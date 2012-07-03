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Приморские бизнесмены хотят организовать съезд

03 Июля 2012, 01:16 | Приморье

Клуб крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья готов выступить с инициативой о проведении на Дальнем Востоке первого съезда предпринимателей и промышленников. Это решение было одобрено на очередном заседании клуба 26 июня.

Похоже, уже становится традицией, каждое заседание этой влиятельной общественной организации начинать с приема новых членов. «Достойны!» - вынесло вердикт собрание Клуба в отношении генерального директора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктора ГРЕБНЕВА и исполнительного директора Приморского филиала «Российской телевизионной вещательной сети» (РТРС) Игоря ШКОЛЬНОГО.

Что примечательно, эти две компании сегодня завершают крупнейшие национальные проекты в Приморье. Предприятие Игоря Школьного ввело в действие 141 из 146 запланированных объектов сети цифрового телевидения в крае – в результате 90% приморцев уже получило доступ к 8 каналам бесплатного телевидения, трем радиоканалам и платно – к 39 ТВ-каналам. В отношении главного мостостроителя Приморья в связи со случившимся ЧП на новой трассе в районе бухты Тихой члены клуба, а среди них есть и опытнейшие строители, учинили форменный допрос с пристрастием. Ответы убедили.

За всей шумихой наверху реальный ущерб составил, по данным той же прокуратуры, 1,1 млн рублей, да и ремонт поврежденного участка трассы завершен, в соответствии с проектным решением. На фоне того, что ТМК перечислила по налогам за прошлый год миллиардные платежи в бюджеты Приморья, она в состоянии компенсировать эти расходы. И вход руководителя мостостроителей в Клуб приморских налогоплательщиков подтверждает, что в планах почти трехтысячного коллектива, сформированного из местных жителей, - не уходить из Приморья.

Приток новых сил делает общественную организацию крупнейших налогоплательщиков действительно влиятельной силой в нашем крае. Тематика последних собраний показывает: клуб хочет знать, что происходит в приоритетных отраслях экономики и жизни края. С одной стороны – это попытка проанализировать, насколько эффективно расходуются миллионные, а то и миллиардные платежи по налогам в бюджет, как развивается край, которому большинство членов клуба отдали свои силы и опыт, с другой – соотнести бизнес-планы своих предприятий с коллегами в смежных отраслях.

Таким и было выступление ректора Владивостокского университета экономики и сервиса, краевого депутата Геннадия ЛАЗАРЕВА. Он напрямую спросил промышленников: «Удовлетворяет ли выбранная вузом стратегия в подготовке специалистов будущих работодателей студентов ВГУЭС?». Потом в кулуарах переспрашивали, не ослышались ли они, и ВГУЭС действительно занимает 2-е место во всероссийском рейтинге. Между тем уточнение - по качеству образования для сервиса – звучало в докладе Геннадия Иннокентьевича. Свою нишу вуз обозначил четко. Впрочем, победа владивостокского вуза в конкурсе за право готовить волонтеров для Олимпиады в Сочи-2014 подтверждает этот рейтинг. Подытоживая свои 20 лет ректорства, Лазарев не без гордости отмечает создание университетского кампуса, объединенного единой территорией, общей крышей, единой информационной системой с бесплатным интернетом и завершенным комплексом услуг. Построенный два года назад эскалатор на высоты ул. Нерчинской, в общежития, завершил полную цепочку передвижения по кампусу. Студенты могут спускаться из общежитий в аудитории, спортивный комплекс, на автопарковку – в общем, учиться, спать, есть, отдыхать, заниматься бытом и спортом, не выходя на мороз.

Однако рассказ ректора ВГУЭС вызвало жесткие дискуссии. Президент клуба Андрей БРИК на этот раз выступил как руководитель одного из самых многочисленных трудовых коллективов - Приморского филиала «Почты России». Как реформировать работу 6-тысячного коллектива? «Почта России» сегодня осваивает новейшие информтехнологии, устанавливает сложную технику и остро нуждается в специалистах. Из направляемых на учебу десятков , стало большой проблемой. Ему вторил генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ: на заводе идет модернизация, сегодня станком с числовым программным управлением, стоимостью в миллиард рублей, управлять может только квалифицированный специалист. Однако из направленных на обучение в вузы возвращаются единицы. И тут возникает другая беда: вчерашние студенты не умеют работать в команде, не знают психологии управления людьми. Надо учить будущих управленцев новым дисциплинам.

Частично ответ на этот запрос времени ректор ВГУЭС дал, рассказав, как студенты института гостеприимства приобретают практические навыки по совместной программе с университетами США, Новой Зеландии, Китая - модель «двойных дипломов». Например, два курса учатся во ВГУЭС, а затем год работают и стажируются в 5-звездочных отелях Новой Зеландии. А дизайнеры, разрисовывая подпорные стенки Владивостока, пишут бизнес-планы «а сколько это стоит?».

Вообще, по мнению Лазарева и как подтвердил мониторинг методики российских вузов, лучше всех поставлена связь «с производством» в системе медицинских университетов. Признаем, что эта позиция весьма отличается от установок Минобразования России, которое нацеливает вузы на универсальные дипломы - и пусть потом каждый выбирает себе работу. Вот и выбираю выпускники… билет на запад да туда, где платят больше, независимо от графы в дипломе. Итог – неэффективное использование бюджетных средств.

Такой поворот больше всего и волнует руководителей предприятий. Короткий опрос членов клуба (у кого сегодня работают выпускники ВГУЭС?) показал: большинство – с дипломами бывшего ДВГТУ. Ведь карьера большинства самых известных промышленников края начиналась с низа. И, похоже, дискуссия пошла на пользу. По методу того же медвуза попробуют открыть на почтовом узле… чуть ли не кафедру ВГУЭС.

А вот к рассказу главы ТИНРО-Центра Льва БОЧАРОВА о самой прикладной, в смысле, востребованной промышленностью, науке главный вопрос был не по адресу: почему в рыбной столице региона нет рыбного рынка? Ответить на него сегодня не может не только главный исследователь водных биоресурсов, но и городские власти. Однако вопрос прозвучал, а значит, члены клуба будут искать ответ.

Елена БАРКОВА, "Золотой Рог".

Автор: Елена Баркова
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