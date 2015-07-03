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К 2025 году валовый региональный продукт Приморского края должен вырасти в 2,7 раза
Создание Свободного порта Владивосток позволит к 2025 году увеличить валовый региональный продукт в 2,7 раза. Об этом на заседании итоговой коллегии Минвостокразвития, состоявшемся на прошедшей неделе в Москве, заявил Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
По словам главы региона, режим Свободного порта Владивосток позитивно скажется на развитии приморской экономики в среднесрочной перспективе, пишет деловая газета "Золотой Рог".
«Введение режима, по прогнозам экспертов, позволит к 2025 году увеличить валовый региональный продукт в 2,7 раза, инвестиции в основной капитал - в 2,5 раза, среднегодовую численность занятых в экономике - в 1,3 раза, а рост производительности труда - примерно в 2 раза», - заявил Владимир Миклушевский.
А министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА отметил, что в целом Дальний Восток на данном этапе времени развивается беспрецедентно.
«Впервые за всю историю снизилась миграция с Дальнего Востока - на четверть! Рождаемость превысила смертность на 9 300 человек. Изменения видны во всем. Развивается транспортное сообщение: в планах запустить авиарейс Владивосток - Симферополь. Активизировалась культурная жизнь: например, спектакль «Крейсера», поставленный в Приморье, проходит сейчас с аншлагами в Москве. И эти перемены можно перечислять долго», - акцентировал Александр Галушка.
Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 25 марта в своем отчете Законодательному Собранию озвучил, что разница между убывшими и прибывшими на территорию края гражданами только в 2014 году сократилась в 1,8 раза.
«Приморье долгое время ассоциировалось с территорией, с которой люди уезжают. Так вот, хочу отметить, что в последние два года ситуацию удалось стабилизировать. Пока еще идет отток населения, но он уменьшается. Разница между убывшими и прибывшими гражданами стала сокращаться. По сравнению с 2013 годом она уменьшилась в 1,8 раза. Если в 2013 году она составила более 7 тысяч человек, то в 2014 году - менее 4 тысяч человек», - акцентировал глава региона.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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