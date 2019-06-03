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Совместному предприятию Группы Legrand и компании "ИНСИСТЕМС" во Владивостоке исполнилось два года

03 Июня 2019, 14:20 | Приморье

В мае 2017 года российская компания «ИНСИСТЕМС» (группа компаний ЛАНИТ) и французская Группа Legrand, мировой специалист  по электрическим и информационным системам зданий, начали производство электрооборудования во Владивостоке под брендом Legrand. Компания из Франции и раньше поставляла свою продукцию на Дальний Восток, но открытие производства в Приморье позволило «приблизить» европейское качество к местным потребителям. 17 мая первые итоги проекта подвели руководители компаний «ИНСИСТЕМС» и Группы Legrand.

Российскую и французскую компании связывает длительное сотрудничество. «ИНСИСТЕМС» является партнером Legrand по производству низковольтного электрощитового оборудования, а также авторизованным сервисным партнером по источникам бесперебойного питания (ИБП) Legrand. Совместный проект по производству ИБП во Владивостоке (компания «ДВ-ИНЖИНИРИНГ») стал не только очередным этапом сотрудничества, но и вкладом «ИНСИСТЕМС» и Группы Legrand в развитие экономики Дальнего Востока, где в последние годы реализуются крупные инфраструктурные проекты.

 


 

 

- Для Группы Legrand Дальний Восток – очень важный регион с большим потенциалом развития экономики. Впереди у нас – очень хорошие достижения, - отметил генеральный директор Группы Legrand в России и СНГ Алекси КОНАН. Добавим, что в канун второго «дня рождения» завода во Владивостоке его впервые посетил вице-президент Группы Legrand в регионе «Европа» Фредерик КСЕРРИ, который высоко оценил успехи предприятия.

Локализация производства ИБП в России позволила Группе Legrand значительно сократить сроки поставки продукции заказчикам и упростила его сервисное обслуживание. Предприятие в 2017 году получило статус резидента Свободного порта Владивосток. Налоговые льготы позволяют компании быстрее развиваться и предлагать работникам конкурентную заработную плату. 

 


 

 

Вся выпускаемая заводом во Владивостоке продукция соответствует российским и европейским стандартам качества. Сборка оборудования, его калибровка и установка (обновление) программного обеспечения выполняются специалистами, прошедшими подготовку и получившими сертификаты на заводах Группы Legrand. Перед отправкой заказчику все изделия обязательно проходят тестирование и контроль качества.

- Заказчики завода во Владивостоке – промышленные предприятия, объекты энергетики, банковские центры обработки данных, социальные объекты. Сегодня оборудование Legrand смонтировано на объектах космодрома «Восточный», газопровода «Сила Сибири», судоверфи «Звезда», Якутской ГРЭС-2, и Амурского газоперерабатывающего завода, животноводческих комплексов «РусАгро-Приморье». Кроме того, продукция завода «ДВ-ИНЖИНИРИНГ»  востребована при модернизации уже существующих предприятий, - рассказал генеральный директор компании «ИНСИСТЕМС» Евгений ВИРЦЕР.

Потенциал роста заказов огромен, ведь рынок сбыта предприятия – это вся восточная часть России, от Красноярска до Владивостока. При наличии крупного заказа завод может оперативно увеличить число сотрудников и загрузку мощностей. По словам представителей французской стороны, в настоящее время Группа Legrand локализовала 35% продукции, представленной на российском рынке электрооборудования. В планах компании в ближайшие годы довести долю локализации до 50%.

- Завод – это лишь один из этапов развития Группы Legrand и компании «ИНСИСТЕМС» на Дальнем Востоке. Мы абсолютно точно продолжим развиваться и дальше – исходя из того, какая продукция наиболее востребована. Мы уже не рассматриваем Дальний Восток как дальний, для нас это – второй дом, - подчеркнул Евгений Вирцер. 

 


 

 

 

Благодаря присутствию компании в регионе, создаются новые рабочие места. За последние два года на работу в «ИНСИСТЕМС» было принято более 450 жителей Приморья. Основатели современного производства подумали и об обеспечении его квалифицированными кадрами: преференции резидента СПВ дают возможность нанимать опытных сотрудников и обеспечивать им достойный уровень оплаты труда. А в 2018 году компанией совместно с Дальневосточным федеральным университетом был открыт Центр 3D-проектирования на базе технопарка «Русский». Цель проекта – обучение студентов наиболее современной и востребованной технологии проектирования – BIM-моделированию. Первый выпуск слушателей ожидается в августе, после чего они смогут пройти практику и продолжить работу в студенческом проектном офисе компании «ИНСИСТЕМС» в технопарке «Русский». Планируется, что вскоре обучение в Центре смогут проходить не только студенты ДВФУ, но и сотрудники проектных компаний края.

- Мы с большим энтузиазмом приняли предложение компании «ИНСИСТЕМС». Была подготовлена инфраструктура, внесены изменения в образовательную программу. Для студентов – это понятная компетенция, которая востребована на рынке, - отметил директор технопарка «Русский» ДВФУ Дмитрий БОРОВИКОВ.

Досье "Золотого Рога": Группа Legrand, работающая в России с 1993 года, является мировым специалистом по электрическим и информационным системам зданий. Legrand Россия и СНГ предлагает полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов.

Компания «ИНСИСТЕМС» ведет свою деятельность с 1996 года и предоставляет полный комплекс услуг по строительству и оснащению инженерными и информационными системами объектов промышленного, гражданского и специального назначения. Услуги компании охватывают весь жизненный цикл реализации проекта – от предпроектного исследования объекта до сервисного обслуживания.

Артем СТРОГИН. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ИНИСТЕМС  legrand 



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