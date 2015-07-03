Приморским судостроительным комплексом заинтересовались иностранные инвесторы

В развитии судостроительного комплекса «Звезда» заинтересованы крупнейшие российские компании и иностранные инвесторы. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на заседании коллегии Минвостокразвития, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Коллегия прошла под руководством главы министерства Александра Галушки, в ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ и главы дальневосточных регионов.

Министр отметил, что у судостроительного комплекса «Звезда» большой потенциал: этим проектом уже заинтересовались крупнейшие российские компании и иностранные инвесторы.

«Мы провели ряд совещаний относительно реализации проекта судостроительного комплекса в Приморье, однако до формирования прогнозного заказа на суда не могли приступить к следующему этапу работы. Сегодня есть предварительное понимание того, как будет развиваться комплекс», - отметил Александр Галушка. По его словам, развитие комплекса позволит локализовать инвестиции на Дальнем Востоке.

Напомним, что в Приморье идет создание судостроительного комплекса «Звезда» в рамках Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Первый этап строительства судоверфи заканчивается в 2016 году, вторая и третья очереди - в 2018 году. Запуск производства планируется начать уже в первом квартале 2016 года. Предполагается, что СК будет заниматься строительством судов для освоения углеводородных месторождений на арктическом шельфе.

По словам первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА, первая стадия создания идет успешно: уже получены окончательные цифры по необходимым объектам социальной инфраструктуры, по числу предполагаемых работников.

«3 500 человек должны приехать в ближайшее время в Большой Камень. И сегодня речь идет о строительстве новых микрорайонов. По поручению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО мы проектируем поликлинику, детский сад, школу», - отметил Василий Усольцев.

Кстати, на днях стало известно, что НК «Роснефть» подала заявку на выделение из ФНБ 89 млрд рублей на проект создания судостроительного и промышленного кластера по строительству судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений на базе судостроительного комплекса «Звезда».

«Необходимость государственной поддержки СК «Звезда» вызвана высочайшей важностью проекта и его значением для страны в рамках реализации стратегической задачи по импортозамещению производства судов и сложной морской техники, остро необходимых для развития российских шельфовых проектов. Реализация данного проекта позволит сформировать новый промышленный кластер на Дальнем Востоке России и будет иметь значительный мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей», - поясняет «Роснефть».

При этом «Роснефть» является только одним из участников данного проекта, который реализуется совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и Газпромбанком.

Досье "Золотого Рога"

Общая стоимость создания судостроительного комплекса «Звезда» на период 2010-2024 гг. оценивается в 145,5 млрд руб. Помимо средств ФНБ планируется получение государственной поддержки в виде возмещения процентов по кредитам на строительство верфи в размере 5,6 млрд руб., а также использование собственных и заемных средств. Судостроительный комплекс создается на базе верфи Дальневосточного завода «Звезда», который входит в ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (дочернее предприятие ОСК). Предполагается, что комплекс станет основным поставщиком техники для шельфовой добычи.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.