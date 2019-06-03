www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.38 р. 100 JPY: 60.08 р.
EUR: 72.84 р. 10 CNY: 94.72 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Газпром" начал суперпроект в Приморье

03 Июня 2019, 14:15 | Приморье

Один из крупнейших в мире логистических центров обслуживания гелиевых контейнеров расположится в Надеждинском районе

ООО «Газпром газэнергосеть гелий» (входит в группу «Газпром», дочернее общество ООО «Газпром межрегионгаз») приступило к строительству логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморье. Монтаж технологического оборудования намечен на 2020 год.

«Мобилизована строительная техника, начато устройство основания площадки. Сейчас производится съем верхнего слоя почвы, который в дальнейшем будет использован для благоустройства территории логистического центра. Далее будет осуществляться отсыпка основания площадки инертными материалами - щебнем, щебеночно-песочной смесью и песком, после чего начнется закладка фундамента», - говорится в сообщении компании.


 

«Газпром» планирует к 2021 году создать в Приморье один из крупнейших в мире логистических центров обслуживания гелиевых контейнеров. Общий объем инвестиций в проект составит 5,153 млрд рублей.

Для реализации проекта в с.Вольно-Надеждинское в августе 2015 года было создано ООО «Газпром газэнергосеть гелий», в мае 2017 года ставшее резидентом ТОР «Надеждинская».

Газ для проекта предполагается добывать с двух месторождений - Ковыктинского и Чаяндинского. По газопроводу «Сила Сибири» газ будет поступать на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), где из сырьевого потока будут выделяться ценные компоненты, в том числе и гелий. Гелий будет сжижаться на ГПЗ и в дальнейшем экспортироваться в таком виде через порты Приморского края.

Мощность центра составит 60 млн нормальных кубометров в год в пересчете на газообразный гелий с возможной перспективой увеличения до 120 млн нормальных кубометров в год. В состав центра войдут комплекс технологических блоков, предназначенных для обслуживания криогенных изо-контейнеров (используются для транспортировки жидкого гелия), а также установка сжижения гелия.

Криогенное оборудование для логоцентра изготовит и поставит Linde Kryotechnik AG (Швейцария), подрядчиком строительства центра и промежуточного пункта обслуживания контейнеров в Хабаровском крае стало московское ООО «Криогенные газовые технологии» («Криогазтех»).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: "газпром"  логоцентр  экспорт  гелий  АТР  тор "надеждинская" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru