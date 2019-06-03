"Газпром" начал суперпроект в Приморье

Один из крупнейших в мире логистических центров обслуживания гелиевых контейнеров расположится в Надеждинском районе

ООО «Газпром газэнергосеть гелий» (входит в группу «Газпром», дочернее общество ООО «Газпром межрегионгаз») приступило к строительству логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморье. Монтаж технологического оборудования намечен на 2020 год.

«Мобилизована строительная техника, начато устройство основания площадки. Сейчас производится съем верхнего слоя почвы, который в дальнейшем будет использован для благоустройства территории логистического центра. Далее будет осуществляться отсыпка основания площадки инертными материалами - щебнем, щебеночно-песочной смесью и песком, после чего начнется закладка фундамента», - говорится в сообщении компании.





«Газпром» планирует к 2021 году создать в Приморье один из крупнейших в мире логистических центров обслуживания гелиевых контейнеров. Общий объем инвестиций в проект составит 5,153 млрд рублей.

Для реализации проекта в с.Вольно-Надеждинское в августе 2015 года было создано ООО «Газпром газэнергосеть гелий», в мае 2017 года ставшее резидентом ТОР «Надеждинская».

Газ для проекта предполагается добывать с двух месторождений - Ковыктинского и Чаяндинского. По газопроводу «Сила Сибири» газ будет поступать на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), где из сырьевого потока будут выделяться ценные компоненты, в том числе и гелий. Гелий будет сжижаться на ГПЗ и в дальнейшем экспортироваться в таком виде через порты Приморского края.

Мощность центра составит 60 млн нормальных кубометров в год в пересчете на газообразный гелий с возможной перспективой увеличения до 120 млн нормальных кубометров в год. В состав центра войдут комплекс технологических блоков, предназначенных для обслуживания криогенных изо-контейнеров (используются для транспортировки жидкого гелия), а также установка сжижения гелия.

Криогенное оборудование для логоцентра изготовит и поставит Linde Kryotechnik AG (Швейцария), подрядчиком строительства центра и промежуточного пункта обслуживания контейнеров в Хабаровском крае стало московское ООО «Криогенные газовые технологии» («Криогазтех»).