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Предпринимателям Владивостока расскажут об изменениях в правилах применения кассовых аппаратов
Руководителей и собственников бизнеса, а также предпринимателей, которые производят расчёты с населением, приглашают на круглый стол «Порядок применения контрольно-кассовой техники в 2019 году». Мероприятие пройдёт в Центре развития предпринимательства Владивостока завтра, 4 июня.
В ходе круглого стола специалисты разъяснят основные вопросы по применению контрольно-кассовой техники в 2019 году. Изменения связаны со вступившими в силу поправками в Федеральный закон №54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
В программе мероприятия:
- категория индивидуальных предпринимателей и организаций, обязанных применять кассовые аппараты с 1 июля 2019 года;
- порядок применения контрольно-кассовой техники в 2019 году;
- изменения по новому порядку применения контрольно-кассовой техники;
- как подобрать контрольно-кассовую технику под определённый вид деятельности;
- преимущества и возможности бесконтактного способа общения с налоговым органом и предоставление отчетности в электронном виде, а также многое другое.
Круглый стол проведут руководитель филиала ООО Компания «Тензор» Мария Мастер и главный специалист Приморского регионального отделения ФСС РФ филиала № 3 Александр Макаров.
Организатор: МКУ «Центр развития предпринимательства».
Дата проведения: 4 июня (вторник).
Время проведения: 14:30 - 16:30.
Место проведения: Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, конференц-зал МКУ «Центр развития предпринимательства».
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте crpvl.ru
По информации МКУ «Центр развития предпринимательства»
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