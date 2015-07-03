Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморским судостроительным комплексом заинтересовались иностранные инвесторы
Приморским судостроительным комплексом заинтересовались иностранные инвесторы
В развитии судостроительного комплекса «Звезда» заинтересованы крупнейшие российские компании и иностранные инвесторы. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на заседании коллегии Минвостокразвития, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Коллегия прошла под руководством главы министерства Александра Галушки, в ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ и главы дальневосточных регионов.
Министр отметил, что у судостроительного комплекса «Звезда» большой потенциал: этим проектом уже заинтересовались крупнейшие российские компании и иностранные инвесторы.
«Мы провели ряд совещаний относительно реализации проекта судостроительного комплекса в Приморье, однако до формирования прогнозного заказа на суда не могли приступить к следующему этапу работы. Сегодня есть предварительное понимание того, как будет развиваться комплекс», - отметил Александр Галушка. По его словам, развитие комплекса позволит локализовать инвестиции на Дальнем Востоке.
Напомним, что в Приморье идет создание судостроительного комплекса «Звезда» в рамках Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Первый этап строительства судоверфи заканчивается в 2016 году, вторая и третья очереди - в 2018 году. Запуск производства планируется начать уже в первом квартале 2016 года. Предполагается, что СК будет заниматься строительством судов для освоения углеводородных месторождений на арктическом шельфе.
По словам первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА, первая стадия создания идет успешно: уже получены окончательные цифры по необходимым объектам социальной инфраструктуры, по числу предполагаемых работников.
«3 500 человек должны приехать в ближайшее время в Большой Камень. И сегодня речь идет о строительстве новых микрорайонов. По поручению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО мы проектируем поликлинику, детский сад, школу», - отметил Василий Усольцев.
Кстати, на днях стало известно, что НК «Роснефть» подала заявку на выделение из ФНБ 89 млрд рублей на проект создания судостроительного и промышленного кластера по строительству судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений на базе судостроительного комплекса «Звезда».
«Необходимость государственной поддержки СК «Звезда» вызвана высочайшей важностью проекта и его значением для страны в рамках реализации стратегической задачи по импортозамещению производства судов и сложной морской техники, остро необходимых для развития российских шельфовых проектов. Реализация данного проекта позволит сформировать новый промышленный кластер на Дальнем Востоке России и будет иметь значительный мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей», - поясняет «Роснефть».
При этом «Роснефть» является только одним из участников данного проекта, который реализуется совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и Газпромбанком.
Досье "Золотого Рога"
Общая стоимость создания судостроительного комплекса «Звезда» на период 2010-2024 гг. оценивается в 145,5 млрд руб. Помимо средств ФНБ планируется получение государственной поддержки в виде возмещения процентов по кредитам на строительство верфи в размере 5,6 млрд руб., а также использование собственных и заемных средств. Судостроительный комплекс создается на базе верфи Дальневосточного завода «Звезда», который входит в ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (дочернее предприятие ОСК). Предполагается, что комплекс станет основным поставщиком техники для шельфовой добычи.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Инвесторы из Китая заинтересованы в импорте зерновых из Приморья
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Новые правила игры на лизинговом поле
- Франшиза косит наши ряды
- Самоходную баржу проекта "Славянка" спустили на воду в Приморье
- Шувалов все-таки верит в проект "Приморский край"
- Инвестиционный потенциал Дальнего Востока трещит по швам
- В Приморье танкеры будут собирать из корейских деталей
- "Мы исходили из того, что здесь земли много, а ее оказалось меньше, чем в Москве"
- Власти Приморья официально отказались достраивать "Хаятты"
Новости раздела
- В Приморье приступили к строительству крупнейшего рыбоперерабатывающего завода
- Три причины позавтракать с ИК "Фридом Финанс"
- В Приморье приобрели передвижную химлабораторию
- Ремонт дорог в 2018 году проведен во всех муниципалитетах Приморья
- В выборы в Приморье вмешались из-за рубежа
- В столице Приморья заработал "Vladivostok CityPASS"
- Инвесторы из Китая заинтересованы в импорте зерновых из Приморья
- Приморье удивит гостей Экспоцентра на Днях Дальнего Востока в Москве
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Новые правила игры на лизинговом поле
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
- Франшиза косит наши ряды
- Сахалину представили нового главу региона