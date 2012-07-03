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Преображенская БТФ серьезно потратилась на новый траулер
ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), как и год назад, направит на выплату дивидендов 3,149 млн рублей (0,36 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 0,01 рубля. По итогам 2011 года ПБТФ получила 31,521 млн рублей чистой прибыли, что на 19,34% больше чем в 2010 году.
В материалах ПБТФ говорится, что компания реализует программу по обновлению флота. Использование судов типа СТР-1320 постройки 70-80 годов прошлого века экономически нерентабельно. За последние два года большая часть этих судов была продана либо списана и приобретено несколько крупнотоннажных, более экономичных и способных обеспечить глубокую переработку добываемого сырья. Для выполнения производственной программы по вылову рыбы и выпуску рыбопродукции ПБТФ два последних года достраивала на Николаевской судоверфи и в первом квартале 2012 года ввела в эксплуатацию судно типа БМТР (большой морозильный траулер-рыбозавод) «Генерал Трошев», что, как отмечает компания «потребовало огромных усилий и привлечения огромных финансовых средств».
Досье "ЗР"
Преображенская база тралового флота - одно из крупнейших предприятий рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока. Уставный капитал АО «ПБТФ» составляет 87 тыс. 468 рублей. Он разделен на 8 млн 746 тыс. 800 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. ЗАО «Торговый дом «Фили» (Москва) принадлежит 23,44% акций, ООО «Вымпел» (Владивосток) - 12,08%. Ольге КРАВЧЕНКО и Ирине ГЕРАСИМЕНКО принадлежат соответственно 22,28% и 22,18%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
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