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Дальневосточная железная дорога рассчиталась с Приморьем
03 Июля 2015, 14:55 | Приморье
Дальневосточная железная дорога за первое полугодие 2015 год в бюджеты регионов перечислила более 5 млрд 711 млн рублей.
В том числе, Хабаровский край – 2 млрд 463 млн рублей, Приморский край – 1 млрд. 154 млн рублей, Амурская область – 1 млрд 255 млн рублей, Еврейская автономная область – 300 млн рублей, Саха (Якутия) – 120,4 млн рублей, Сахалинская область – 416,6 млн рублей.
По данным Дальневосточного регионального общего центра обслуживания - структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет», расчеты с бюджетами всех уровней произведены в полном объеме и в установленные сроки.
Автор: Пресс-служба ДВЖД
Теги: железная дорога двжд финансы приморье бюджет
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