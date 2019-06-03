В Приморье только шесть пляжей официально открыты для купания

Из заявленных 81 места массового отдыха и 19 пляжей детских лагерей разрешены для купания пока только шесть

В Приморье установились плюсовые температуры, жители и гости региона начали активно выезжать на отдых к морю, на реку. К настоящему времени для купания разрешены пока только шесть мест массового отдыха на воде во Владивостоке и Артеме. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при таком отдыхе, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Специалисты подчеркивают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Проверку, освидетельствование и приемку пляжей осуществляет краевая межведомственная комиссия.

«Из заявленных 81 места массового отдыха и 19 пляжей детских лагерей разрешены для купания пока только шесть», – сообщили в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю.

Во Владивостоке:

– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);

– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);

– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);

– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);

В Артеме:

– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).

Спасатели отмечают: в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров), нет сильного течения.

Памятка по безопасности на воде:

При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой возможности, то необходимо действовать следующим образом:

– изменить стиль плавания – плыть на спине;

– при ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать кулак;

– при судороге икроножной мышцы необходимо обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе;

– при судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, потянуть рукой с силой назад к спине;

– уколоть любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой).

Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение «лежа на спине».

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей дышать, нужно:

– немедленно остановиться;

– энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и, подняв голову как можно выше, сильно откашляться.

Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен:

– соблюдать правильный ритм дыхания;

– плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься между гребнями волн;

– плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну и скатываться с нее;

– если идет волна с гребнем, то лучше всего подныривать под нее немного ниже гребня;

– попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу;

– оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать больше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность;

– запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки не удается освободиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.

Нельзя:

– подплывать близко к идущим судам с целью покачаться на волнах, так как возникает течение, которое может затянуть под винт;

– прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте – можно удариться головой о грунт, корягу, сваю, сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть;

– нырять с плотов, катеров, лодок, пристаней и других плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна, сваи, рельсы, железобетон. Нырять можно лишь в местах, специально для этого оборудованных;

– купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засоренным корнями и растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для тех, кто не умеет плавать.

Особую опасность представляет отбойное течение (тягун, разрывное течение, отбойная волна) – один из видов морских прибрежных течений, направленное под прямым углом от берега к морю. Образуется в ходе отлива, когда прилившаяся вода начинает отходить с разной скоростью обратно в море. Наиболее опасны для людей отбойные течения мелководных морей с пологим, низинным берегом, который обрамляют песчаные косы, мели и островки.

Это наиболее опасное из всех видов прибрежных течений, поскольку, попав в отбойную волну, испугавшийся человек ошибочно начинает грести изо всех сил против течения, находясь при этом в одном и том же месте и быстро расходуя все свои силы. Следует помнить, что отбойные течения довольно коротки и, более того, с большой скоростью движется лишь поверхностный слой воды, который поддерживает плывущие в нем объекты, а не накрывает их. Поэтому, попав в отбойную волну, не следует сопротивляться ей. Она быстро ослабнет с удалением от берега. Некоторое время следует плыть параллельно берегу, а затем вернуться к нему под некоторым углом или по прямой, если отбойное течение не ощущается.

Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодке:

– нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной лодке;

– перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров и черпака для отлива воды;

– посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила;

– садиться на балки (скамейки) нужно равномерно;

– ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее;

– запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу;

– опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо “резать” носом лодки поперек или под углом;

– если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье.

Для тех, кто не умеет плавать, и плохо плавающих, особую опасность представляют различные надувные плавсредства: камеры, пояса, резиновые матрацы.

В случае происшествия необходимо звонить по номерам: 112 и 101.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)