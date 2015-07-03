Дальневосточная железная дорога рассчиталась с Приморьем

Дальневосточная железная дорога за первое полугодие 2015 год в бюджеты регионов перечислила более 5 млрд 711 млн рублей.

В том числе, Хабаровский край – 2 млрд 463 млн рублей, Приморский край – 1 млрд. 154 млн рублей, Амурская область – 1 млрд 255 млн рублей, Еврейская автономная область – 300 млн рублей, Саха (Якутия) – 120,4 млн рублей, Сахалинская область – 416,6 млн рублей.

По данным Дальневосточного регионального общего центра обслуживания - структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет», расчеты с бюджетами всех уровней произведены в полном объеме и в установленные сроки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.