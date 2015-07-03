В Приморье к единой службе крови подключены Уссурийск и Находка

Приморский филиал «Ростелекома» завершил работы по внедрению Автоматизированной информационной системы трансфузиологии (АИСТ) в Уссурийском и Находкинском филиалах государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая станция переливания крови», сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках проекта «Ростелеком» и Департамент здравоохранения Приморского края создали единую информационную базу данных и региональную информационную сеть для станций переливания крови в Уссурийске и Находке. Единое информационное пространство позволяет усовершенствовать систему забора и хранения донорской крови и ее компонентов, а также минимизировать процент осложнений при использовании препаратов крови. С помощью единой сети все данные передаются по защищенным каналам связи в московский Центр крови, где консолидируются данные со всех регионов России.

«С помощью информационной системы станции переливания крови получили безопасный и быстрый документооборот, а также снижение трудоемкости рутинных операций», - отметил директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

В новой системе автоматически производится первичная проверка доноров на медицинские отводы, а также осуществляется контроль за соблюдением сроков между процедурами. База данных отводов (постоянных, либо временных) регулярно пополняется.

«Для ускорения приема доноров на каждую карточку наносится штриховой код. Используя штрих-сканер врач оперативно находит всю необходимую информацию о доноре в электронной базе данных. Также с помощью системы мы можем проследить судьбу любой продукции с момента прихода донора на станцию до момента выдачи препарата крови в лечебную сеть», - комментирует главный врач ГБУЗ «Краевой станции переливания крови» в Приморском крае Ольга Горева.

В настоящее время АИСТ работает в 3-х городах Приморского края (Владивостоке, Находке и Уссурийске). Планируется, что в ближайшее время единая информационная система обеспечит работу филиалов Краевой станции переливания крови в Арсеньеве, Дальнегорске и Лесозаводске.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».