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"Терминал Астафьева" провел пробную отгрузку угля с применением закрытых технологий

03 Июня 2019, 14:16 | Приморье

В рамках выполнения Поручения Президента РФ, предприятие завершило проектирование конвейерной линии закрытого типа производительностью 1500 тонн в час

«Терминал Астафьева» начал погрузку угля на суда с применением судопогрузочной конвейерной машины Telestak. Эта установка стала первым звеном комплекса закрытой перевалки угля, переход на который будет осуществлен до 2020 года в соответствии с Поручением Президента РФ.

В рамках выполнения Поручения, «Терминал Астафьева» завершил проектирование конвейерной линии закрытого типа производительностью 1500 тонн в час. Конвейерная линия произведена в Республике Корея по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева» и уже доставлена на территорию предприятия. Монтаж конвейерной линии будет завершен в текущем году.


 

После ввода в эксплуатацию, уголь со склада будет подаваться по закрытой ленте транспортера на причал, где с помощью судопогрузочной машины будет поступать в трюм судна. Таким образом, будет полностью исключен контакт угля с окружающей средой и осуществлен переход от грейферной перегрузки к применению современных безопасных технологий.


 

Также в рамках перехода на закрытый тип перевалки угля, ведется проектирование крытого навеса над железнодорожным фронтом выгрузки. В апреле делегация «Терминала Астафьева» вернулась из Австрии, где был подписан контракт на строительство навеса. Кроме того, в круглосуточном режиме экологическую безопасность предприятия контролирует автоматизированный Центр управления. Он координирует работу 19 пылеподавляющих установок, из которых 4 имеют самый большой на Дальнем Востоке радиус покрытия до 150 метров. По периметру предприятия возведены пылеветрозащитные экраны высотой 25 метров, на которых размещена двухслойная сетка производства Республики Корея и аэродинамические защитные панели.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: порт  уголь  президент рф  терминал  перевалка  Путин  экология  Пушкарёв 



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