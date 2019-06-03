В Приморье начали бетонировать скоростную трассу Владивосток–Находка–Порт Восточный

На строительстве дороги задействовано около 1200 человек и более 100 единиц различной техники

Строители современной автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный приступили к бетонированию проезжей части. Ход работ на объекте проинспектировала врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как доложил представитель генерального подрядчика ООО «Трансстроймеханизация» Евгений Шеремет, бетонирование уже идет на подходах к развязке в районе совхоза Силинский.



«Выполнили работы на первых 400 метрах. Здесь уложен слой бетона толщиной 24 сантиметра. Параллельно ведем работы по устройству основания дороги на следующих участках, монтируем армирование для последующего бетонирования. В этом году планируем открыть участок длиной 1,7 километра по дороге Владивосток–Артем», – добавил он.



Далее Елена Пархоменко осмотрела строительство моста через реку Артемовка и последующей за ним эстакады. Здесь работают сотрудники «Мостострой-11», ранее участвовавшие в возведении Крымского моста. Как отметили строители, объект сложный в технологическом плане.



«В настоящий момент работы идут в графике. На эстакаде забурено 112 свайных оснований из 280. Сейчас работаем на восьми опорах. Непосредственно на мосту через реку Артемовка идут работы на девяти из 13 опор», – доложил руководитель проекта Денис Напольских.



По словам специалистов, этот участок строители планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года.



Всего сейчас на строительстве дороги задействовано около 1200 человек, преимущественно, приморцы – их 80% от общего числа работающих, и более 100 единиц различной техники.



Елена Пархоменко отметила, что данный объект важен для развития Приморского края и будет способствовать росту экономики всего Дальнего Востока.

«Это дорога свяжет не только крупные порты региона, но станет международным транспортным коридором, который обеспечит постоянный поток грузов других регионов, в том числе, иностранным, прежде всего, китайским, через наш край», – подчеркнула врио вице-губернатора.



По мнению Елены Пархоменко, важно и то, что на стройке работают приморские кадры и используются производственные мощности предприятий региона.



«Строительство дает мультипликативный эффект – один строитель создает несколько рабочих мест для специалистов смежных специальностей – транспортников, производственников», – добавила врио замглавы края.



Напомним, трасса Владивосток–Находка–Порт Восточный является частью международного транспортного коридора «Приморье-1». Первый этап проекта – участок в районе Артема протяженностью 18 километров – был сдан в 2016 году. Сейчас осуществляются работы по реализации второго этапа – от Артема до Царевки, длиной 25 километров. К концу 2020 года на новой трассе появятся три транспортных развязки – в районе совхоза Силинский, поселков Шкотово и Царевка, а также 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.

Фото - "Приморская газета"