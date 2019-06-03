В магазинах Приморья сдерживают цены на молоко и мясо

Жители края могут приобрести килограмм курицы за 109 рублей, литр молока – за 55 рублей.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, за минувшую неделю цены на социально значимые продукты в супермаркетах Владивостока не изменились. Так, во «Фреш 25» килограмм курицы можно приобрести за 109 рублей.

«Молоко и картошка здесь стоят 55 и 24 рубля соответственно. Бутылка растительного масла – 70 рублей, килограмм яблок – 69 рублей», – отметили специалисты.

Свинину, яйца, рис и сахар выгоднее всего покупать в «Реми».

«Килограмм свинины здесь можно приобрести за 239 рублей, десяток яиц – за 62 рубля. Рис продается по 46,5 рубля, сахар по 50 рублей за килограмм», – добавили они.

Напомним, вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что поддержка социально незащищенных категорий граждан – это прямая обязанность власти.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)