Системным развитием туризма в Приморье намерено заняться некоммерческое партнерство

На прошедшей во Владивостоке в рамках PITE-2015 практической конференции «Как сделать продукт Visit Primorye» пришли к выводу о необходимости создания в Приморье Агентства по управлению туристическим маркетингом, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Существует мнение, что туристического рынка в Приморье нет. Но это не так. Рынок есть, но отсутствует четкое представление о том, как продвигать территорию, а главное, нет ясного понимания, кто и как это должен делать, - сказал, открывая конференцию, ее соорганизатор, генеральный директор РА «ДВ Регион» Кирилл ПОТАПЕНКО. - Тем более что развитие туризма - не государственная задача, как думают многие. Роль государства - курирование рынка и поддержка задействованного в нем бизнеса. А собственно destination management - работа профессионалов, на основе общественных инициатив. Пока же разговоры об этом есть, а эффективности нет. Основные препятствия в развитии - отсутствие консолидации органов власти, консенсуса между всеми участниками процесса и проектного управления. Кроме того, мы сами должны понять, какой продукт и кому должны предложить. Пока в создании бренда мы находимся в начале пути - на стадии анализа ситуации и креатива идей».

Конференция была насыщена докладами экспертов в области продвижения территорий, делившихся опытом. Так, директор по маркетингу туристического бюро Гуама Пилар ЛАГУНА представила насыщенный доклад о 50-летней практике Туристического маркетинга острова. Но главное, уверена она, «туризм начинается… с гордости в сердце за свою территорию каждого жителя региона».

«Действительно, гостеприимство должно расти изнутри, - тут же подхватил эту мысль президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ. - Что уж таить, мы не очень гостеприимная нация, и все эти мифы о русском гостеприимстве заканчиваются пирогами и народными плясками. Это качество должно воспитываться с детства, хотя бы исходя из чисто экономических соображений, потому что гостеприимство - это не просто здорово, это еще и по-настоящему выгодно».

Врио исполнительного директора НП «ОМИТ «Мир без границ» Светлана ПЯТИХАТКА познакомила собравшихся с результатами исследования об особенностях въездного потока из Китая и особенностях приема китайского туриста. «По итогам 2013 года Россия по въезду из Китая находилась на 9 месте, по результатам же девяти месяцев 2014 года сместилась на 17 место. А ведь китайцы очень активные и очень выгодные путешественники, занимают первое место в мире по расходам туристов за рубежом (в 2014 году они потратили рекордную сумму - $164,8 млрд). Надо понять, что мы делаем не так, теряя турпоток из КНР».

Отдельная секция конференции была посвящена тенденциям и роли современных IT-технологий в развитии туризма. Так, управляющий партнер Appreal LLC Андрей СУЛЕЙКОВ рассказал о продвижении туристических ресурсов Приморья для самостоятельных туристов посредством мобильного путеводителя, представив статистику и аналитику федерального бесплатного путеводителя TopTripTip - «Путешествие по России». А директор и соучредитель Группы компаний «Платформа» Татьяна ЗАРЕЧНЕВА рассказала о современных трендах в презентации туристических дестинаций на примере проекта www.pacificrussia.travel.ru.

«Туристический портал региона должен быть окружен плотно средой разнообразных сервисов, имеющих прикладное значение и активно с ними взаимодействовать, - считает Татьяна. - При этом сам портал - вещь не коммерческая, нельзя зарабатывать на контенте, он должен быть правдивым и без ложного глянца. Пока в Приморье нет ни одного удачного примера туристического портала по продвижению территории. Давайте создавать его вместе».

Работу секции «Практические кейсы в индустрии гостеприимства» открыл эксперт портала www.hotelier.pro Дмитрий КУЗИН, рассказавший о региональном опыте организации и продвижения комплексной услуги на примере хостела-кофейни-турбюро. Запоминающимся было и выступление совладельца и генерального директора УК BSB Media Эдуарда РЯБКИНА, предложившего аудитории порассуждать на тему «Дальневосточная кухня как туристический продукт: миф или реальность?» и подчеркнувшего, что рестораторы нуждаются в интеграции в туристские маршруты.

Выпавшее звено

Открывая мероприятие, заместитель департамента туризма Приморья Владимир ЩУР подчеркнул актуальность подобных практических конференций, сказав о том, как важен для администрации края живой диалог с их участниками. Однако сразу после выступления Владимир Викторович покинул зал. Это не могло остаться без комментариев участников конференции.

Безусловно, можно говорить о том, что руководителям департамента надо было в эти дни побывать на большинстве площадок туристского форума. Но есть ли смысл в подобных краткосрочных «коммуникациях», и можно ли это вообще считать коммуникацией? Безусловным лидером туристической отрасли Дальневосточного региона является Якутия, что неоднократно отмечалось Ростуризмом. И мне, неоднократно бывавшей в республике, в том числе на туристических форумах, понятно, почему это так. Потому что министр по предпринимательству и туризму Республики Саха Екатерина КОРМИЛИЦЫНА и ее заместители лично участвуют в круглых столах и семинарах на тему продвижения туристического потенциала республики, работая на этих площадках с утра и до позднего вечера. И это неформальное вовлечение в процесс дорогого стоит и по достоинству оценивается участниками турбизнеса республики. Когда за волей власти стоят еще и действия, именно это дает результат.

Назревшая необходимость

Но, пожалуй, главным итогом конференции стало предложение создать некоммерческое партнерство - Агентство по управлению туристическим маркетингом, - для того чтобы развивать туризм системно, в новом формате. Оно было встречено участниками конференции с энтузиазмом, буквально с посылом «где записываться?».

«Предложенная программа системного продвижения туристического потенциала Приморского края - это не просто верный путь, а единственно верный на сегодняшний день, - считает Юлия БАРХАНОВА, режиссер и продюсер крупных культурных проектов региона. - Именно актуальная для нашего края тема повышения туристической привлекательности побудила компании, работающие в культурной сфере Приморья и производящие т.н. культурный продукт (театры, музеи, арт-галереи и т.д.) создать, наконец, свою отраслевую ассоциацию. Цель - сформировать общий культурный облик Приморского края в глазах как «внутреннего», так и «внешнего» «зрителя» и системно его позиционировать. Свое согласие стать участниками отраслевой ассоциации подтвердили руководители крупнейших организаций культурной сферы Приморья. И это объединение планирует войти в состав структуры, представленной на конференции».

Свое согласие стать участниками отраслевой ассоциации подтвердили руководители крупнейших организаций культурной сферы Приморья.

Словом, интерес к созданию некоммерческого партнерства со стороны участников туристического и смежных рынков налицо. Во что он реально выльется, узнаем в ближайшее время.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.