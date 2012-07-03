Назначен новый управляющий директор ОАО «Восточный Порт»

29 июня управляющим директором ОАО «Восточный Порт» назначен Анатолий ЛАЗАРЕВ. Возглавлявший предприятие с января 2005 года Сергей КУШНАРЕВ назначен консультантом генерального директора ООО «Управляющая портовая компания» (Москва).

В пресс-релизе «Восточного порта» поясняется, что Анатолию Лазареву предстоит решать стратегические задачи, связанные с дальнейшим развитием портовой инфраструктуры и наращиванием грузовой базы порта. Одним из важнейших этапов развития компании станет строительство третьей очереди Угольного комплекса.

Досье "ЗР"



Анатолий Лазарев родился 8 декабря 1974 года в Донецкой области. В 1997 году закончил Дальневосточную Государственную академию им. адм. Г.И.Невельского по специальности «Организация перевозок и управление на морском транспорте». Трудовой путь начал стивидором в «Находкинском морском торговом порту», работал заместителем начальника ППК-1 НМТП по эксплуатации, первым заместителем директора ЗАО «Морской порт Благовещенск», с августа 2010 года директор по производству ОАО «Восточный Порт».

«Золотой Рог».