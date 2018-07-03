Угольной пыли спуску не дадут

Жителей Находки по-прежнему беспокоит ситуация с угольной пылью

Деловая газета «Золотой Рог» попросила прокомментировать обстановку в Находке руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александра КОРШЕНКО, которому был задан вопрос: Что делается для предотвращения загрязнения атмосферы угольной пылью, выхлопами автотранспорта, трубами предприятий?

- Во-первых, в 2017 году впервые в Приморском крае принят краевой закон «Об охране атмосферного воздуха».

Комплекс мер по снижению запыленности угольной пылью в морских портах, реализуемый администрацией края, кроме мероприятий, направленных на усовершенствование действующего законодательства, регламентирующего работу стивидорных компаний, содержит еще ряд направлений, в том числе - взаимодействие между надзорными органами, обеспечение беспрерывного мониторинга качества атмосферного воздуха, реализацию плана природоохранных мероприятий стивидорными компаниями по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды.

В рамках работы со стивидорными компаниями в портах Приморского края по поручению врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО приняты планы на 2017-2020 годы по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды при перевалке угля, на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. Они дополнены мероприятиями по строительству, ремонту и реконструкции локальных очистных сооружений сточных вод в портах на сумму 699,353 млн рублей. Стивидорными компаниями по данному направлению уже освоено 104,787 млн рублей.

Контроль за реализацией планов природоохранных мероприятий Департаментом осуществляется ежеквартально.

Для стабилизации ситуации в Находкинском и Владивостокском городских округах администрацией Приморского края с 12 стивидорными компаниями, в морских портах Владивосток, Находка и Восточный, и администрацией Находкинского городского округа заключены трехсторонние соглашения с определением конкретного перечня и финансирования мероприятий, направленных на снижение экологической нагрузки.

Кроме того, Андрей Тарасенко на полях XXII Санкт-Петербургского международного экономического форума в мае подписал ряд соглашений с находкинскими стивидорными компаниями «Восточный порт», «Находкинский морской торговый порт» и «Малый порт», которые обязались принять дополнительные меры по улучшению экологической ситуации в Находке.

Помимо главы Приморья, соглашения с компаниями также подписали заместитель Министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор ОЛЕРСКИЙ, генеральный директор Росморпорта Андрей ЛАВРИЩЕВ, зам. Минприроды - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем СИДОРОВ.

Согласно пятисторонним соглашениям, стивидоры обязаны в течение 2018 года подготовить планы мероприятий по поэтапному переходу до 2020 года включительно на технологии перевалки угля, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить оборудование всех промышленных площадок системами видеонаблюдения для контроля использования систем пылеподавления и соблюдения технологического процесса перегрузки угля, а также установить приборы автоматизированного контроля выбросов в атмосферный воздух и автоматический пункт наблюдений за метеопараметрами.

Теперь стивидоры должны заключить договоры с гидрометеорологическими организациями для того, чтобы своевременно получать данные о неблагоприятных метеоусловиях. В подобных случаях компании должны прекращать перевалку, дробление и сортировку угля открытым способом.

На фото: Руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко: «Власти и стивидоры нашли общий язык».

Фото РИА PrimaMedia.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.