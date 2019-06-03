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В Приморье пригородные электрички начинают ходить по новому расписанию
С 1 июня вводится новое расписание пригородных электричек. Вновь начнут работу пригородные кассы на платформах Мыс Чуркин, Мальцевская, Луговая
Во Владивостоке после глобальной реконструкции открывается тоннель имени Сталина на железнодорожной ветке Моргородок – Мыс Чуркин, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, вводятся следующие направления электропоездов:
– Мыс Чуркин – Луговая – Военное шоссе – Владивосток (отправление от станции Мыс Чуркин по рабочим дням – в 7.06);
– Луговая – Военное шоссе – Владивосток (отправление от платформы Луговая по рабочим дням – в 8.26 (с 10 июня);
– Моргородок – Мыс Чуркин (отправление от платформы Моргородок – в 7.23 ежедневно, прибытие на Мыс Чуркин – в 7.43);
– Владивосток – Военное шоссе – Мыс Чуркин (отправление от станции Владивосток в рабочие дни – в 18.40, прибытие на станцию Мыс Чуркин – в 19.10);
– Луговая – Раздольное (отправление – в 8.00 от станции Вторая Речка, следует до станции Угольная без остановок);
– Кипарисово – Мыс Чуркин (отправление – в 18.28 со всеми остановками, прибытие на станцию Мыс Чуркин – в 20.08);
Частично изменяются маршруты следующих электропоездов:
– пригородный электропоезд Уссурийск – Владивосток, отправлением от станции Уссурийск в 6.44 по рабочим дням до станции Владивосток, по выходным и праздничным – до станции Мыс Чуркин;
–пригородный электропоезд Надеждинская – Владивосток отправлением ежедневно в 17.06 до станции Мыс Чуркин;
– вечерний пригородный электропоезд сообщением Кипарисово – Владивосток, курсирующий по выходным и праздничным дням, теперь будет следовать до станции Мыс Чуркин. От станции Угольная до станции Вторая Речка – без остановок (отправление от станции Кипарисово – в 19.35, прибытие на станцию Мыс Чуркин – в 20.59);
– пригородный электропоезд Владивосток – Кипарисово, отправлением в 9.30 по выходным и праздничным дням, теперь будет отправляться от станции Мыс Чуркин в 9.25;
– пригородный электропоезд Владивосток – Раздольное, отправлением в 8.00 по выходным и праздничным дням, теперь будет отправляться ежедневно от станции Мыс Чуркин в 8.05;
– пригородный электропоезд, сообщением Владивосток – Надеждинская, отправлением в 18.40 по рабочим дням, будет следовать от станции Мыс Чуркин по рабочим дням в 18.35.
Специалисты обращают внимание пассажиров на то, что вновь начнут работу пригородные кассы на платформах Мыс Чуркин, Мальцевская, Луговая.
«Кроме того, по просьбам пассажиров пригородных поездов Владивосток – Сибирцево – Новочугуевка и Новочугуевка – Сибирцево – Владивосток вновь вводится услуга предоставления постельных принадлежностей», – добавили в ведомстве.
Все оперативные изменения в расписании доступны круглосуточно в бесплатном мобильном приложении «Пригород».
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