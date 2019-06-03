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"Русская Рыбопромышленная Компания" приняла участие в возвращении тюленят в среду обитания
Выпускать «пациентов» специалистам реабилитационного центра помогали представители «Русской Рыбопромышленной Компании», при поддержке которой в настоящее время ведется строительство нового комплекса РЦ «Тюлень».
«Для меня это новый и очень волнующий опыт, - поделился генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов. – Возможность принять непосредственное участие в помощи морским животным для РРПК, как для компании, занимающейся промыслом в море – особая миссия. Компания нацелена не только на эффективный, но и на безопасный, в том числе для морских млекопитающих, промысел. И мы готовы на дополнительные усилия, направленные на сохранение морского биоразнообразия. Мы видим, что работа специалистов «Тюленя» приносит реальные результаты, и, надеемся, что при поддержке РРПК Центр станет еще эффективнее».
Досье "Дальневосточного капитала": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru
«Тюленята поступили к нам из разных районов Приморья по звонкам неравнодушных жителей, - прокомментировала руководитель РЦ «Тюлень» Лора Белоиван. – Ни один из них без нашей помощи не смог бы выжить. Сегодняшнее событие – наглядное подтверждение того, что Центр реабилитации морских млекопитающих нужен региону. И то, что Русская Рыбопромышленная Компания помогает нам выйти на новый уровень помощи пострадавшим животным, сложно переоценить».
В настоящее время завершается строительство объектов нового комплекса центра при финансовой поддержке РРПК. Уже в следующем сезоне он сможет принимать животных на реабилитацию.
В комплексе предусмотрена инфраструктура как для тюленей (кормокухня, помещение карантина, бассейны с примыкающей оборудованной территорией), так и для сотрудников центра (волонтерский дом). В волонтерском доме предусмотрена специальная гостиная-лекторий, где сотрудники центра смогут рассказать о своей работе школьникам и студентам, которые интересуются экологическими проблемами.
Досье "Золотого Рога": Реабилитационный центр «Тюлень» - первый в России рехаб, специализирующийся на работе с морскими млекопитающими. С 2007 года специалисты «Тюленя» успешно реализуют программу мирового стандарта реабилитации и реинтродукции детенышей ластоногих. Существует исключительно за счет личных средств учредителей и добровольных пожертвований частных лиц. Руководители центра - сертифицированные seal-handlers, специалисты по выхаживанию тюленьего молодняка и возвращению его в естественную среду обитания. Прошли обучение в аналогичных центрах в Ирландии, Нидерландах и США. В 2019 году волонтеры Центра прошли обучение на Сахалине, где научились оказывать помощь морским животным, пострадавшим от сетей.
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