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В Приморье продолжается прием заявок от представителей малого бизнеса на получение субсидий
В Приморье продолжается прием заявок на конкурс бизнес-проектов по созданию дошкольных образовательных центров, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на primorsky.ru.
Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития Приморского края, это позволит сократить очередь в детские сады и обеспечить детей качественным дошкольным образованием, а также даст дополнительный импульс развитию малого бизнеса в социальной сфере.
Отбор бизнес-проектов будет проходить в два этапа. На первом отбираются заявки, соответствующие всем условиям и требованиям порядка проведения конкурса. На втором этапе проводится балльная оценка бизнес-проектов и определяются победители, которые уже в этом году получат субсидии на организацию частных детских садов в размере до пяти миллионов рублей.
Напомним, данное направление поддержки малого предпринимательства реализуется в Приморском крае с 2014 года. В результате двух проведенных конкурсов на право получения субсидии были определены восемь победителей из Владивостока, Уссурийска и Дальнереченска. На сегодняшний день ими проведены основные работы по организации частных детских садов, ввод в эксплуатацию которых ожидается к сентябрю 2015 года.
Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Приморского края. Прием документов на конкурс продлится до 3 июля.
Подробную информацию об условиях участия в конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефонам: (423) 220-86-41, 220-83-49, 222-47-31, а также на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края: mb.primorsky.ru.
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