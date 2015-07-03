"Примводоканал" попал в поле зрения "фронтовиков" и прокуратуры

Эксперты проекта Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Приморском крае «За честные закупки» выявили ряд сомнительных действий руководства КГУП «Приморский водоканал» при размещении закупок и обратились в прокуратуру с просьбой провести соответствующую проверку, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОНФ.

Данная краевая государственная компания уже попадала в поле зрения «фронтовиков» в начале 2015 г., когда они выявили сомнительную закупку дорогостоящего внедорожника в лизинг для этого предприятия. Впоследствии губернатор края дал поручение расторгнуть договор о лизинге джипа.

При изучении закупок для «Примводоканала» эксперты ОНФ установили, что в ряде случаев такие закупки необоснованно делились на мелкие заявки, что в результате приводило к удорожанию заказываемых товаров и услуг. В некоторых случаях закупки отменялись, проводился запрос котировочных заявок, после чего товары и услуги приобретались у единственного поставщика.

«К сожалению, КГУП «Приморский водоканал» не в первый раз попадает в поле зрения ОНФ, на наш взгляд, это повод поставить перед региональной властью вопрос об усилении контроля за подведомственными унитарными предприятиями и хозяйственной политикой их руководства», — отметил руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» при приморском региональном штабе ОНФ Алексей Тимченко.

По данным приморских «фронтовиков», руководство предприятия связано с рядом коммерческих структур. Так, один из руководителей КГУП «Приморский водоканал» является учредителем нескольких коммерческих структур, что противоречит нормам федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Эксперты ОНФ усматривают в такой ситуации конфликт интересов.

Досье "Золотого Рога"

Проект ОНФ «За честные закупки» – это открытая сеть для борьбы с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере государственных, муниципальных закупок и закупок госкомпаний. На сегодняшний день проект объединяет более 4000 активистов со всей России. За время работы проекта активистами ОНФ было выявлено сомнительных закупок на сумму 168 млрд. руб. В 2015 году активисты проекта «За честные закупки» выпустили 2 «Серые книги», в которых описаны схемы мошенничества в госзаказе и способы его предотвращения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото vladnews.ru.