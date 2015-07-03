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Льготы Свободного порта Владивостока сократят затраты инвесторов на 40 %
На заседании итоговой коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока под руководством главы ведомства Александра ГАЛУШКИ и полпреда Юрия ТРУТНЕВА говорилось и о ситуации с подготовкой законопроектов о Свободном порте Владивостока. В коллегии приняли участие губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и главы других дальневосточных регионов, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Владимир Миклушевский, в частности, отметил, что в основе законопроектов заложены принципы формирования конкурентных условий ведения бизнеса в сравнении со странами АТР.
«Принятая ставка социальных взносов - 7,6 процента. Она ниже, чем в Сингапуре, Японии, Республике Корея. Помимо Владивостока в границы Свободного порта включены 12 муниципальных образований края - вся южная часть Приморья. Упрощенный визовый режим для прибывающих на территорию Свободного порта иностранных граждан на 8 суток - это инициатива Приморского края, озвученная в ходе широких общественных обсуждений законопроектов. По оценкам бизнеса, налоговые и таможенные льготы, вводимые в Свободном порту, обеспечат сокращение затрат на реализацию инвестиционных проектов до 40 процентов», - заявил губернатор.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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С этой темы будут иметь все кроме местного населения. продадим все последнее-девиз нынешней власти.