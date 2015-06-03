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Самую маленькую квартиру на вторичном рынке Москвы продают за 3,8 млн рублей

03 Июня 2015, 17:30 | Приморье

Об этом говорится в исследовании компании «МИЭЛЬ - Сеть офисов недвижимости».

Квартира общей площадью 16 кв. метров, с кухней 3 кв. метра, расположена на первом этаже 17-этажного панельного дома в районе Люблино.

На втором месте в рейтинге самых малогабаритных квартир Москвы расположились три однокомнатные квартиры, каждая общей площадью по 18 кв. метров. Площадь кухни во всех квартирах не превышает 2-3 кв. метров, жилая - от 12 до 13 кв. метров. Цены на квартиры колеблются от 4,07 до 4,7 млн рублей. Объекты располагаются в районах Гольяново, Зюзино и Коньково.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: недвижимость 



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