен, что мы точно будем в авангарде развития этой технологии в Европе.

В соответствии с планом развития программы «Цифровая экономика», к 2022 году сети 5G должны появиться в 5 городах, а к 2024 году - во всех 15 городах-миллионниках. Российские операторы в ходе подготовки к запуску сети 5G сталкиваются с рядом препятствий. Один из барьеров заключается в том, что необходимость вложений в новые технологии накладывается на инвестиционные затраты в связи с «законом Яровой». Помимо этого, есть проблема с отсутствием определенности по схеме распределения частот между операторами, поскольку ни сам аукцион, ни его параметры в РФ пока еще не объявлены.

- Сегодня криптовалюты проникают практически во все сферы жизнедеятельности. Как это выглядит в случае с МТС?

- Конечно же, технология блокчейн весьма интересна. Главный аргумент ее применения – большой объем информации, которую нужно обрабатывать. В этом смысле мы, безусловно, следим за использованием данных возможностей, смарт-контрактов (англ. smart contract – «умный контракт», компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн).

Могу сказать, что смарт-контракт - это очень удобная вещь. Когда все операции происходят день в день, и нет задержек, при этом обеспечены высокая надежность и защищенность всей информации. Не секрет, что некоторые банки для собственных взаиморасчетов уже выпустили специальную криптовалюту. Этот процесс двигается, он не стоит на месте. Кстати, мы первые в России разместили облигации на основе технологии блокчейн. Для нас это направление кажется перспективным.

Досье "Золотого Рога": ПАО «МТС» в мае объявило о размещении облигаций объемом 750 млн рублей с использованием блокчейн-платформы Национального расчетного депозитария. Срок погашения - 182 дня, ставка купона - 6,8%. Облигации выкупил Сбербанк. Одним из первых в мире, кто протестировал подобное размещение, стал немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG. Летом 2017 года автопроизводитель разместил выпуск корпоративных облигаций сроком обращения один год на сумму 100 млн евро при помощи технологии блокчейн.

- На ваш взгляд, в каком направлении будет идти развитие бизнеса операторов на фоне активного проникновения мессенджеров?

- Все идет к тому, что операторы будут брать плату не за объем услуг, а за возможность пользователя получить качественный доступ в сеть. По сути, уже и сейчас все так и происходит. К примеру, у нас уже около 50% абонентов находятся на тарифах, где бал правит мобильный интернет, а голосовые услуги безлимитны, потому что они уже не определяют выбор потребителя. И этот процент будет только расти.

Идеология проста - мы не можем брать с абонента больше денег за тот же объем услуг. Поэтому мы будем предлагать все новые и новые комплиментарные услуги, основанные на сервисе передачи данных. То есть, вы выходите в Интернет, и многое там можете делать через наши продукты и сервисы. И тогда для вас возникает больше смысла в том, чтобы пользоваться нашими услугами и платить за какие-то дополнительные сервисы, например, за финансовые услуги.

- Не секрет, что для бурно развивающейся IT-сферы проблема с кадрами уже давно на первых ролях. За счет чего ее можно решить?

- Проблема, действительно, актуальная. Нехватка кадров - в любом случае сдерживающий фактор. Мы уже давно остро ощущаем нехватку кадров по IT-направлениям практически по всей стране, в том числе и в регионах Дальнего Востока. По разным оценкам, потребность в IT-специалистах в России составляет до миллиона человек. Сейчас же на рынке работает вдвое меньше. В год вузы выпускаются около 50 тыс. специалистов. Значит, нужно десять лет, чтобы закрыть потребность, существующую на рынке.

Мы стремительно трансформируемся в IT-компанию, поэтому постоянно имеем в наличии порядка 1,5 тыс. вакансий для IT-специалистов. При этом МТС сегодня очень уверенно себя чувствует на HR-рынке, мы активно работаем с вузами, видим позитивный отклик от соискателей, предлагаем им очень интересные задачи, agile-подход к управлению проектами, возможность быть у истоков инновационных решений.

В этом смысле очень хорошее начинание - Иннополис (город-спутник Казани, один из двух наукоградов РФ - наряду с подмосковным центром Сколково - Прим. авт.). Это направление - как раз на развитие специалистов в технической области, которые будут востребованы в цифровой экономике. Сегодня университет выпускает специалистов достаточно высокого качества, и они уже все разбираются работодателями. Это один из тех вузов, с которым нам интересно работать, и который мы будем поддерживать. Нам нужны IT-специалисты и лаборатории, где мы будем создавать наработки будущего.

- На Дальнем Востоке есть свой вуз с претензиями на региональный Иннополис – это Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Планирует ли МТС сотрудничать с этим вузом в плане подготовки кадров?

- С точки зрения поиска талантливых специалистов в востребованных отраслях, мы точно не ограничиваемся Москвой и Санкт-Петербургом. Готовы рассматривать разные форматы взаимодействия с вузами, во Владивостоке в том числе. Если со стороны регионов будут предложения, мы готовы их рассматривать. Тем более, что Дальний Восток для нас был, есть и остается важным регионом.

- На Ваш взгляд, насколько реален прогноз с переходом в России на работу единственного сотового оператора?

- Я не предвижу такой ситуации. Уж точно, не на нашем веку. Хотя… Я думаю, что будет хорошо, если хотя бы какая-то консолидация рынка связи будет. Мы видим, что большинство крупных рынков Европы уже уходят от четырех операторов к трем. В принципе, такое движение возможно, но явно не в обозримой перспективе. Я бы не опасался этого.

Досье "Золотого Рога": Корня Алексей Валерьевич родился 16 декабря 1975 года. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит», квалификация - «экономист». Работал в Макрорегиональном филиале «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» и в компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (PwC). В 2004 году был принят на пост финансового директора уральского подразделения группы МТС. В этом же году был назначен на должность директора «Мобильных ТелеСистем» по бизнес-планированию, весной 2007 года возглавил направление по контроллингу. С 2008 года временно исполнял обязанности вице-президента группы по финансам и инвестициям. В 2010 году официально назначен на пост вице-президента МТС по финансам и инвестициям, позднее стал вице-президентом МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям (по март 2018 года). 1 марта 2018 года назначен президентом компании МТС.

Фото ПАО «МТС».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.