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В магазинах Приморья сдерживают цены на молоко и мясо
Жители края могут приобрести килограмм курицы за 109 рублей, литр молока – за 55 рублей.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, за минувшую неделю цены на социально значимые продукты в супермаркетах Владивостока не изменились. Так, во «Фреш 25» килограмм курицы можно приобрести за 109 рублей.
«Молоко и картошка здесь стоят 55 и 24 рубля соответственно. Бутылка растительного масла – 70 рублей, килограмм яблок – 69 рублей», – отметили специалисты.
Свинину, яйца, рис и сахар выгоднее всего покупать в «Реми».
«Килограмм свинины здесь можно приобрести за 239 рублей, десяток яиц – за 62 рубля. Рис продается по 46,5 рубля, сахар по 50 рублей за килограмм», – добавили они.
Напомним, вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что поддержка социально незащищенных категорий граждан – это прямая обязанность власти.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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