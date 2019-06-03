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Эфирное аналоговое телевещание прекращено во Владивостоке

03 Июня 2019, 14:40 | Приморье

3 июня во Владивостоке произошло отключение эфирного аналогового телевещания. С сегодняшнего дня федеральные телеканалы больше не будут доступны в аналоговом качестве. Для того чтобы продолжать смотреть любимые каналы бесплатно, необходимо подключиться к пакету цифрового телевидения, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Получить ответы на вопросы о телевещании можно по телефону горячей линии во Владивостоке 8 (423) 2-614-001. Эксперты могут оказать не только консультационную помощь, но и принять заявку на вызов волонтеров, которые помогут настроить оборудование.

Во Владивостоке также работает Центр консультационной поддержки, он находится по адресу: ул. Лазо, д. 2. E-mail: ckp_prim@rtrn.ru. Режим работы: пн. – чт. 9:00 - 18:00, пт. 9:00 - 17:00, сб. и вс. – выходной. Телефон: 8 (423) 260-84-41.

Специалисты напоминают: цифровое эфирное телевидение — современная технология телевещания. Она решает две главные проблемы аналогового телевидения: исключает помехи (искажение картинки, нарушение цветности, «рябь» изображения на телеэкране) и высокую стоимость трансляции каждого телеканала.

Цифровой сигнал обеспечивает изображение стабильного качества. Где бы вы ни находились — в городе или удаленном поселении — на ваших телеэкранах будет одинаково хорошая картинка.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) обеспечивает вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 без абонентской платы.

Состав первого пакета сформирован Указами Президента РФ. В него входят общероссийские обязательные общедоступные телеканалы. В состав второго пакета входят десять популярных общероссийских телеканалов, которые прошли конкурсный отбор Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

Какие именно каналы содержатся в первом и втором пакетах, а также все подробности подключения цифрового эфирного телевидения – в памятке.

Фото с сайта sevastopolmedia.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: телевидение  связь 



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